POINT MARCHÉS-Prudence en vue à Wall Street face à de nombreuses incertitudes

* La Bourse de New York attendue en baisse * Le CAC 40 cède 0,94% et le Stoxx 600 perd 0,7% à mi-séance * Les indices PMI remontent mais restent en contraction * Les inscriptions au chômage aux USA à l'agenda * Déception sur les résultats d'Altice Europe au T1 par Laetitia Volga PARIS, 21 mai (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent jeudi à mi-séance dans des marchés à nouveau méfiants face aux perspectives économiques et aux tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse d'environ 0,6%. Mercredi, le S&P-500 .SPX a terminé à un plus haut de deux mois et brièvement dépassé en séance sa moyenne mobile à 100 jours tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a clôturé à un pic de trois mois, Facebook FB.O et Amazon.com AMZN.O ayant fini à des records. À Paris, le CAC 40 .FCHI baisse de 0,94% à 4.454,61 points vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 1,36% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,79%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,74%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,16% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,69%. Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur privé montrent que l'effet dévastateur de la pandémie sur l'économie de la zone euro s'est un peu atténué en mai, après le plus bas historique atteint le mois précédent, grâce au début de réouverture de l'économie. Les indices restent cependannt en contraction pour le troisième mois d'affilée. Toujours sur le plan macroéconomique, le marché prendra connaissance comme chaque jeudi du chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage aux Etats-Unis (12h30 GMT), attendu à 2,4 millions de demandes d'après le consensus Reuters. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi que 106.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus avaient été dénombrés dans le monde au cours des 24 dernières heures, un chiffre qui n'avait encore jamais été atteint. Plus de cinq millions de personnes ont désormais été contaminées dans le monde. La crispation des relations sino-américaines est aussi de nature à émousser l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. Donald Trump et son secrétaire d'État Mike Pompeo ont une nouvelle fois critiqué mercredi la gestion du coronavirus par la Chine tandis que le Sénat américain adoptait un projet de loi qui pourrait empêcher certaines sociétés chinoises de coter à Wall Street au cas de non-respect de la réglementation américaine. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE L'ensemble des secteurs européens sont dans le rouge: les indices Stoxx du pétrole et du gaz .SXEP , de l'automobile .SXAP et des banques .SX7P perdent entre 1,08% et 1,84%. Dernier du Stoxx 600, l'opérateur télécoms Altice Europe ATCA.AS chute de 15,43% après avoir annoncé mercredi des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre. A la hausse, Lufthansa LHAG.DE prend 5,25% après avoir annoncé jeudi être en discussions avancées avec le fonds de stabilisation économique du gouvernement allemand au sujet d'un plan de sauvetage dont le montant pourrait atteindre neuf milliards d'euros et qui inclurait une prise de participation de l'Etat de 20% dans la compagnie. Dans le même secteur aérien, durement touché par la crise du coronavirus, Easyjet EZJ.L gagne 5,02% après l'annonce d'une reprise partielle de ses vols le 15 juin. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat reculent un peu, l'aversion pour le risque favorisant un retour sur le marché obligataire. Le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR cède un point de base autour de 0,6736%, après avoir atteint en séance un plus bas depuis le début de la semaine, à 0,657%. En Europe, le 10 ans allemand DE10YT=RR , taux de référence de la zone euro, recule lui aussi légèrement, à -0,476%. CHANGES Après trois séances de baisse qui l'ont amené à un creux de deux semaines, le dollar est stable face à un panier de devises internationales. .DXY L'euro avance modestement, autour de 1,0984 dollar, après avoir flirté mercredi avec la barre de 1,10, au plus haut depuis le 1er mai. EUR= PÉTROLE Les cours du pétrole continuent de monter, portés par la baisse des stocks de brut aux États-Unis et la réduction de l'offre par l'Opep. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 avance de 2,2% à 34,24 dollars le baril, après un pic depuis début avril au-dessus de 26 dollars. Le Brent de mer du Nord LCOc1 gagne 2% autour de 36,50 dollars après être monté à 36,72 dollars, un plus haut de plus de deux mois. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 2,4 mlns 2,981 16/5 mlns 12h30 Indice d'activité "Philly mai -41,5 -56,6 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 24373,00 -146,00 -0,60% S&P-500 ESc1 2951,50 -17,00 -0,57% Nasdaq-100 NQc1 9440,25 -45,25 -0,48% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 24575,90 +369,04 +1,52% -13,88% S&P-500 .SPX 2971,61 +48,67 +1,67% -8,02% Nasdaq .IXIC 9375,78 +190,67 +2,08% +4,49% Nasdaq 100 .NDX 9485,02 +186,48 +2,01% +8,61% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1329,79 -10,20 -0,76% -18,11% .FTEU3 Eurostoxx 50 2908,62 -33,77 -1,15% -22,34% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4455,32 -41,66 -0,93% -25,47% Dax 30 .GDAXI 11071,32 -152,39 -1,36% -16,44% FTSE .FTSE 6016,92 -50,24 -0,83% -20,23% SMI .SSMI 9790,85 +26,62 +0,27% -7,78% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0983 1,0977 +0,05% -2,02% Dlr/Yen JPY= 107,73 107,51 +0,20% -1,04% Euro/Yen EURJPY= 118,33 118,04 +0,25% -2,97% Dlr/CHF CHF= 0,9656 0,9649 +0,07% -0,23% Euro/CHF EURCHF= 1,0607 1,0592 +0,14% -2,26% Stg/Dlr GBP= 1,2227 1,2239 -0,10% -7,78% Indice $ .DXY 99,1710 99,1240 +0,05% +3,12% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 172,8700 +0,1500 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4760 -0,0100 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6780 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0290 +0,0050 +44,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6736 -0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1673 +0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 34,27 33,49 +0,78 +2,33% -44,01% CLc1 Brent LCOc1 36,49 35,75 +0,74 +2,07% -44,74% (édité par Patrick Vignal)

