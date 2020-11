Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prudence attendue en Europe, Londres pénalisée par le confinement Reuters • 02/11/2020 à 07:40









* Le CAC 40 attendu en légère hausse, le FTSE vu en baisse de 0,3% * Le Royaume-Uni et le Portugal se reconfinent à leur tour * Dernière ligne droite dans le scrutin présidentiel US * En Chine, les indicateurs PMI manufacturiers meilleurs que prévu * Le pétrole chute avec le retour des confinements en Europe par Blandine Henault PARIS, 2 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi à l'ouverture, à l'orée du quatrième trimestre marqué par le retour des mesures de confinement en Europe face à la dégradation sanitaire liée au coronavirus et l'incertitude entourant l'élection présidentielle américaine. Les investisseurs pourraient toutefois trouver du soutien du côté de la Chine où les indicateurs sur l'activité manufacturière sont ressortis meilleurs que prévu. Les contrats à terme signalent une stabilité pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , une hausse de 0,13% pour le Dax à Francfort .GDAXI mais un repli de 0,31% pour le FTSE à Londres .FTSE après l'annonce d'un retour du confinement en Angleterre. De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,18% à l'ouverture. Après la France et l'Allemagne, c'est au tour de l'Angleterre et du Portugal d'annoncer la mise en oeuvre d'un nouveau confinement destiné à endiguer une deuxième vague épidémique qui frappe de plein fouet l'Europe. L'Autriche a annoncé un couvre-feu et la Grèce a décidé de fermer ses bars et restaurants. Les investisseurs redoutent que ces nouvelles mesures de restriction ne viennent mettre à mal le rebond de l'économie européenne après la chute historique observée lors des premiers confinements en mars. Le géant de l'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS a prévenu dimanche que le retour au confinement dans une partie de l'Europe pourrait peser sur son activité et ses finances au quatrième trimestre. Aux Etats-Unis, la campagne électorale entre dans la dernière ligne droite avant le scrutin présidentiel de mardi. Donald Trump a de nouveau agité la menace d'une contestation des résultats en cas de défaite en laissant entendre qu'il pourrait solliciter ses avocats. Face à ces craintes, les opérateurs de marché pourraient toutefois se tourner vers la Chine où les récents indicateurs sont très encourageants. L'activité du secteur manufacturier dans le pays a ainsi progressé en octobre à son rythme le plus rapide en près de dix ans sous l'effet d'une accélération de la demande intérieure, selon l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit et ressorti à 53,6. L'indice PMI manufacturier officiel est quant à lui tombé à 51,4 en octobre, contre 51,5 en septembre mais au-delà des attentes à 51,3. LES VALEURS A SUIVRE : L8N2HL6VH A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent en hausse après le net repli accusé vendredi sous le coup des annonces jugées décevantes des géants de la technologie, du nombre record de nouvelles contaminations par le coronavirus aux Etats-Unis et de la nervosité avant l'élection présidentielle. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,59% à 26.501,6 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 1,21%, à 3.270,14 points et le Nasdaq Composite .IXIC a abandonné 2,45% à 10.911,59 points. Sur la semaine écoulée, le Dow Jones a lâché 6,5%, le S&P 5,6% et le Nasdaq 5,5%. Sur le mois d'octobre, le Dow a perdu 4,6%, le S&P 2,8% et le Nasdaq 2,3%. EN ASIE La tendance est positive lundi sur les Bourses asiatiques, soutenues par les bons indicateurs en provenance de Chine. La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 1,39%, favorisée en outre par des publications de résultats d'entreprises jugées satisfaisantes. En Chine, le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations prend 0,63%. CHANGES/TAUX La livre sterling est pénalisée par l'annonce de l'instauration d'un confinement en Angleterre et perd 0,3% face au dollar. GBP= Le billet vert gagne 0,1% face à un panier de devises de référence, profitant du climat de craintes sanitaires et d'incertitudes électorales. .DXY L'euro baisse de 0,1% pour revenir à 1,1635, au plus bas depuis le 28 septembre. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est stable, à 0,8569%. PÉTROLE Les cours du brut chutent de plus de 3%, pénalisés par des craintes sur la demande avec le retour des mesures de confinement en Europe. Le baril de Brent LCOc1 lâche 3,8% à 36,5 dollars et celui du brut léger américain CLc1 abandonne 4,19% à 34,29 dollars. Le Brent a perdu jusqu'à 5,8% dans les premiers échanges lundi et le WTI jusqu'à 6%, les faisant retomber à leur plus bas niveau depuis mai. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI manufacturier octobre 51,0 51,0* définitif DE 08h55 Indice PMI manufacturier octobre 58,0 58,0* définitif EZ 09h00 Indice PMI manufacturier octobre 54,4 54,4* définitif GB 09h30 Indice PMI manufacturier octobre 53,3 53,3* définitif USA 15h00 Indice ISM manufacturier octobre 55,6 55,4 * première estimation (Édité par Bertrand Boucey)

