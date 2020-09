Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe avant la Fed (actualisé) Reuters • 16/09/2020 à 08:38









(actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus sans grand changement à l'ouverture * La Fed annoncera ses décisions de politique monétaire à 18h00 GMT * Mouvements limités sur les changes et taux * Le pétrole poursuit sa hausse par Blandine Henault PARIS, 16 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mercredi à l'ouverture, la prudence dominant avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale attendues dans la soirée. Les contrats à terme signalent un repli de 0,15% pour le CAC 40 parisien .FCHI , une baisse plus marquée de 0,63% pour le FTSE à Londres .FTSE et une quasi-stabilité pour le Dax à Francfort .GDAXI . Les investisseurs ont salué mardi plusieurs indicateurs économiques solides en Chine, en Allemagne et aux Etats-Unis mais ils devraient limiter les initiatives avant les décisions qu'annoncera dans la soirée la Réserve fédérale à l'issue de deux jours de réunion de politique monétaire. Le marché joue le statu quo sur les taux et surveillera surtout les précisions que pourrait apporter la Fed sur sa nouvelle stratégie en matière d'objectif d'inflation. Avant cela, les opérateurs de marché prendront connaissance des ventes au détail aux Etats-Unis à 12h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains sont peu changés après une séance légèrement positive la veille, marquée par une série de bons indicateurs économiques. L'indice Dow Jones .DJI a fini mardi quasiment stable (+0,01%) à 27.995,6 points et le S&P-500 .SPX a pris 0,52%, à 3.401,2 points. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 1,21% à 11.190,32 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a grappillé 0,09% à la clôture avant les annonces de la Fed et après la désignation sans surprise de Yoshihide Suga comme nouveau Premier ministre. Les Bourses chinoises évoluent dans le rouge, pénalisées par le repli des valeurs de la santé et de la consommation en réaction aux critiques de certains experts sur l'innoculation à des dizaines de milliers de Chinois de vaccins expérimentaux contre le coronavirus. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale abandonne 0,93%. CHANGES/TAUX Les mouvements sont limités sur le marché des devises en amont des décisions de la Fed. L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est stable. .DXY L'euro est inchangé, autour de 1,1846, tandis que le yen avance de 0,1%, à un plus haut de deux semaines. EUR= JPY= Même tendance atone sur le marché obligataire où le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable, à 0,6789%, de même que son équivalent allemand DE10YT=RR à -0,479%. PÉTROLE Les cours du brut progressent à nouveau mercredi, soutenus par les perturbations dans la production américaine avec l'arrivée de l'ouragan Sally dans le Golfe du Mexique et l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent LCOc1 avance de 1,3% à 41,13 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 gagne 1,7% à 38,94. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Ventes au détail août +1,0% +1,2% - hors automobiles +0,9% +1,9% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23475,53 +20,64 +0,09% -0,77% .N225 Topix 1644,35 +3,51 +0,21% -4,47% .TOPX Hong Kong 24668,04 -64,72 -0,26% -12,49% .HSI Taiwan 12976,76 +131,11 +1,02% +8,17% .TWII Séoul 2435,92 -7,66 -0,31% +10,84% .KS11 Singapour 2497,65 +11,82 +0,48% -22,50% .STI Shanghaï 3271,15 -24,53 -0,74% +7,25% .SSEC Sydney 5956,10 +61,30 +1,04% -10,89% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27995,60 +2,27 +0,01% -1,90% .DJI S&P-500 3401,20 +17,66 +0,52% +5,27% .SPX Nasdaq 11190,32 +133,67 +1,21% +24,72% .IXIC Nasdaq 100 11438,87 +161,11 +1,43% +30,98% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1439,08 +10,08 +0,71% -11,38% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3332,26 +15,47 +0,47% -11,02% .STOXX50E CAC 40 5067,93 +16,05 +0,32% -15,22% .FCHI Dax 30 13217,67 +24,01 +0,18% -0,24% .GDAXI FTSE .FTSE 6105,54 +79,29 +1,32% -19,05% SMI .SSMI 10520,00 +62,57 +0,60% -0,91% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1850 1,1845 +0,04% +5,71% EUR= Dlr/Yen 105,36 105,43 -0,07% -3,22% JPY= Euro/Yen 124,86 124,91 -0,04% +2,39% EURJPY= Dlr/CHF 0,9074 0,9080 -0,07% -6,24% CHF= Euro/CHF 1,0754 1,0756 -0,02% -0,90% EURCHF= Stg/Dlr 1,2894 1,2886 +0,06% -2,75% GBP= Indice $ 93,0570 93,0500 +0,01% -3,24% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4780 +0,0030 Bund 2 ans -0,6850 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2103 -0,0030 +26,77 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6789 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1410 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 39,03 38,28 +0,75 +1,96% -36,24% US CLc1 Brent 41,21 40,53 +0,68 +1,68% -37,59% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

