Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prises de bénéfices attendues en Europe après le rally boursier (actualisé) Reuters • 06/11/2020 à 08:39









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine, marché obligataire en Europe, production industrielle allemande) * Les indices européens attendus en baisse de 0,4% à 0,6% * Ils ont enchaîné cinq séances consécutives de hausse * Joe Biden paraît se diriger vers la victoire aux USA * Statu quo monétaire pour la Fed * Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis à l'agenda * Les cas d'infections au coronavirus continuent d'exploser par Blandine Henault PARIS, 6 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse vendredi, sous le coup de prises de bénéfices après cinq séances de hausse d'affilée au cours desquelles les investisseurs sont parvenus à digérer les incertitudes sur l'élection présidentielle américaine et ont fait fi de la dégradation continue de la situation sanitaire. Les contrats à terme signalent un repli de 0,64% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,51% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,44% pour le FTSE à Londres .FTSE . C'est la première fois depuis un an que le CAC 40 parvient à signer cinq séances consécutives de hausse, pour un gain total de 7,42%. Il se dirige ainsi vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis avril. Si l'issue de la présidentielle américaine dépend désormais d'une poignée d'Etats dans lesquels les écarts sont extrêmement minces et le dépouillement se prolonge en raison du nombre inhabituellement élevé de votes par correspondance, Joe Biden paraît tout de même se diriger vers la victoire malgré la bataille juridique tous azimuts engagée par Donald Trump. Mais les investisseurs retiennent surtout que les républicains conserveront très probablement le contrôle du Sénat. Selon eux, une majorité républicaine à la chambre basse permettrait d'entraver en partie les projets du candidat démocrate en matière de fiscalité, susceptibles de peser sur les bénéfices des entreprises. Ce scénario éloigne aussi la probabilité de l'adoption prochaine d'un vaste plan de relance économique, attendu depuis plusieurs mois par les investisseurs. Ces derniers tablent donc en contrepartie sur un soutien accru de la Réserve fédérale américaine (Fed), ce qui favorise les actifs risqués et pèse sur le dollar. Jeudi soir, la Fed a laissé sa politique monétaire inchangée et redit qu'elle ferait le nécessaire pour soutenir la reprise de l'économie, menacée par les retombées de la pandémie de coronavirus. Les Etats-Unis ont enregistré jeudi plus de 120.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus, soit un record quotidien et une deuxième journée consécutive avec plus de 100.000 infections supplémentaires. En France, plus de 58.000 personnes ont été diagnostiquées positives jeudi au nouveau coronavirus, ce qui constitue là aussi un record journalier. La seconde vague épidémique commence à faire sentir ses effets sur l'économie en Europe. Dernier indicateur en date, la production industrielle allemande a progressé moins que prévu en septembre, de 1,6% sur un mois alors que les économistes tablaient sur une progression de 2,7%. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains préfigurent un repli à l'ouverture vendredi après le rally observé à l'issue de l'élection présidentielle. Les investisseurs prendront connaissance une heure avant l'ouverture de Wall Street du rapport mensuel sur l'emploi et les salaires aux Etats-Unis, qui pourrait confirmer que la reprise de la première économie du monde montre des signes de faiblesse. Jeudi, l'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,95% à 28.390,18 points. Le S&P-500 .SPX a pris aussi 1,95%, à 3.510,45 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 2,59% à 11.890,93 points. Cet indice à forte composante technologique a pris quasiment 1.000 points depuis le début de la semaine et se rapproche de son record de clôture du 2 septembre à 12.056,443. Il a profité de la perspective d'un maintien de la majorité républicaine au Sénat qui pourrait freiner