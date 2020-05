Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence en vue à Wall Street, l'euphorie de courte durée Reuters • 19/05/2020 à 13:23









* Repli en vue à Wall Street au lendemain d'une forte hausse * En Europe, le Stoxx 600 perd 0,75%, le CAC 40 à Paris 0,73% * La crise économique et les tensions USA-Chine restent présentes * L'audition de Powell et Mnuchin au Congrès américain à surveiller par Marc Angrand PARIS, 19 mai (Reuters) - Wall Street est attendue sur une note prudente et les Bourses européennes reculent à mi-séance mardi, l'euphorie suscitée la veille par des signes de progrès dans la recherche d'un vaccin contre le coronavirus cédant la place à des prises de bénéfice tandis que l'espoir d'une relance à l'échelle européenne favorise l'euro et fait baisser les rendements obligataires des pays du sud de l'Europe. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en léger repli pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et stable pour le Nasdaq après la forte hausse de la veille (+3,85% pour le Dow, +3,15% pour le S&P, +2,44% pour le Nasdaq), qui a porté le S&P à son plus haut niveau depuis près de deux mois et demi. À Paris, après une ouverture en hausse, le CAC 40 .FCHI perd 0,73% à 4.465,67 points à 11h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,55% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,44%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,93% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,75%. Ce dernier avait pris 4,07% lundi, sa meilleure performance en pourcentage sur une séance depuis le 24 mars, après l'annonce par la société de biotechnologies américaine Moderna MRNA.O de premiers résultats positifs d'un candidat vaccin contre le COVID-19 et la présentation par la France et l'Allemagne d'un plan de relance de 500 milliards financé par des emprunts au niveau de l'Union européenne. La prudence en vue à Wall Street s'explique entre autres par l'attente de l'audition au Sénat américain de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, et de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor. La déclaration préliminaire du patron de la Fed, publiée lundi soir par l'institution, souligne notamment le caractère "critique" de la loi CARES ("Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act") pour permettre à la banque centrale de soutenir le crédit afin d'amortir l'impact économique de la pandémie. Les investisseurs surveillent aussi l'évolution des tensions entre les Etats-Unis et la Chine après la menace de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qu'il accuse à demi-mot d'être soumise à la Chine. Les résultats inférieurs aux attentes de Home Depot HD.N , le numéro un américain des magasins de bricolage, pourraient par ailleurs peser sur la tendance. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE En Europe, le secteur automobile .SXAP perd 1,96% après l'annonce d'une chute record de 78,3% des immatriculations en Europe en avril. A Paris, Renault RENA.PA cède 7,75% et PSA PEUP.PA 5,91%, deux des plus fortes baisses du CAC 40. Parmi les replis les plus marqués du Stoxx 600 figurent Klépierre LOIM.PA (-11,70%) et Natixis CNAT.PA (-8,84%), qui figurent aux yeux de plusieurs analystes comme faisant partie des plus menacés par la levée de l'interdiction des ventes à découvert. "Les bancaires comme Natixis sont les premières cibles sur ce genre de choses", estime Mikael Jakoby, responsable trading Europe continentale chez Oddo BHF, ajoutant que "des investisseurs pourraient décider de 'shorter' l'immobilier, notamment fortement exposé à la France, parce qu'on a une reprise qui n'est que très graduelle". Rémy Cointreau RCOP.PA (-6,97%) souffre de l'abaissement de la recommandation de Goldman Sachs, qui juge une pause justifiée après la surperformance récente du titre. En hausse, Thyssenkrupp TKAG.DE prend 1,98% après avoir évoqué officiellement la possibilité d'une vente de la majeure partie de ses activités sidérurgiques. Son concurrent Arcelormittal MT.AS gagne 0,74%. TAUX Sur le marché obligataire, la proposition franco-allemande favorise la baisse des rendements des pays les plus directement concernés par un possible financement européen des efforts de relance économique à venir: celui des titres italiens à dix ans cède ainsi autour de cinq points de base IT10YT=RR , l'espagnol ES10YT=RR près de huit points, le portugais PT10YT=RR plus de 11 points. Pour les économistes de Morgan Stanley, l'initiative de Paris et Berlin constitue "une réponse commune puissante qui contribuerait à réduire le risque d'une glissade des pays du sud". Le rendement à dix ans français FR10YT=RR recule plus modestement, de moins de deux points, à -0,016%, tandis que l'allemand remonte de deux points à -0,46% DE10YT=RR . CHANGES Sur le marché des devises, l'euro continue de profiter de l'initiative franco-allemande: il gagne 0,45% face au dollar à 1,0961 après avoir atteint, à 1,0976, son plus haut niveau depuis le 4 mai. EUR= La monnaie unique européenne porte ainsi à plus de 1,3% sa progression face au billet vert par rapport à son niveau de clôture de vendredi. L'indice dollar .DXY , qui mesure les fluctuations de la devise américaine contre un panier de référence incluant l'euro, recule de 0,36%. PÉTROLE Le marché pétrolier évolue en ordre dispersé, une divergence qui s'explique principalement par des facteurs techniques: le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne ainsi 2,29% à 32,55 dollars le baril à quelques heures de son expiration et a même atteint son plus haut niveau depuis le 9 avril alors que le Brent LCOc1 est quasi stable à 34,82 dollars. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 24464,00 -43,00 -0,18% 1YMc1 S&P-500 2943,00 -5,00 -0,17% ESc1 Nasdaq-100 9329,50 +4,00 +0,04% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 24597,37 +911,95 +3,85% -13,81% .DJI S&P-500 2953,91 +90,21 +3,15% -8,57% .SPX Nasdaq .IXIC 9234,83 +220,27 +2,44% +2,92% Nasdaq 100 9331,93 +179,29 +1,96% +6,86% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1322,38 -12,58 -0,94% -18,57% .FTEU3 Eurostoxx 50 2899,65 -12,23 -0,42% -22,58% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4466,04 -32,30 -0,72% -25,29% Dax 30 11014,07 -44,80 -0,41% -16,87% .GDAXI FTSE .FTSE 6015,14 -33,45 -0,55% -20,25% SMI .SSMI 9738,84 -1,93 -0,02% -8,27% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0961 1,0912 +0,45% -2,22% EUR= Dlr/Yen JPY= 107,69 107,33 +0,34% -1,07% Euro/Yen 118,06 117,12 +0,80% -3,20% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9711 0,9710 +0,01% +0,34% Euro/CHF 1,0645 1,0598 +0,44% -1,91% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2243 1,2189 +0,44% -7,66% Indice $ 99,3050 99,6650 -0,36% +3,26% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,5000 -0,6600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4490 +0,0320 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6650 +0,0670 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0050 +0,0000 +44,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7192 -0,0230 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1773 -0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 32,55 31,82 +0,73 +2,29% -46,82% CLc1 Brent LCOc1 34,80 34,81 -0,01 -0,03% -47,30% (Marc Angrand, avec Laetitia Volga)

