POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe, entre craintes sanitaires et espoirs de reprise (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, retournement des futures US, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus autour de l'équilibre * Le PMI chinois manufacturier officiel a grimpé à 50,9 en juin * Le Dow Jones a gagné plus de 2% lundi, les futures US dans le rouge * La confiance du consommateur US au menu du jour par Blandine Henault PARIS, 30 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi à l'ouverture, toujours tiraillées entre les espoirs de reprise de l'économie mondiale et les craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus. Les contrats à terme sur les indices signalent une progression de 0,07% pour le CAC 40 parisien .FCHI , un gain symbolique de 0,04% pour le Dax à Francfort .GDAXI et un repli de 0,23% pour le FTSE à Londres .FTSE . L'annonce, mardi, d'une accélération de l'activité manufacturière en Chine soutient les espoirs de reprise de l'économie mondiale après le coup d'arrêt lié aux mesures de confinement prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus. L'indice PMI chinois manufacturier officiel a grimpé à 50,9 en juin contre 50,6 le mois précédent et un consensus à 50,4. Les investisseurs surveilleront aussi à 14h00 GMT la parution de l'indice de confiance du consommateur américain. Si les récents indicateurs sont généralement ressortis meilleurs que prévu, l'optimisme des investisseurs sur la conjoncture se heurte néanmoins à l'augmentation du nombre de cas de coronavirus, en particulier aux Etats-Unis. Le comté de Los Angeles a enregistré une flambée "alarmante" des nouveaux cas de contamination au coronavirus, avec près de 3.000 infections confirmées lundi, ont déclaré les autorités sanitaires. Au Royaume-Uni, la ville de Leicester va mettre en oeuvre des mesures sanitaires plus strictes en raison de la progression de l'épidémie alors que tous le pays se prépare à l'assouplissement des mesures de distanciation sociale le 4 juillet. "Si le taux d'infection augmente, le taux de mortalité lui n'augmente pas, et c'est cela, plus que tout, qui est probablement la statistique la plus importante", pointe Michael Hewson, analyste marchés chez CMC Markets. "La réalité est que le COVID-19 est encore là dans un avenir prévisible et bien qu'une augmentation des infections ne soit pas particulièrement souhaitable, tant qu'elle ne se traduit pas par un taux de mortalité plus élevé, le pire qui puisse arriver est probablement un confinement localisé". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET En hausse plus tôt dans les échanges en Asie, les futures sur les indices américains se sont retournés à la baisse, hormis pour le Nasdaq, signe du retour d'une certaine prudence après la forte progression observée la veille. Dopé par le bond de Boeing BA.N , l'indice Dow Jones .DJI a gagné lundi 2,32% à 25.595,8 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,47%, à 3.053,24 points et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de son côté de 1,20% à 9.874,15 points. Le titre Boeing s'est envolé de plus de 14%, après le décollage d'un 737 MAX pour une série de vols de certification. Cela constitue une étape cruciale pour le constructeur aéronautique qui tente de surmonter la crise liée à l'immobilisation de cet appareil après deux crash survenus à quelques mois d'intervalle. La tendance a été aussi soutenue par l'annonce d'une hausse record des promesses de ventes immobilières en mai aux Etats-Unis, qui suggère un redressement du marché immobilier dans le pays. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 1,33%, dans le sillage de la progression de Wall Street lundi soir. Les Bourses chinoises sont elles aussi orientées en hausse après la publication du bon indice PMI manufacturier. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagne 1,01% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC avance de 0,59%. A Hong Hong, l'indice HSI .HSI a effacé une grande partie de ses gains (+0,17%) après l'adoption par le Parlement chinois du projet de loi de sécurité nationale pour l'ancienne colonie britannique, un vote qui devrait accroître les tensions entre la Chine et plusieurs puissances occidentales, dont les Etats-Unis. CHANGES/TAUX Signe de la prudence des investisseurs, le dollar évolue en hausse de 0,1% face à un panier de devises de référence, profitant de sa qualité d'actif refuge. .DXY L'euro abandonne 0,3% pour retomber sur le seuil de 1,12 dollar. EUR= De son côté la livre sterling reste sous pression, et à un plus bas d'un mois, avant la présentation dans la journée par le Premier ministre britannique Boris Johnson d'un plan visant à sortir le pays de la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus. GBP= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable, à 0,6315%, de même que le taux du Bund de même échéance DE10YT=RR , qui évolue à -0,473%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en légère baisse, pénalisés par les craintes persistantes sur la demande et la perspective d'une reprise des exportations libyennes de pétrole. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,65% à 41,44 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 0,86% à 39,36 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Dépenses de consommation des mai +30,0% -20,2% ménages Indice des prix à la juin +0,3% +0,2% consommation (1re estimation) - sur un an +0,4% +0,4% EZ 09h00 Inflation IPCH sur un an (1re juin +0,1% +0,1% estimation) US 14h00 Indice de confiance du juin 91,7 86,6 consommateur * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22288,14 +293,10 +1,33% -5,78% .N225 Topix .TOPX 1558,77 +9,55 +0,62% -9,45% Hong Kong 24335,47 +34,19 +0,14% -13,67% .HSI Taiwan 11621,24 +78,62 +0,68% -3,13% .TWII Séoul .KS11 2108,33 +14,85 +0,71% -4,07% Singapour 2596,85 +22,75 +0,88% -19,42% .STI Shanghaï 2978,32 +16,81 +0,57% -2,35% .SSEC Sydney 5897,90 +82,90 +1,43% -11,76% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25595,80 +580,25 +2,32% -10,31% .DJI S&P-500 3053,24 +44,19 +1,47% -5,50% .SPX Nasdaq 9874,15 +116,93 +1,20% +10,05% .IXIC Nasdaq 100 9961,16 +111,81 +1,14% +14,06% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1404,99 +5,66 +0,40% -13,48% .FTEU3 Eurostoxx 50 3232,02 +27,85 +0,87% -13,70% .STOXX50E CAC 40 4945,46 +35,82 +0,73% -17,27% .FCHI Dax 30 12232,12 +142,73 +1,18% -7,68% .GDAXI FTSE .FTSE 6225,77 +66,47 +1,08% -17,46% SMI .SSMI 10060,46 +18,55 +0,18% -5,24% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1207 1,1240 -0,29% -0,03% EUR= Dlr/Yen 107,67 107,56 +0,10% -1,09% JPY= Euro/Yen 120,68 120,92 -0,20% -1,04% EURJPY= Dlr/CHF 0,9526 0,9511 +0,16% -1,57% CHF= Euro/CHF 1,0676 1,0692 -0,15% -1,61% EURCHF= Stg/Dlr 1,2272 1,2296 -0,20% -7,44% GBP= Indice $ 97,7030 97,5360 +0,17% +1,59% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans -0,4740 -0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6960 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1196 +0,0050 +35,44 FR10YT=RR Treasury 10 0,6299 -0,0060 ans US10YT=RR Treasury 2 0,1485 -0,0120 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,36 39,70 -0,34 -0,86% -35,70% CLc1 Brent LCOc1 41,40 41,71 -0,31 -0,74% -37,30% (Édité par Laetitia Volga)