les projets démocrates en matière de régulation des géants de la technologie. Il bénéficie aussi des nouvelles restrictions de déplacement imposées à travers le monde, notamment en Europe, face à l'épidémie due au nouveau coronavirus, ce qui devrait favoriser le recours au travail à distance et à diverses activités à domicile grâce aux outils numériques. EN ASIE Dans la foulée du rally boursier mondial, la Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,91%, à son plus haut niveau depuis novembre 1991. A contrario, les Bourses chinoises ont été mal orientées, pénalisées par le repli des secteurs de la santé et de la consommation, mais elles signent un gain hebdomadaire alors que la perspective d'une victoire de Joe Biden laisse espérer un apaisement des tensions diplomatiques entre Washington et Pékin. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a reculé de 0,24% et le CSI 300 .CSI300 a fini quasiment inchangé. TAUX/CHANGES Le dollar reprend quelques couleurs après avoir été largement délaissé, pénalisé par l'appétit pour les actifs risqués. Il gagne vendredi 0,1% face à un panier de devises de référence mais accuse encore un repli de près de 1,5% depuis le début de la semaine, ce qui serait son plus fort repli hebdomadaire en près de quatre mois. .DXY Le dollar a aussi souffert de la chute des rendements obligataires américains, la perspective d'un Congrès américain divisé réduisant les anticipations de dépenses publiques et d'émission de dettes. Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd encore un point de base, à 0,7714% alors qu'il évoluait autour de 0,85% avant l'élection présidentielle américaine de mardi. Du côté des actifs européens, l'euro évolue en légère hausse, à 1,1834 EUR= et le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est pratiquement inchangé dans les premiers échanges, à -0,636%. PÉTROLE Les cours du brut reculent de l'ordre de 2%, pénalisés par les craintes pour la demande avec les nouvelles mesures de confinement en Europe. Le baril de Brent LCOc1 retombe à 40,13 dollar et celui du brut léger américain CLc1 à 37,98 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Emploi salarié T3 n.d. -0,9% FR 07h45 Balance commerciale septembre -€6,32 mds -€7,71 mds USA 13h30 Emplois non-agricoles octobre +600.000 +661.000 Taux de chômage 7,7% 7,9% Salaire horaire moyen +0,2% +0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 24325,23 +219,95 +0,91% +2,83% .N225 Topix 1658,49 +8,55 +0,52% -3,65% .TOPX Hong Kong 25681,70 -14,22 -0,06% -8,90% .HSI Taiwan 12973,53 +54,73 +0,42% +8,14% .TWII Séoul 2416,50 +2,71 +0,11% +9,96% .KS11 Singapour 2576,29 -12,33 -0,48% -20,06% .STI Shanghaï 3312,16 -7,97 -0,24% +8,59% .SSEC Sydney 6190,20 +50,60 +0,82% -7,39% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28390,18 +542,52 +1,95% -0,52% .DJI S&P-500 3510,45 +67,01 +1,95% +8,66% .SPX Nasdaq 11890,93 +300,15 +2,59% +32,52% .IXIC Nasdaq 100 12078,07 +301,05 +2,56% +38,30% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1419,84 +13,22 +0,94% -12,57% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3215,56 +54,49 +1,72% -14,14% 50 .STOXX50E CAC 40 4983,99 +61,14 +1,24% -16,63% .FCHI Dax 30 12568,09 +243,87 +1,98% -5,14% .GDAXI FTSE 5906,18 +22,92 +0,39% -21,69% .FTSE SMI .SSMI 10306,35 +19,56 +0,19% -2,93% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1833 1,1821 +0,10% +5,56% EUR= Dlr/Yen 103,45 103,47 -0,02% -4,97% JPY= Euro/Yen 122,41 122,40 +0,01% +0,38% EURJPY= Dlr/CHF 0,9027 0,9040 -0,14% -6,72% CHF= Euro/CHF 1,0683 1,0694 -0,10% -1,56% EURCHF= Stg/Dlr 1,3133 1,3142 -0,07% -0,95% GBP= Indice $ 92,5670 92,5250 +0,05% -3,75% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6370 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7780 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3646 -0,0030 +27,24 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7731 -0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1508 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 38,15 38,79 -0,64 -1,65% -37,67% US CLc1 Brent 40,28 40,93 -0,65 -1,59% -39,00% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.