Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe avant les PMI, le pétrole s'essouffle (actualisé) Reuters • 06/05/2020 à 08:17









(Actualisé avec contrats à terme, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en légère baisse avant les PMI * Fin de rebond pour le pétrole * Les futures de Wall Street en hausse modérée * L'enquête ADP sur l'emploi privé aux USA à l'agenda par Patrick Vignal PARIS, 6 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en léger repli mercredi à l'ouverture avant la publication dans la matinée d'indices PMI sur l'activité du secteur privé qui devraient confirmer l'ampleur des dégâts infligés à l'économie européenne par la crise du coronavirus. Les indices ont perdu un facteur de soutien avec la fin d'une séquence de hausse des cours du pétrole portée par les espoirs d'une reprise de la demande avec la levée progressive du confinement dans plusieurs pays. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre autour de 0,5% à l'ouverture. Le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE reculeraient respectivement pour leur part de 0,3% à 0,4%. Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi, profitant du bon accueil réservé par les investisseurs aux résultats de plusieurs poids lourds de la cote et surtout du rebond spectaculaire des cours du pétrole, "La déconnection entre l'économie réelle et la Bourse est de plus en plus perceptible", commente Christopher Dembik, responsable de l'analyse macroéconomique chez Saxo Bank. "Certains opérateurs dans les salles de marché craignent que cette déconnexion ne dure pas et que la Bourse soit confrontée à un atterrissage douloureux lorsque la gravité économique de la crise actuelle aura été pleinement prise en compte", ajoute-t-il. LES VALEURS A SUIVRE : En attendant la publication des indices PMI, qui devraient confirmer notamment la vulnérabilité des économies italienne et espagnole, les investisseurs réagiront à une nouvelle série de comptes trimestriels d'entreprise dont ceux, à Paris, du Crédit agricole CAGR.PA . La banque a publié mercredi un bénéfice net trimestriel en baisse de 16,4% sur un an, conséquence d'un quasi-triplement des provisions passées pour couvrir d'éventuelles pertes de crédit liées à la crise du coronavirus. A WALL STREET Les futures de la Bourse de New York évoluent en hausse modérée dans l'attente de la publication des chiffres mensuels du cabinet ADP sur l'emploi privé (12h15 GMT). Ils devraient témoigner de l'explosion continue du chômage aux Etats-Unis en raison des mesures de confinement, que confirmera sans doute également vendredi le rapport mensuel sur l'emploi. Wall Street a fini mardi en hausse modérée, soutenue par les valeurs liées à l'énergie, favorisées par le rebond des cours du brut. Les indices ont cependant réduit leurs gains après l'intervention du vice-président de la Réserve fédérale, Richard Clarida, qui a déclaré que l'économie américaine allait sans doute se contracter nettement au deuxième trimestre et que la détérioration de l'emploi était sans précédent depuis les années 1940. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 133,33 points à 23.883,09. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 26,09 points, soit 0,92%, à 2.868,83. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 98,1 points (1,13%) à 8.808,81 points. EN ASIE Les marchés japonais restent fermés mais les Bourses chinoises, qui l'étaient depuis vendredi, ont rouvert et reculent, réagissant ainsi avec un temps de retard au regain de tension avec les Etats-Unis, qui accusent Pékin d'être responsable de la propagation du coronavirus. "Avec Trump et compagnie qui continuent de s'en prendre au laboratoire de Wuhan, les traders sont très prudents ce matin et envisagent toutes les réponses possibles de la Chine", commente Stephen Innes, responsable de la stratégie de marché chez AxiCorp. "La plus douloureuse serait une réduction par la Chine de ses importations de pétrole américain." Dans ce contexte, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 cède 0,7% à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS progresse en revanche légèrement (+0,3%) dans des volumes limités. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans US10YT=RR prend près de deux points de base dans les échanges en Asie pour se rapprocher de 0,68%. Dans les premières transactions en Europe, le Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR , taux de référence de la zone euro, est stable à -0,572%. La situation est relativement calme également sur le front des devises, où le dollar gagne un peu de terrain face à un panier de référence .DXY . L'euro EUR= est stable, autour de 1,0838, à proximité d'un creux de 1,0826 touché mardi après la décision de la Cour constitutionnelle allemande. Cette dernière a jugé que la Bundesbank devrait cesser d'ici à trois mois d'acheter des emprunts d'Etats de la zone euro pour le compte de la Banque centrale européenne (BCE) si l'institution de Francfort n'apportait pas la preuve pas que ces achats étaient justifiés. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut sont repartis à la baisse après avoir beaucoup grimpé sur des espoirs d'une reprise de la demande avec la levée progressive des mesures de confinement. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 0,5% à 24,45 dollars le baril et le Brent de mer du Nord LCOc1 abandonne 0,67% à 30,77 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI IHS Markit des avril 10,4 10,4* services définitif Indice PMI IHS Markit 11,2 11,2* composite définitif DE 07h55 Indice PMI IHS Markit des avril 15,9 15,9* services définitif Indice PMI IHS Markit 17,1 17,1* composite définitif EZ 08h00 Indice PMI IHS Markit des avril 11,7 11,7* services définitif Indice PMI IHS Markit 13,5 13,5* composite définitif USA 12h15 Emploi privé (enquête ADP) avril -20,05 mlns -27.000 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 marché fermé .N225 Topix .TOPX marché fermé Hong Kong 24026,31 +157,65 +0,66% -14,77% .HSI Taiwan 10777,40 +2,79 +0,03% -10,17% .TWII Séoul .KS11 1920,55 +25,18 +1,33% -12,61% Singapour 2597,55 +25,19 +0,98% -19,40% .STI Shanghaï 2862,50 +2,41 +0,08% -6,15% .SSEC Sydney 5381,80 -25,30 -0,47% -19,48% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23883,09 +133,33 +0,56% -16,31% .DJI S&P-500 2868,44 +25,70 +0,90% -11,22% .SPX Nasdaq 8809,12 +98,41 +1,13% -1,82% .IXIC Nasdaq 100 8930,62 +96,51 +1,09% +2,26% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1312,42 +28,03 +2,18% -19,18% .FTEU3 Eurostoxx 50 2875,91 +59,43 +2,11% -23,21% .STOXX50E CAC 40 4483,13 +104,90 +2,40% -25,01% .FCHI Dax 30 10729,46 +262,66 +2,51% -19,02% .GDAXI FTSE .FTSE 5849,42 +95,64 +1,66% -22,45% SMI .SSMI 9512,17 +121,90 +1,30% -10,41% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0839 1,0838 +0,01% -3,31% EUR= Dlr/Yen 106,33 106,58 -0,23% -2,32% JPY= Euro/Yen 115,26 115,46 -0,17% -5,49% EURJPY= Dlr/CHF 0,9720 0,9725 -0,05% +0,43% CHF= Euro/CHF 1,0540 1,0542 -0,02% -2,88% EURCHF= Stg/Dlr 1,2434 1,2434 +0,00% -6,22% GBP= Indice $ 99,8030 99,7090 +0,09% +3,77% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5720 +0,0050 Bund 2 ans -0,7890 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0690 -0,0070 +50,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,6619 +0,0050 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1901 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 24,41 24,56 -0,15 -0,61% -60,12% CLc1 Brent LCOc1 30,86 30,97 -0,11 -0,36% -53,26% (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.