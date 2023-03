POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe avant une série d'indicateurs (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices boursiers en Europe, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, statistiques en Grande-Bretagne et en Allemagne) * Wall Street a fini jeudi en hausse avec la "tech" * A suivre des indicateurs d'inflation en Europe et aux USA * Hausse surprise de 0,1% du PIB britannique au T4 * Baisse inattendue des ventes au détail en Allemagne * L'activité manufacturière en Chine recule en mars par Claude Chendjou PARIS, 31 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture vendredi pour la dernière séance d'un trimestre entamé sur les chapeaux de roues avant le déclenchement d'une crise dans le secteur bancaire, qui a ravivé l'incertitude sur l'évolution des taux d'intérêt et la conjoncture économique, alors que les investisseurs attendent dans la journée une série d'indicateurs macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,1% pour le CAC 40 .FCHI à Paris et de 0,06% pour le Dax .GDAXI à Francfort. Un repli de 0,03% est attendu sur le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,05% sur l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Parmi la salve de statistiques à l'agenda, celles publiées par l'ONS montrent que l'économie britannique a affiché une croissance surprise, de 0,1%, au quatrième trimestre par rapport au trois mois précédents. Les ventes au détail en Allemagne, elles, ont baissé contre toute attente en février, de 1,3%sur un mois. Les investisseurs prendront également connaissance des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mars, des données sur les revenus et dépenses des ménages américains en février et l'indice des prix PCE du mois dernier, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed). Les données macroéconomiques publiées la veille ont été globalement mitigées avec un ralentissement de l'inflation en Espagne (+3,1% sur un an) mais une hausse des prix supérieure aux attentes en Allemagne (+7,8% sur un an), tandis que la croissance de l'économie américaine au quatrième trimestre a été un peu moins forte qu'initialement estimé (+2,6% en rythme annualisé au lieu de 2,7%). Cela n'a pas empêché le Stoxx 0 de gagner à la clôture 1,1% et de toucher un plus haut depuis le 10 mars avec un bond de 3,7% de l'indice européen de l'immobilier .SX86P , le marché tablant désormais sur un taux de dépôt terminal de la Banque centrale européenne (BCE) autour de 3,5%. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, doit s'exprimer ce vendredi lors d'une conférence organisée par l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori à Florence. Aux Etats-Unis, les traders misent sur une pause dans la remontée des taux de la Fed en mai et une possible baisse du coût du crédit peu de temps après, ce qui profite au compartiment technologique, le Nasdaq étant en passe de gagner plus de 14% sur le trimestre. Sur le plan politique, l'ancien président américain Donald Trump, candidat aux primaires républicaines, a été inculpé par un grand jury d'un tribunal de New York dans le cadre d'une enquête portant sur l'achat du silence d'une actrice de films X en 2016. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL8N3626I1 A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère hausse jeudi dans le sillage des gains enregistrés par les grandes valeurs technologiques, tandis que le secteur bancaire s'est replié après l'annonce par la Maison blanche de nouvelles mesures destinées à renforcer l'encadrement des banques de taille moyenne. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,43%, ou 141,43 points, à 32.859,03 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 23,02 points, soit 0,57%, à 4.050,83 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 87,24 points (0,73%) à 12.013,47 points. Le secteur technologique .SPLRCT a progressé de 1,1%, confirmant sa hausse solide sur la période janvier-mars (environ +20% à une journée de la fin du trimestre) et contribuant à la performance du S&P-500. Des indicateurs économiques ont alimenté l'hypothèse d'une politique monétaire de la Fed moins agressive. