POINT MARCHÉS-Prudence attendue en Europe, doutes sur la relance aux US (actualisé)

(Actualité avec futures sur le CAC, clôture en Chine, marché obligataire en Europe, contexte) * Décision inattendue de Mnuchin sur un programme de prêts de la Fed * Les indices européens attendus sans grand changement * Les futures US dans le rouge après une clôture positive par Blandine Henault PARIS, 20 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une note stable vendredi, la prudence l'emportant face à la résurgence des cas de coronavirus dans le monde et les doutes sur un soutien financier à l'économie aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent un repli de 0,2% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,1% pour le Dax à Francfort .GDAXI et une hausse symbolique de 0,04% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les Bourses européennes ont fini dans le rouge vendredi, les inquiétudes liées à la crise sanitaire, alimentées par de mauvaises statistiques américaines, ayant pris le pas sur les espoirs de vaccin qui avaient profité aux séances précédentes. Toutefois, à Wall Street, les investisseurs ont salué en fin de séance l'annonce par Chuck Schumer, président du groupe démocrate au Sénat, que son homologue républicain Mitch McConnell avait accepté de reprendre les discussions sur un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie. Cette annonce a redonné de l'espoir sur l'adoption prochaine d'un plan de relance très attendu par les marchés mais elle a vite été éclipsée par la décision du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, de mettre fin à un programme important de prêts liés à la pandémie au 31 décembre. Dans une lettre adressée au président de la Réserve fédérale Jerome Powell, Steven Mnuchin a demandé à ce que le fonds de 455 milliards de dollars alloué au Trésor dans le cadre de la loi CARES au printemps, dont une grande partie a été mise de côté pour soutenir les prêts de la Fed aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux gouvernements locaux, soit disponible pour être réaffecté par le Congrès. "La division entre le Trésor et la Fed risque de saper la foi inébranlable que les investisseurs ont placée dans un soutien politique continu pour aider l'économie à surmonter la pandémie", se sont inquiétés dans une note les analystes de DBS. Les difficultés sur la mise en oeuvre d'un soutien financier à l'économie aux Etats-Unis ne sont pas sans rappeler celles au sein de l'Union européenne, qui peine à adopter le budget pluriannuel pour 2021-2027 et le plan de relance de 750 milliards d'euros associé en raison du véto apposé par la Pologne et la Hongrie. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains évoluent en baisse après la décision inattendue de Steven Mnuchin qui remet en cause la progression de la veille liée aux espoirs d'une reprise des discussions sur un nouveau plan de relance de l'économie. L'indice Dow Jones .DJI a gagné jeudi 0,15% à 29.483,23. Le S&P-500 .SPX a pris 0,39%, à 3.581,87 points et le Nasdaq Composite .IXIC a quant à lui progressé de 0,87% à 11.904,71 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 0,42%, sa troisième journée consécutive dans le rouge, la résurgence des nouvelles infections au coronavirus au Japon nourissant les craintes de l'instauration de mesures de restriction. En Chine, les places boursières ont été mieux orientées, soutenues par l'optimisme sur la reprise économique du pays en dépit des craintes récentes sur un bond des défauts des entreprises. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a avancé de 0,31%. CHANGES/TAUX La décision de Mnuchin sur la fin programmée d'un programme de prêts de la Fed a poussé les rendements obligataires vers le bas. Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de près de trois points de base, à 0,8292%, au plus bas depuis le 9 novembre. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR reculait légèrement dans les premiers échanges, à -0,581%. Du côté des devises, le dollar est stable face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui se traite à 1,187. .DXY EUR= PÉTROLE Les cours du brut évoluent peu et sont en passe de signer une troisième semaine consécutive de hausse. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,1% à 44,24 dollars et celui du brut léger américain CLc1 abandonne 0,07% à 41,71 dollars. AUCUN INDICATEUR MAJEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 20 NOVEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 25527,37 -106,97 -0,42% +7,91% .N225 Topix 1727,39 +0,98 +0,06% +0,35% .TOPX Hong Kong 26421,30 +64,33 +0,24% -6,27% .HSI Taiwan 13716,44 -5,99 -0,04% +14,33% .TWII Séoul 2553,50 +6,08 +0,24% +16,19% .KS11 Singapour 2805,86 +28,86 +1,04% -12,94% .STI Shanghaï 3377,73 +14,64 +0,44% +10,74% .SSEC Sydney 6539,20 -8,00 -0,12% -2,17% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29483,23 +44,81 +0,15% +3,31% .DJI S&P-500 3581,87 +14,08 +0,39% +10,87% .SPX Nasdaq 11904,71 +103,11 +0,87% +32,68% .IXIC Nasdaq 100 11985,43 +90,72 +0,76% +37,24% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1497,07 -10,84 -0,72% -7,81% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3451,97 -30,20 -0,87% -7,83% 50 .STOXX50E CAC 40 5474,66 -36,79 -0,67% -8,42% .FCHI Dax 30 13086,16 -115,73 -0,88% -1,23% .GDAXI FTSE 6334,35 -50,89 -0,80% -16,02% .FTSE SMI .SSMI 10490,77 -73,12 -0,69% -1,19% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1866 1,1873 -0,06% +5,85% EUR= Dlr/Yen 103,87 103,72 +0,14% -4,58% JPY= Euro/Yen 123,26 123,18 +0,06% +1,07% EURJPY= Dlr/CHF 0,9105 0,9109 -0,04% -5,92% CHF= Euro/CHF 1,0808 1,0810 -0,02% -0,41% EURCHF= Stg/Dlr 1,3270 1,3261 +0,07% +0,08% GBP= Indice $ 92,3050 92,2940 +0,01% -4,02% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5780 -0,0070 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7440 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3433 -0,0070 +23,47 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8308 -0,0240 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1654 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 41,71 41,74 -0,03 -0,07% -31,86% US CLc1 Brent 44,23 44,20 +0,03 +0,07% -33,02% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

