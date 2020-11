Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prises de bénéfices en vue en Europe après le rally boursier Reuters • 12/11/2020 à 07:33









* Les indices européens attendus en baisse de 0,7% à 0,9% * Les futures US dans le rouge, l'Asie aussi hormis le Nikkei * Rebond de la "tech" mercredi à Wall Street par Blandine Henault PARIS, 12 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse jeudi après trois séances de hausse d'affilée liées aux espoirs d'un prochain vaccin contre le coronavirus et à la victoire proclamée de Joe Biden à la présidentielle américaine. Les contrats à terme signalent un repli de 0,84% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E , de 0,66% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,88% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 .FCHI en baisse de 0,9% à l'ouverture. L'indice parisien affiche huit hausses en neuf séances qui lui ont permis de gagner 19,15% depuis le 29 octobre, un mouvement qui s'est accéléré avec la publication lundi par Pfizer PFE.N et BioNTech des résultats encourageants de leur candidat vaccin contre le COVID-19, déclencheur d'un vaste mouvement de retour sur les actifs à risque. Ce mouvement tend à s'essouffler avec des futures sur les indices américains en baisse ce jeudi et des Bourses asiatiques globalement orientées dans le rouge, à l'exception de Tokyo. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini mercredi en ordre dispersé, le Nasdaq ayant profité, au détriment du Dow Jones, du retour des investisseurs vers les géants de la technologie après le bond des valeurs cycliques au cours des deux séances précédentes à la suite de l'annonce de Pfizer sur son candidat vaccin contre le COVID-19. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 0,08% à 29.397,63 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,77%, à 3.572,67 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 2,01% à 11.786,43 points. Cet indice, à forte composante technologique, avait souffert lundi et mardi de l'annonce de Pfizer et de son partenaire BioNTech sur l'efficacité de leur candidat vaccin contre le coronavirus, qui a conduit les investisseurs à privilégier les valeurs sensibles à la conjoncture, comme les banques ou les groupes industriels, au détriment des "techs". Ces dernières se sont redressées mercredi avec des gains de 3,04% pour Apple AAPL.O , 2,63% pour Microsoft MSFT.O , 3,37% pour Amazon AMZN.O ou encore 2,19% pour Netflix NFLX.O , autant de groupes censés profiter du travail ou des divertissements à domicile avec les confinements de population dus à la crise sanitaire. EN ASIE A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé en hausse de 0,68%, soutenu par la progression de ses valeurs technologiques dans la foulée du rebond du secteur la veille à Wall Street même si des prises de bénéfices ont limité les gains. Ailleurs en Asie, la tendance est dans le rouge. Les Bourses chinoises sont notamment pénalisées par un indicateur montrant que les banques du pays ont distribué moins de crédits que prévu le mois dernier. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC abandonne 0,22%. CHANGES/TAUX Le dollar marque une pause après ses gains de la veille où il avait profité des espoirs de reprise économique et de la remontée des rendements des bons du Trésor américain. L'indice mesurant les fluctuations du dollar face à un panier de devises de référence .DXY est pratiquement inchangé. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR abandonne plus de cinq points de base, pour retomber à 0,9357% après son envolée des derniers jours. Autre signe d'un retour à une certaine prudence, le yen, actif refuge par excellence, progresse de 0,23% face au dollar. JPY= De son côté, l'euro recule encore légèrement face au dollar, à 1,1763, pénalisé notamment par les déclarations mercredi de Christine Lagarde qui ont conforté le scénario d'une augmentation du programme d'achats de la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain. EUR= PÉTROLE Les cours du pétrole marquent une pause après avoir été soutenus par les anticipations d'un prolongement de l'accord de réduction de la production des pays membres de l'Opep+ et les espoirs d'une reprise économique favorisée par un vaccin contre le coronavirus. Le baril de Brent LCOc1 est stable (+0,02%) à 43,81 dollars et celui du brut léger américain CLc1 évolue peu (+0,05%) à 41,47 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 12 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Inflation IPCH (définitif) octobre 0,0% 0,0%* - sur un an -0,5% -0,5%* GB 07h00 PIB (1ère estimation) T3 +15,8% -19,8% - sur un an -9,4% -21,5% EZ 10h00 Production industrielle septembre +0,7% +0,7% - sur un an -5,8% -7,2% USA 13h30 Prix à la consommation octobre +0,1% +0,2% - sur un an +1,3% +1,4% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 735.000 751.000 7/11 * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 25520,88 +171,28 +0,68% +7,88% .N225 Topix 1726,23 -2,84 -0,16% +0,28% .TOPX Hong Kong 26140,17 -86,81 -0,33% -7,27% .HSI Taiwan 13221,78 -40,41 -0,30% +10,21% .TWII Séoul 2477,08 -8,79 -0,35% +12,71% .KS11 Singapour 2702,37 -10,91 -0,40% -16,15% .STI Shanghaï 3334,16 -8,04 -0,24% +9,31% .SSEC Sydney 6418,20 -31,50 -0,49% -3,98% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29397,63 -23,29 -0,08% +3,01% .DJI S&P-500 3572,66 +27,13 +0,77% +10,58% .SPX Nasdaq 11786,43 +232,58 +2,01% +31,36% .IXIC Nasdaq 100 11892,93 +268,64 +2,31% +36,18% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1502,89 +16,98 +1,14% -7,46% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3467,30 +24,68 +0,72% -7,42% 50 .STOXX50E CAC 40 5445,21 +26,24 +0,48% -8,91% .FCHI Dax 30 13216,18 +53,07 +0,40% -0,25% .GDAXI FTSE 6382,10 +85,25 +1,35% -15,38% .FTSE SMI .SSMI 10532,27 +171,58 +1,66% -0,80% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1762 1,1777 -0,13% +4,92% EUR= Dlr/Yen 105,19 105,42 -0,22% -3,37% JPY= Euro/Yen 123,73 124,15 -0,34% +1,46% EURJPY= Dlr/CHF 0,9166 0,9173 -0,08% -5,29% CHF= Euro/CHF 1,0783 1,0797 -0,13% -0,64% EURCHF= Stg/Dlr 1,3189 1,3221 -0,24% -0,53% GBP= Indice $ 93,0620 93,0430 +0,02% -3,23% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5220 -0,0170 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7180 -0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2675 -0,0050 +25,45 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9374 -0,0520 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1828 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 41,36 41,45 -0,09 -0,22% -32,43% US CLc1 Brent 43,70 43,80 -0,10 -0,23% -33,82% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