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a avancé de 0,93% à 28.041,48 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,02% à 2.003,5 points. Un haut responsable du FMI, Ranil Salgado, a exhorté la Banque du Japon (BoJ) à assouplir sa politique de contrôle de la courbe des taux à long terme. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai avance de 0,35% et le CSI 300 .CSI300 gagne 0,34%. L'activité manufacturière en Chine a cependant reculé en mars avec un indice PMI à 51,9 contre 52,6 en février, suggérant que la perspective d'une forte reprise économique après la pandémie de COVID-19 s'amenuise. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS s'octroie 0,71%, se dirigeant vers son premier gain mensuel (+2,5%) en quatre ans. CHANGES Le dollar .DXY progresse de 0,1% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro EUR= est stable à 1,0892 dollar (-0,08%). Sur l'ensemble du trimestre, le billet vert accuse cependant à ce stade une perte de 1,3% malgré le mini rallye observé ce mois-ci avec la crise bancaire. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est stable vendredi à 3,5564% mais a perdu sur le mois 36 points de base. Celui à deux ans US2T=RR a cédé sur le mois 68 points, à 4,1079%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède environ 2,5 points, à 2,357%, et celui à deux ans d'un peu moins de deux points, à 2,743%. PÉTROLE Le marché pétrolier recule légèrement dans un contexte d'incertitudes avant d'importantes données macroéconomiques: le Brent fléchit de 0,14% à 79,16 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,09% à 74,30 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 PIB (chiffres définitifs) T4 +0,0% +0,0%* - sur un an +0,4% +0,4%* DE 06h00 Ventes au détail février +0,5% -0,3% - sur un an n.d. -6,9% FR 06h45 Inflation (1re estimation) mars +0,8% +1,1% - sur un an +6,5% +7,3% FR 06h45 Dépense de consommation des mars +0,0% +1,5% ménages FR 06h45 Indice des prix à la février n.d. +2,7% production - sur un an n.d. +17,9% EZ 09h00 Indice des prix à la mars +7,1% +8,5% consommation (1re estimation) EZ 09h00 Taux de chômage février 6,7% 6,7% USA 12h30 Revenus et dépenses des février 0,2% 0,6% ménages USA 12h30 Indice des prix PCE février n.d. +0,6% - sur un an +4,7% +5,4% *première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28041,48 +258,55 +0,93% +7,46% .N225 Topix 2003,50 +20,18 +1,02% +5,91% .TOPX Hong Kong 20434,27 +125,14 +0,62% +3,30% .HSI Taiwan 15868,06 +18,63 +0,12% +12,24% .TWII Séoul 2476,86 +23,70 +0,97% +10,75% .KS11 Singapour 3263,81 +6,63 +0,20% +0,38% .STI Shanghaï 3273,55 +12,30 +0,38% +5,97% .SSEC Sydney 7177,80 +55,50 +0,78% +1,98% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 32859,03 +141,43 +0,43% -0,87% .DJI S&P-500 4050,83 +23,02 +0,57% +5,50% .SPX Nasdaq 12013,47 +87,23 +0,73% +14,78% .IXIC Nasdaq 100 12963,14 +117,11 +0,91% +18,50% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1798,60 +16,57 +0,93% +7,16% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 4285,42 +54,15 +1,28% +12,96% .STOXX50E CAC 40 7263,37 +76,38 +1,06% +12,20% .FCHI Dax 30 15522,40 +193,62 +1,26% +11,48% .GDAXI FTSE .FTSE 7620,43 +56,16 +0,74% +2,26% SMI .SSMI 11032,21 +68,90 +0,63% +2,82% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0895 1,0901 -0,06% +1,80% EUR= Dlr/Yen 132,94 132,65 +0,22% +1,40% JPY= Euro/Yen 144,87 144,70 +0,12% +3,26% EURJPY= Dlr/CHF 0,9137 0,9131 +0,07% -1,16% CHF= Euro/CHF 0,9955 0,9958 -0,03% +0,61% EURCHF= Stg/Dlr 1,2389 1,2383 +0,05% +2,41% GBP= Indice $ 102,2540 102,1440 +0,11% +6,32% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR 2,3580 -0,0080 Bund 2 ans 2,7410 -0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,8700 -0,0020 +51,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,5583 +0,0070 US10YT=RR Treasury 2 ans 4,1079 +0,0090 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 74,25 74,37 -0,12 -0,16% +21,30% US CLc1 Brent 79,16 79,27 -0,11 -0,14% +19,88% LCOc1 (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)