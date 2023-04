POINT MARCHÉS-Prudence en vue en Europe avant l'inflation américaine (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices boursiers en Europe, ouverture du marché obligataire en Europe et clôture à Tokyo) * Wall Street a fini mardi en ordre dispersé * Ralentissement attendue de l'inflation américaine * A suivre, le compte rendu de la dernière réunion de la Fed * Premiers résultats trimestriels dans le secteur du luxe par Claude Chendjou PARIS, 12 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture mercredi avant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et les premiers résultats des entreprises pour la période janvier-mars. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI , qui a inscrit mardi en séance un record historique à 7.403,67 points, devrait perdre 0,02% mercredi à l'ouverture. Le Dax .GDAXI à Francfort pourrait grignoter 0,06% et le FTSE 100 .FTSE à Londres 0,01%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est attendu en repli de 0,09%. Après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, publié vendredi, les investisseurs attendent ce mercredi, à 12h30 GMT, la statistique des prix à la consommation (CPI) américaine pour le mois de mars. Le consensus Reuters prévoit une décélération du CPI à 0,2% sur un mois et à 5,2% sur un an. L'indice "core" CPI, le plus suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed), est prévu en ralentissement de 0,4% après 0,5% le mois précédent, mais sur un an il pourrait avoir accéléré à 5,6% contre 5,5% précédemment. Outre cette statistique, le marché prendra connaissance jeudi des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis et des chiffres définitifs des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de mars. Les investisseurs ont en outre le regard tourné vers les résultats des entreprises pour le premier trimestre qui démarrent cette semaine, avec notamment dans le secteur du luxe LVMH LVMH.PA ce mercredi, suivi de Hermès HRMS.PA et des grandes banques américaines vendredi. Les analystes prévoient que les entreprises du S&P-500 publient des résultats trimestriels en repli de 5,2% sur un an, contre une croissance de 1,4% attendue auparavant en début d'année, selon les données de Refinitiv. "Les investisseurs attendent les événements importants - CPI, PPI et les banques qui vont publier leurs résultats", résume Randy Frederick, directeur du trading et des produits dérivés chez Charles Schwab. "Si la Fed arrive à un point où elle maintient simplement les taux stables, les marchés peuvent potentiellement bien s'en tirer. Ce qui m'inquiète, c'est que si la Fed continue à resserrer (les conditions monétaires), cela continuera à créer des tensions pour certaines banques", a-t-il ajouté. Le compte rendu de la réunion des 21 et 22 mars de la Fed, prévu à 18h00 GMT, fournira peut-être à cet égard des éléments sur la trajectoire des taux et l'impact du stress bancaire observé le mois dernier. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones terminant dans le vert dans un contexte d'attentisme lié aux données sur l'inflation américaine et au lancement de la saison des résultats. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29%, ou 98,27 points, à 33.684,79 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,17 point, marginalement à la baisse, à 4.108,94 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 52,48 points (0,43%) à 12.031,88 points. Sensibles aux variations de l'économie, les secteurs comme l'industrie .SPLRCI et les transports .DJT ont porté le Dow Jones, tandis que le Nasdaq et le S&P-500, un temps en hausse, ont basculé dans le rouge en fin de séance. Wall Street a brièvement accumulé des gains dans l'après-midi après que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a appelé à la prudence et prévenu que la banque centrale américaine devait veiller à ne pas se montrer trop agressive dans ses hausses de taux destinées à enrayer l'inflation. A noter, côté valeurs, les bonds entre 6% et 17% des acteurs du secteur des cryptomonnaies comme Coinbase Global COIN.O , Riot Platforms RIOT.O et Marathon Digital MARA.O sur fond de hausse du bitcoin BTC=BTSP . EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a avancé de 0,68% à 28.112,48 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,76% à 2.006,92 points à la clôture. Les indices ont ainsi enregistré une quatrième séance consécutive dans le vert, soutenus par des signes d'une augmentation de la consommation dans les grands magasins et la perspective d'une hausse des investissements du milliardaire américain Warren Buffett dans l'archipel. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghaï prend 0,29%, tandis que le CSI 300 .CSI300 reflue de 0,15%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS , pour sa part, fléchit de 0,17%. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL8N36E4EO CHANGES Le dollar varie peu mercredi (-0,06%) face à un panier de devises de référence .DXY dans l'attente de l'inflation américaine. L'euro EUR= remonte de 0,14% à 1,0925 dollar après avoir touché un creux d'une semaine lundi. Le bitcoin BTC=BTSC , qui a culminé mardi à un sommet de dix mois à 30.438 dollars dans un contexte d'appétit pour le risque, se négocie mercredi à 29.969,48 dollars (-0,74%). TAUX Les rendements des obligations des bons du Trésor américain à dix ans et à deux ans US10YT=RR US2YT=RR sont globalement stables, à respectivement 3,4299% et 4,0414%. Les rendements du Bund allemand à dix ans et à deux ans DE10YT=RR DE2YT=RR sont également quasi inchangés, à respectivement 2,69% et 2,30%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont quasiment inchangés avant les données sur l'inflation aux Etats-Unis qui pourraient peser sur les taux d'intérêt, le dollar et in fine la demande. Le Brent grappille 0,21% à 85,79 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,18% à 81,68 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Indice des prix à la mars +0,2% +0,4% consommation (CPI) - sur un an +5,2% +6,0% USA 12h30 Indice CPI de base ("core") mars +0,4% +0,5% - sur un an +5,6% +5,5% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28107,54 +184,17 +0,66% +7,71% .N225 Topix 2006,92 +15,07 +0,76% +6,09% .TOPX Hong Kong 20357,33 -127,91 -0,62% +2,91% .HSI Taiwan 15932,97 +19,09 +0,12% +12,70% .TWII Séoul 2547,34 -0,52 -0,02% +13,90% .KS11 Singapour 3283,80 -14,03 -0,43% +1,00% .STI Shanghaï 3321,44 +7,87 +0,24% +7,52% .SSEC Sydney 7343,90 +34,00 +0,47% +4,34% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33684,79 +98,27 +0,29% +1,62% .DJI S&P-500 4108,94 -0,17 -0,00% +7,02% .SPX Nasdaq 12031,88 -52,48 -0,43% +14,96% .IXIC Nasdaq 100 12964,16 -87,08 -0,67% +18,50% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1827,72 +10,42 +0,57% +8,90% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 4333,29 +23,84 +0,55% +15,70% .STOXX50E CAC 40 7390,28 +65,53 +0,89% +14,16% .FCHI Dax 30 15655,17 +57,28 +0,37% +12,44% .GDAXI FTSE .FTSE 7785,72 +44,16 +0,57% +4,48% SMI .SSMI 11265,30 +35,23 +0,31% +4,99% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0923 1,0910 +0,12% +2,07% EUR= Dlr/Yen 133,75 133,65 +0,07% +2,01% JPY= Euro/Yen 146,12 145,89 +0,16% +4,15% EURJPY= Dlr/CHF 0,9020 0,9032 -0,13% -2,42% CHF= Euro/CHF 0,9856 0,9855 +0,01% -0,39% EURCHF= Stg/Dlr 1,2433 1,2424 +0,07% +2,78% GBP= Indice $ 102,0340 102,2040 -0,17% +6,09% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR 2,2940 -0,0100 Bund 2 ans 2,6930 -0,0140 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,8140 -0,0080 +52,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,4299 -0,0040 US10YT=RR Treasury 2 ans 4,0414 -0,0170 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 81,70 81,53 +0,17 +0,21% +33,47% US CLc1 Brent 85,81 85,61 +0,20 +0,23% +29,96% LCOc1 (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)