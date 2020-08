Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe dans l'espoir d'une Fed accommodante (actualisé) Reuters • 27/08/2020 à 08:26









(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues sans grand changement * Le président de la Fed va prendre la parole * Les marchés espèrent un discours accommodant par Patrick Vignal PARIS, 27 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement jeudi à l'ouverture, les investisseurs retenant leur souffle en espérant des signaux accommodants de la part de la banque centrale américaine. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien .FCHI et le Dax à Francfort .GDAXI gagneraient autour de 0,1% en début de séance et le FTSE à Londres .FTSE ouvrirait à l'équilibre. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit prendre la parole vers 13h10 GMT, à l'ouverture de la réunion en visioconférence des banquiers centraux qui remplace, coronavirus oblige, le traditionnel symposium estival de Jackson Hole. Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale des Etats-Unis assouplisse son objectif d'inflation pour permettre aux taux de demeurer extrêmement bas plus longtemps. Le président de la Fed pourrait également dire que la reprise de l'économie américaine dépend toujours de l'évolution du virus et que son institution demeure prête à apporter tout le soutien nécessaire. De tels messages pourraient permettre aux indices boursiers de reprendre leur envol grâce à la promesse d'une liquidité toujours abondante. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi avec un quatrième record de clôture consécutif pour l'indice Standard & Poor's 500 .SPX , les grandes valeurs technologiques, moteur du rebond spectaculaire des derniers mois, continuant de tirer le marché après les résultats meilleurs qu'attendu de Salesforce CRM.N et d'HP Enterprise HPE.N . L'indice Dow Jones .DJI a gagné 83,48 points, soit 0,3%, à 28.331,92. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 35,11 points, soit 1,02%, à 3.478,73 après avoir atteint en séance 3.481,07. Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 198,59 points (1,73%) à 11.665,06 après un record à 11.672,051. Il enregistre ainsi son 39e record de clôture de l'année. Dans leur sillage, l'indice MSCI mondial .MIWD00000PUS a dépassé son pic de février pour atteindre lui aussi un niveau sans précédent. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture en léger repli. EN ASIE L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS a effacé ses gains après avoir touché en séance un plus haut depuis août 2018. A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a perdu 0,35% pour s'éloigner d'un pic depuis mi-février. CHANGES/TAUX Le dollar recule encore un peu face à un panier de référence et l'euro varie à peine, autour de 1,1827 dollar. .DXY EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans US10YT=RR est quasiment inchangé à 0,687% dans l'attente du discours de Jerome Powell. US10YT=RR Dans les premiers échanges en Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance, taux de référence pour la zone euro, perd plus d'un point de base à -0,423%. DE10YT=RR PÉTROLE Freinés par la fermeture de sites de production dans le golfe du Mexique avec l'arrivée de l'ouragan Laura, les cours du pétrole varient peu, à 45,75 dollars le baril pour le Brent LCOc1 et 43,39 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h00 Masse monétaire M3 juillet +9,2% +9,2% US 12h30 PIB T2 (2e est.) -32,5% -32,9%* Inscriptions au chômage sem. au 22 août +1 million +1,106 mln * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23186,37 -104,49 -0,45% -1,99% .N225 Topix 1615,89 -8,59 -0,53% -6,13% .TOPX Hong Kong 25263,92 -227,87 -0,89% -10,38% .HSI Taiwan 12797,31 -35,98 -0,28% +6,67% .TWII Séoul 2346,85 -22,47 -0,95% +6,79% .KS11 Singapour 2524,06 -18,02 -0,71% -21,68% .STI Shanghaï 3343,16 +13,42 +0,40% +9,61% .SSEC Sydney 6126,20 +9,80 +0,16% -8,35% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28331,92 +83,48 +0,30% -0,72% .DJI S&P-500 3478,73 +35,11 +1,02% +7,67% .SPX Nasdaq 11665,06 +198,59 +1,73% +30,01% .IXIC Nasdaq 100 11971,94 +250,14 +2,13% +37,09% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1446,47 +11,53 +0,80% -10,93% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3356,76 +27,05 +0,81% -10,37% .STOXX50E CAC 40 5048,43 +40,16 +0,80% -15,55% .FCHI Dax 30 13190,15 +128,53 +0,98% -0,44% .GDAXI FTSE .FTSE 6045,60 +8,59 +0,14% -19,85% SMI .SSMI 10309,65 +78,40 +0,77% -2,89% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1827 1,1829 -0,02% +5,50% EUR= Dlr/Yen 106,02 105,98 +0,04% -2,61% JPY= Euro/Yen 125,40 125,37 +0,02% +2,83% EURJPY= Dlr/CHF 0,9082 0,9081 +0,01% -6,16% CHF= Euro/CHF 1,0745 1,0742 +0,03% -0,99% EURCHF= Stg/Dlr 1,3202 1,3208 -0,05% -0,43% GBP= Indice $ 92,9130 93,0060 -0,10% -3,39% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4260 -0,0160 Bund 2 ans -0,6590 -0,0130 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1338 -0,0100 +29,22 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6867 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1485 -0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 43,44 43,39 +0,05 +0,12% -29,03% US CLc1 Brent 45,80 45,64 +0,16 +0,35% -30,64% LCOc1 (édité par Jean-Michel Bélot)

