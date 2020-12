Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prises de profits attendues en Europe après les records de Wall Street (actualisé) Reuters • 02/12/2020 à 08:30









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens devraient reculer entre 0,1% et 0,3% * Les futures US dans le rouge après les records de clôture * Hausse des cas de contamination aux Etats-Unis après Thanksgiving * L'euro se maintient à plus de 1,2 dollar par Blandine Henault PARIS, 2 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, sous le coup de prises de profits après la nouvelle séance de hausse de la veille qui a porté Wall Street à des records. Les contrats à terme signalent un repli de 0,12% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,25% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,16% pour le FTSE à Londres .FTSE . Lundi, les Bourses européennes ont fini en nette hausse après des indicateurs économiques chinois et européens bien accueillis et dans un contexte d'optimisme sur la mise en place prochaine de vaccins contre le coronavirus. A Wall Street, la séance s'est close sur des records historiques pour le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC . Outre les espoirs sur les vaccins, les investisseurs parient également sur un soutien monétaire et budgétaire accru à l'économie, notamment aux Etats-Unis. Mardi, un groupe de parlementaires républicains et démocrates des deux chambres du Congrès a présenté un plan de soutien de 908 milliards de dollars (754 milliards d'euros) face à la crise du coronavirus. "La progression des nouveaux cas de coronavirus aux Etats-Unis après Thanksgiving prend le dessus sur les espoirs d'une campagne de vaccination imminente et d'un accord de soutien financier d'urgence", observe mercredi John Plassard, stratège chez Mirabaud Securities. Les Etats-Unis ont recensé mardi 152.022 nouveaux cas de contamination par le coronavirus et 1.251 décès supplémentaires liés au COVID-19 dans les dernières 24 heures. Le bilan de l'épidémie dans le pays s'élève désormais à 13.447.627 infections et 267.302 morts. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent en légère baisse et préfigurent également des prises de profits après la séance nettement positive de la veille. L'indice Dow Jones .DJI a gagné mardi 0,63% à 29.823,92 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,13%, pour finir à 3.662,45 points, un plus haut historique. Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 1,28% à 12.355,11 points, là aussi un record en clôture. La séance devrait être animée ce mercredi par l'annonce du rachat par Salesforce.com CRM.N de l'application de messagerie professionnelle Slack Technologies WORK.N pour 27,7 milliards de dollars (22,9 milliards d'euros). EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé sur un gain symbolique de 0,05%, le soutien apporté par les espoirs de vaccins contre le nouveau coronavirus ayant été limité par l'orientation négative des futures sur les indices de Wall Street. En Chine, la séance a été volatile pour se clôturer autour de l'équilibre. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a fini en repli de 0,07% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a été stable. CHANGES/TAUX Le dollar recule de 0,13% face à un panier de devises de référence .DXY et reste proche d'un creux de deux ans et demi alors que les investisseurs évaluent la probabilité d'un nouveau plan de soutien à l'économie aux Etats-Unis. L'euro se maintient ainsi largement au-dessus du seuil de 1,20 dollar qu'il a franchi mardi après une hausse de 1,2% sur la séance. A 1,2074, il évolue au plus haut depuis mai 2018. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est quasiment stable, à 0,9261%, après avoir reculé dans les premiers échanges en Asie. Il a grimpé la veille de neuf point de base pour clôturer à plus de 0,93%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est aussi pratiquement inchangé, à -0,516%. PÉTROLE Le marché pétrolier reste sous pression dans l'attente de l'issue des discussions entre les pays de l'Opep et leurs alliés, qui ont repoussé à jeudi la réunion officielle chargée de définir leur stratégie de production pour début 2021. Le baril de Brent LCOc1 cède 0,49% à 47,19 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 0,63% à 44,27 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 Décembre : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h15 Emploi privé (enquête ADP) novembre 410.000 365.000 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26800,98 +13,44 +0,05% +13,29% .N225 Topix 1773,97 +5,59 +0,32% +3,06% .TOPX Hong Kong 26559,77 -7,91 -0,03% -5,78% .HSI Taiwan 13989,14 +103,47 +0,75% +16,60% .TWII Séoul 2675,90 +41,65 +1,58% +21,76% .KS11 Singapour 2814,07 -0,05 -0,00% -12,68% .STI Shanghaï 3449,38 -2,56 -0,07% +13,09% .SSEC Sydney 6590,20 +1,70 +0,03% -1,40% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29823,92 +185,28 +0,63% +4,50% .DJI S&P-500 3662,45 +40,82 +1,13% +13,36% .SPX Nasdaq 12355,11 +156,37 +1,28% +37,70% .IXIC Nasdaq 100 12455,33 +187,01 +1,52% +42,62% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1513,57 +9,96 +0,66% -6,80% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3525,24 +32,70 +0,94% -5,87% 50 .STOXX50E CAC 40 5581,64 +63,09 +1,14% -6,63% .FCHI Dax 30 13382,30 +91,14 +0,69% +1,01% .GDAXI FTSE 6384,73 +118,54 +1,89% -15,35% .FTSE SMI .SSMI 10449,21 -27,22 -0,26% -1,58% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2075 1,2070 +0,04% +7,72% EUR= Dlr/Yen 104,48 104,30 +0,17% -4,02% JPY= Euro/Yen 126,18 125,91 +0,21% +3,47% EURJPY= Dlr/CHF 0,8997 0,8997 +0,00% -7,04% CHF= Euro/CHF 1,0864 1,0858 +0,06% +0,11% EURCHF= Stg/Dlr 1,3418 1,3415 +0,02% +1,20% GBP= Indice $ 91,1970 91,3130 -0,13% -5,17% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5200 +0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7150 +0,0130 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2827 +0,0000 +23,73 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9228 -0,0110 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1623 -0,0120 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 44,35 44,55 -0,20 -0,45% -27,54% US CLc1 Brent 47,28 47,42 -0,14 -0,30% -28,40% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

