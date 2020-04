Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe avant les PMI et les résultats Reuters • 23/04/2020 à 07:36









* Petite baisse en vue pour les indices européens * Nouvelle série de résultats en Europe * Les PMI seront également au rendez-vous du jour * La hausse des cours pétroliers se confirme * Les chefs d'Etat européens débattent d'un plan de soutien par Laetitia Volga PARIS, 23 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi à l'ouverture, la prudence étant susceptible de l'emporter à l'amorce d'une journée chargée en résultats et en indicateurs. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 0,12% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 0,11% et le FTSE à Londres .FTSE de 0,22%. Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mercredi, profitant du rebond des cours du pétrole et de résultats de sociétés majoritairement bien accueillis. Les investisseurs seront attentifs à la publication dans la matinée des indices PMI flash dans la zone euro en avril pour les secteurs manufacturier et des services, qui devraient nourrir le débat sur les conséquences du coronavirus sur l'économie européenne. Les chefs d'Etat et de gouvernement européens doivent à nouveau se réunir par visioconférence ce jeudi pour essayer d'élaborer un plan de soutien financer à la crise du coronavirus. La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé mercredi, après une réunion extraordinaire de son conseil des gouverneurs, qu'elle allait laisser les banques utiliser comme collatéral des actifs dégradés en catégorie spéculative durant la crise liée au nouveau coronavirus, dans le but d'éviter un effondrement de la distribution de crédit dans la zone euro. Aux Etats-Unis, le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage, à 12h30 GMT, devrait être encore très important avec 4,15 millions d'inscriptions attendus par le consensus, un ralentissement tout de même après les 5,2 millions de la semaine précédente. LES VALEURS A SUIVRE : Autre facteur d'animation pour le début de séance: de nombreuses sociétés européennes publient leurs comptes de résultats avant l'ouverture des marchés. C'est notamment le cas à Paris de Dassault Systèmes DAST.PA , Renault RENA.PA , Pernod Ricard PERP.PA , ADP ADP.PA et Hermès HRMS.PA . PÉTROLE Le pétrole poursuit sa remontée de la veille : le Brent gagne près de 5% à 22,88 dollars le baril LCOc1 après être tombé mercredi à 15,98 dollars, au plus bas depuis 1999. Le pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 , dont la chute lundi en territoire négatif avait ébranlé les marchés financiers, prend 15,6% à 15,93 dollars CLc1 . A WALL STREET La Bourse de New York a rebondi mercredi après deux séances de forte baisse à la faveur d'un redressement des cours du pétrole et de l'adoption probable par le Congrès des Etats-Unis de nouvelles mesures de soutien aux PME américaines face à la crise du coronavirus. Le Dow Jones .DJI a gagné 1,99%, le S&P-500 .SPX , plus large et principale référence des investisseurs, a avancé de 2,29% et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, de 2,81%. Dans l'actualité des résultats, Texas Instruments TXN.O a gagné 4,81% après un premier trimestre meilleur qu'attendu et des déclarations encourageantes pour les mois à venir. Mais Netflix NFLX.O a cédé 2,86% après des prévisions pessismistes pour le second semestre. Les investisseurs prendront connaissance ce jeudi des résultats d'Intel INTC.O , Eli Lilly LLY.N ou encore Southwest Airlines LUV.N . EN ASIE Après trois séances de repli, le Nikkei à la Bourse de Tokyo .N225 gagne 1,14% à l'approche de la clôture dans le sillage de Wall Street et du rebond des cours du brut. Les Bourses de Chine continentale .SSEC , .CSI300 évoluent sans grand changement tandis que le Kospi à Séoul .KS11 avance de 1,08% malgré la contraction de l'économie sud-coréenne au premier trimestre, la plus forte depuis 2008, sous l'effet du coronavirus. TAUX Signe de la nervosité sur les marchés, les rendements obligataires repartent à la baisse: le dix ans américain US10YT=RR perd plus d'un point de base à 0,611%. CHANGES L'indice dollar .DXY , qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, évolue en légère hausse jeudi. L'euro est stable autour de 1,082 dollar. EUR= PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h15 Indice PMI Markit flash avril 37,5 43,2 manufacturier Indice PMI Markit flash des 25,0 27,4 services Indice PMI Markit flash 26,0 28,9 composite DE 07h30 Indice PMI Markit flash avril 39,0 45,4 manufacturier Indice PMI Markit flash des 28,5 31,7 services Indice PMI Markit flash 31,0 35,0 composite EZ 08h00 Indice PMI Markit flash avril 39,2 44,5 manufacturier Indice PMI Markit flash des 23,8 26,4 services Indice PMI Markit flash 25,7 29,7 composite GB 08h30 Indice PMI Markit flash avril 42,0 47,8 manufacturier Indice PMI Markit flash des 29,0 34,5 services Indice PMI Markit flash 31,4 36,0 composite USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 4,15 mlns 5,245 18/4 mlns LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 19362,80 +224,85 +1,17% -18,15% .N225 Topix .TOPX 1421,95 +15,05 +1,07% -17,39% Hong Kong .HSI 24047,77 +154,41 +0,65% -14,69% Taiwan .TWII 10364,45 +56,71 +0,55% -13,61% Séoul .KS11 1919,85 +23,70 +1,25% -12,64% Singapour .STI 2557,77 +7,73 +0,30% -20,64% Shanghaï .SSEC 2847,62 +3,64 +0,13% -6,64% Sydney .AXJO 5196,10 -25,10 -0,48% -22,26% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 23475,82 +456,94 +1,99% -17,74% S&P-500 .SPX 2799,31 +62,75 +2,29% -13,35% Nasdaq .IXIC 8495,38 +232,15 +2,81% -5,32% Nasdaq 100 8664,64 +261,63 +3,11% -0,78% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1295,92 +23,55 +1,85% -20,20% .FTEU3 Eurostoxx 50 2834,90 +43,56 +1,56% -24,30% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4411,80 +54,34 +1,25% -26,20% Dax 30 .GDAXI 10415,03 +165,18 +1,61% -21,39% FTSE .FTSE 5770,63 +129,60 +2,30% -23,49% SMI .SSMI 9630,56 +82,71 +0,87% -9,29% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,0829 1,0822 +0,06% -3,40% Dlr/Yen JPY= 107,76 107,72 +0,04% -1,01% Euro/Yen 116,69 116,60 +0,08% -4,32% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9708 0,9713 -0,05% +0,31% Euro/CHF 1,0514 1,0513 +0,01% -3,11% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2364 1,2332 +0,26% -6,75% Indice $ .DXY 100,2680 100,3880 -0,12% +4,26% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4140 +0,0050 Bund 2 ans -0,6720 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1360 +0,0120 +55,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,6109 -0,0080 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2130 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 15,62 13,78 +1,84 +13,35% -74,48% CLc1 Brent LCOc1 22,75 20,37 +2,38 +11,68% -65,55% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.