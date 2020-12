Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe avec les doutes sur le vaccin de Pfizer (actualisé) Reuters • 04/12/2020 à 08:46









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en ordre dispersé * Le S&P 500 a fini dans le rouge après un record en séance * Pfizer s'attend à produire moitié moins de vaccins contre le COVID-19 * Le pétrole en hausse auprès le compromis trouvé au sein de l'Opep+ par Blandine Henault PARIS, 4 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente vendredi à l'ouverture après l'abaissement par Pfizer PFE.N de son objectif de production de vaccin contre le COVID-19 qui tempère les espoirs sur une sortie prochaine de la crise sanitaire qui a mis à mal l'économie mondiale. Les contrats à terme signalent un repli de 0,08% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,34% pour le Dax à Francfort .GDAXI mais une hausse de 0,31% pour le FTSE à Londres .FTSE qui devrait profiter de la progression des valeurs pétrolières. Pfizer PFE.N a annoncé jeudi avoir revu à la baisse le nombre de doses du vaccin contre le COVID-19 qu'il pourra produire d'ici la fin de l'année 2020, citant des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement de matières premières utilisées. Il s'attend désormais à produire 50 millions de doses, soit moitié moins que son objectif initial. L'information, dévoilée d'abord par le Wall Street Journal, a pesé sur la tendance à Wall Street en toute fin de séance. De son côté, le concurrent Moderna MRNA.O a dit jeudi s'attendre à pouvoir fournir entre 100 millions et 125 millions de doses de son vaccin expérimental contre le COVID-19 à travers le monde au cours du premier trimestre 2021. Les initiatives sur le marché pourraient par ailleurs être limitées avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis à 13h30 GMT. Les économistes interrogés par Reuters attendent un ralentissement des créations d'emplois en novembre, à 469.000 contre 638.000 le mois précédent. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Longtemps en hausse avec les espoirs suscités par les vaccins contre le COVID-19, la Bourse de New York a nettement réduit ses gains en clôture jeudi, le S&P-500 terminant même dans le rouge après avoir touché un record en séance, à la suite de l'information du Wall Street Journal sur Pfizer. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29% à 29.969,52 points. Le S&P-500 .SPX a en revanche cédé 0,06%, à 3.666,72 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,23% à 12.377,18 points. Aux valeurs, Boeing BA.N a pris 5,96% après l'annonce par Ryanair RYA.I d'une commande de 75 exemplaires supplémentaires du 737 MAX, quelques jours seulement après la levée de l'interdiction de vol de l'appareil. Les futures sur les trois indices américains signalent pour l'heure une hausse de 0,2% à 0,4%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 0,22%, pénalisée par les doutes sur le vaccin de Pfizer, mais elle signe néanmoins sa cinquième semaine de hausse d'affilée. En Chine, les marchés d'actions ont évolué sans grand changement, tiraillés entre une série d'indicateurs démontrant la solidité de la reprise économique et les tensions accrues avec les Etats-Unis. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a fini sur un léger gain de 0,07%. CHANGES/TAUX L'euro se dirige vers sa meilleure semaine en un mois après avoir franchi pour la première fois depuis 2018 le seuil de 1,21 dollar alors que les cambistes se désintéressent du dollar sur fond d'espoirs sur les vaccins et d'avancées sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis. L'euro évolue à 1,2157 dollar et progresse de 1,5% depuis le début de la semaine. EUR= L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, recule de 0,06%, au plus bas depuis avril 2018. .DXY Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est pratiquement stable, à 0,9145%. Son équivalent allemand DE10YT=RR recule de plus d'un point de base, à -0,558%. PÉTROLE Les cours du brut sont en hausse après le compromis trouvé entre les membres de l'Opep+ qui ont accepté d'augmenter leur production de pétrole de 500.000 barils par jour (bpj) à partir de janvier. Les membres du cartel ont néanmoins échoué à trouver un terrain d'entente sur une stratégie plus large et de plus long terme pour le reste de l'année 2021. Le baril de Brent LCOc1 grimpe de 1,81% à 49,59 dollars et celui du brut léger américain CLc1 avance de 1,53% à 46,34 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 DECEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Commandes à l'industrie octobre 1,5% 0,5% US 13h30 Créations d'emplois novembre 469.000 638.000 non-agricoles Taux de chômage 6,8% 6,9% Salaire horaire moyen 0,1% 0,1% - sur un an 4,3% 4,5% 15h00 Commandes à l'industrie octobre 0,8% 1,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26751,24 -58,13 -0,22% +13,08% .N225 Topix 1775,94 +0,69 +0,04% +3,17% .TOPX Hong Kong 26768,40 +39,90 +0,15% -5,04% .HSI Taiwan 14132,44 +155,35 +1,11% +17,80% .TWII Séoul 2731,45 +35,23 +1,31% +24,29% .KS11 Singapour 2836,22 +13,88 +0,49% -12,00% .STI Shanghaï 3444,58 +2,45 +0,07% +12,93% .SSEC Sydney 6634,10 +18,80 +0,28% -0,75% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29969,52 +85,73 +0,29% +5,01% .DJI S&P-500 3666,72 -2,29 -0,06% +13,49% .SPX Nasdaq 12377,18 -5,75 -0,05% +37,94% .IXIC Nasdaq 100 12467,13 +1,08 +0,01% +42,76% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1512,72 -0,54 -0,04% -6,85% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3517,10 -4,22 -0,12% -6,09% 50 .STOXX50E CAC 40 5574,36 -8,65 -0,15% -6,75% .FCHI Dax 30 13252,86 -60,38 -0,45% +0,03% .GDAXI FTSE 6490,27 +26,88 +0,42% -13,95% .FTSE SMI .SSMI 10342,63 -92,73 -0,89% -2,58% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2158 1,2140 +0,15% +8,46% EUR= Dlr/Yen 103,86 103,83 +0,03% -4,59% JPY= Euro/Yen 126,29 126,11 +0,14% +3,57% EURJPY= Dlr/CHF 0,8902 0,8909 -0,08% -8,02% CHF= Euro/CHF 1,0826 1,0818 +0,07% -0,24% EURCHF= Stg/Dlr 1,3454 1,3452 +0,01% +1,47% GBP= Indice $ 90,6520 90,7140 -0,07% -5,74% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5600 -0,0130 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7360 -0,0100 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3205 -0,0080 +23,95 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9129 -0,0080 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1566 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 46,35 45,64 +0,71 +1,56% -24,28% US CLc1 Brent 49,59 48,71 +0,88 +1,81% -24,90% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.