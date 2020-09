Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe avec les craintes sanitaires et l'euro fort (actualisé) Reuters • 15/09/2020 à 08:27









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, rendement du Bund allemand) * Les indices européens attendus sur de faibles variations * Le rebond de Wall Street ne tient pas face aux craintes sanitaires * L'euro fort inquiète à la veille des annonces de la Fed * En Chine, la production industrielle accélère et la consommation repart par Blandine Henault PARIS, 15 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mardi à l'ouverture, les investisseurs restant hésitants face à la dégradation de la situation sanitaire liée au coronavirus en dépit d'indicateurs chinois encourageants et de nouvelles rassurantes sur le développement d'un vaccin contre le COVID-19. Le renchérissement de l'euro constitue aussi un motif d'inquiétude à la veille des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les contrats à terme signalent un repli de 0,06% pour le CAC 40 parisien .FCHI , une hausse de 0,09% pour le Dax à Francfort .GDAXI et un gain de 0,08% pour le FTSE à Londres .FTSE . La prudence était déjà de mise lundi sur les marchés d'actions européens en raison des nouvelles mesures de confinement et de restrictions annoncées dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni et Israël et dans de nouvelles villes en France. Le rebond de Wall Street, l'annonce de la reprise des essais cliniques d'AstraZeneca sur son candidat-vaccin contre le COVID-19 et les multiples opérations de fusion-acquisitions annoncées lundi n'ont pas suffi à rassurer les opérateurs de marché en Europe. Les annonces en provenance de Chine ce mardi ne semblent pas devoir changer la donne: la production industrielle dans le pays a pourtant accéléré en août tandis que les ventes au détail ont progressé pour la première fois de l'année. Une représentante du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies a par ailleurs indiqué que les potentiels vaccins contre le coronavirus actuellement en développement en Chine pourraient être disponibles pour le grand public dès début novembre. "La réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) demain (mercredi) soir semble de plus en plus perturber les investisseurs européens, puisqu'à cette occasion la paire euro/dollar pourrait potentiellement repasser au-dessus de la résistance psychologique des 1,20", observe John Plassard, analyste chez Mirabaud. LES VALEURS A SUIVRE : En Bourse en Europe, PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler FCHA.MI pourraient être entourés après avoir annoncé leur décision de modifier certains termes de leur accord de fusion de décembre dernier afin de renforcer leur bilan face à la crise du coronavirus et préserver les équilibres élaborés avant la pandémie. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'instant une hausse de l'ordre de 0,45% après la nette progression de la veille, portée par les signes de progrès dans le développement d'un vaccin contre le COVID-19 et par une série d'importantes opérations de fusions-acquisitions (M&A). L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,18% à 27.993,33 points et le S&P-500 .SPX a pris 1,27%, à 3.383,54 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,87% à 11.056,65 points. Les géants de la "tech", dont la correction boursière a alimenté le mouvement de baisse des deux dernières semaines à Wall Street, ont cette fois globalement grimpé, à l'image d'Apple AAPL.O (+3%). Le titre Tesla TSLA.O , particulièrement volatil récemment, s'est envolé de 12,6%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,44%, affectée par le renchérissement du yen qui pèse sur les valeurs exportatrices et par des prises de profits après l'élection de Yoshihide Suga, le candidat plébiscité par les investisseurs, à la tête du Parti libéral démocrate (PLD). A contrario, les Bourses chinoises sont bien orientées après les bonnes statistiques sur la production industrielle et la consommation et les annonces sur le développement des vaccins contre le COVID-19. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 0,45%. CHANGES/TAUX Le dollar perd 0,2% face à un panier de devises de référence sur fond de retour de l'appétit pour le risque, du moins aux Etats-Unis. .DXY L'euro avance notamment de 0,2%, pour revenir au seuil de 1,19 dollar, prolongeant sa hausse pour une cinquième séance d'affilée. EUR= Le yuan chinois a touché un plus haut de 16 mois sur les marchés offshore et onshore après les bons indicateurs économiques et le dollar australien prend 0,5% après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque d'Australie qui n'a pas signalé de nouvelles baisses de taux à venir. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est inchangé, à 0,6707%, tout comme son équivalent allemand DE10YT=TT qui évolue à -0,483% dans les premiers échanges. PÉTROLE Les cours du brut évoluent sans grand changement sur fond de craintes persistantes sur la faiblesse de la demande. Le baril de Brent LCOc1 cède 0,1% à 39,55 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 est stable, à 37,25 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Inflation IPCH (définitif) août -0,1% -0,1%* - sur un an +0,2% +0,2%* DE 09h00 Indice ZEW du sentiment des septembre 69,8 71,5 investisseurs USA 12h30 Indice manufacturier "Empire septembre 6,00 3,70 State" USA 13h15 Production industrielle août +1,0% +3,0% * 1re estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23454,89 -104,41 -0,44% -0,85% .N225 Topix 1640,84 -10,26 -0,62% -4,68% .TOPX Hong Kong 24708,28 +68,00 +0,28% -12,35% .HSI Taiwan 12845,65 +57,83 +0,45% +7,07% .TWII Séoul 2443,77 +15,86 +0,65% +11,20% .KS11 Singapour 2493,89 +11,34 +0,46% -22,62% .STI Shanghaï 3286,62 +7,80 +0,24% +7,75% .SSEC Sydney 5894,80 -4,70 -0,08% -11,81% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27993,33 +327,69 +1,18% -1,91% .DJI S&P-500 3383,54 +42,57 +1,27% +4,73% .SPX Nasdaq 11056,65 +203,11 +1,87% +23,23% .IXIC Nasdaq 100 11277,76 +190,36 +1,72% +29,14% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1429,00 +1,05 +0,07% -12,01% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3316,79 +0,98 +0,03% -11,44% .STOXX50E CAC 40 5051,88 +17,74 +0,35% -15,49% .FCHI Dax 30 13193,66 -9,18 -0,07% -0,42% .GDAXI FTSE .FTSE 6026,25 -5,84 -0,10% -20,10% SMI .SSMI 10457,43 +17,91 +0,17% -1,50% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1897 1,1868 +0,24% +6,13% EUR= Dlr/Yen 105,64 105,72 -0,08% -2,96% JPY= Euro/Yen 125,69 125,42 +0,22% +3,07% EURJPY= Dlr/CHF 0,9062 0,9083 -0,23% -6,37% CHF= Euro/CHF 1,0782 1,0774 +0,07% -0,65% EURCHF= Stg/Dlr 1,2873 1,2844 +0,23% -2,91% GBP= Indice $ 92,8750 93,0520 -0,19% -3,43% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4850 -0,0080 Bund 2 ans -0,6960 -0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2013 -0,0070 +28,37 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6707 +0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1370 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 37,27 37,26 +0,01 +0,03% -39,11% US CLc1 Brent 39,57 39,61 -0,04 -0,10% -40,07% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

