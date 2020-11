Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prises de bénéfice en vue après le regain d'optimisme (actualisé) Reuters • 17/11/2020 à 08:27









(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Petite baisse attendue en Europe au lendemain de plus hauts de près de 9 mois * Record pour le Dow Jones à Wall Street, hausse à Tokyo * Espoir d'accord entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit par Marc Angrand PARIS, 17 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse à l'ouverture mardi sous le coup de prises de bénéfice logiques après les plus hauts inscrits la veille en réaction à l'annonce par Moderna MRNA.O d'un taux d'efficacité de 94,5% pour son vaccin expérimental contre le coronavirus, qui entretient la tendance de fond au retour sur les actifs risqués. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,19% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,24% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,34% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,31% pour le Stoxx 600 .STOXX . Le CAC 40 et l'indice large européen Stoxx 600 ont gagné plus de 1% lundi et inscrit leur meilleure clôture depuis fin février après les annonces de Moderna, qui confortent le scénario d'un déploiement prochain d'au moins un vaccin efficace contre le COVID-19, condition jugée indispensable à la poursuite de la reprise économique. Cette perspective l'emporte sur la progression ininterrompue de l'épidémie aux Etats-Unis, où les 250.000 morts pourraient être atteints avant la fin de la semaine , et en Europe, où les dernières mesures de confinement en date semblent porter lentement leurs fruits . "Le marché suppose que l'on voit le bout du tunnel, qu'en 2022, une part importante de la population mondiale commencera à avoir accès aux vaccins", commente Herald van der Linde, responsable de la stratégie actions de HSBC pour l'Asie-Pacifique, qui voit dans ce changement d'état d'esprit le début d'un mouvement de rotation sectorielle et géographique. La journée sera animée par une nouvelle série de résultats en Europe en attendant les chiffres mensuels des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une ouverture en légère baisse pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX après la hausse soutenue de lundi mais une hausse pour le Nasdaq .IXIC . Lundi, le Dow et le S&P-500 ont en effet clôturé à des niveaux records grâce aux annonces de Moderna MRNA.O , dont le cours a bondi de 9,6%. Le premier a terminé la séance en hausse de 1,6% (+470,63 points) à 29.950,44 points et le second a pris 41,76 points, soit 1,16%, à 3.626,91. Le Nasdaq Composite a progressé quant à lui de 94,84 points (0,80%) à 11.924,13 points, freiné par la baisse de valeurs comme Netflix NFLX.O , souvent présenté comme l'un des principaux grands gagnants de la pandémie. Tesla TSLA.O a abandonné 0,1% en séance mais prenait 14% par la suite dans les échanges hors marché en réaction à l'annonce de son entrée dans le S&P-500 le 21 décembre. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 est brièvement passé dans le rouge sous le coup de prises de bénéfice mais il a terminé en hausse de 0,42% et au-dessus de 26.000 points pour la première fois depuis 1991. Emblématiques des espoirs de retour à la normale de l'activité économique, les compagnies aériennes ont progressé plus nettement, Japan Airlines 9201.T gagnant 3,72% et ANA 9202.T 4,16%. En Chine, le SSE Composite .SSEC à Shanghai et le CSI 300 .CSI300 ont cédé respectivement 0,21% et 0,19%, freinés par les valeurs de la santé et les technologiques. TAUX/CHANGES Les rendements obligataires de référence de la zone euro sont pratiquement inchangés dans les premiers échanges, à -0,542% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR . Sur le marché américain, les rendements des bons du Trésor ont fini en hausse lundi, le regain général d'optimisme détournant les investisseurs du marché obligataire: le 10 ans a pris 1,5 point de base sur la séance à 0,908% US10YT=RR . Du côté des devises, le dollar recule un peu face à un panier de devises de référence .DXY (-0,14%) et l'euro se traite autour de 1,1860 EUR= . La livre sterling, elle, bénéficie des informations de presse selon lesquelles David Frost, le responsable britannique des négociations avec l'Union européenne sur l'après-Brexit, a déclaré au Premier ministre Boris Johnson qu'un accord était possible en début de semaine prochaine. GBP= EURGBP= PÉTROLE Le marché pétrolier reste bien orienté avant la réunion d'un comité ministériel de l'"Opep+" qui pourrait recommander une prolongation pour au moins trois mois des réductions de production actuellement en vigueur, censées pour l'instant ne durer que jusqu'à fin décembre. Le Brent gagne 0,37% à 43,98 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,19% à 41,42 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Ventes au détail octobre +0,5% +1,9% USA 14h15 Production industrielle octobre +1,0% -0,6% Production manufacturière +1,0% -0,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26014,62 +107,69 +0,42% +9,97% .N225 Topix .TOPX 1734,66 +2,85 +0,16% +0,77% Hong Kong 26389,02 +7,35 +0,03% -6,39% .HSI Taiwan 13593,01 +41,18 +0,30% +13,30% .TWII Séoul .KS11 2539,15 -3,88 -0,15% +15,54% Singapour 2774,89 +26,89 +0,98% -13,90% .STI Shanghaï 3339,90 -7,07 -0,21% +9,50% .SSEC Sydney 6498,20 +13,90 +0,21% -2,78% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29950,44 +470,63 +1,60% +4,95% .DJI S&P-500 3626,91 +41,76 +1,16% +12,26% .SPX Nasdaq 11924,13 +120,66 +1,02% +32,89% .IXIC Nasdaq 100 12013,39 +111,41 +0,94% +37,56% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1505,45 +15,88 +1,07% -7,30% .FTEU3 Eurostoxx 50 3466,21 +34,14 +0,99% -7,45% .STOXX50E CAC 40 5471,48 +91,32 +1,70% -8,47% .FCHI Dax 30 13138,61 +61,89 +0,47% -0,83% .GDAXI FTSE .FTSE 6421,29 +104,90 +1,66% -14,86% SMI .SSMI 10586,74 +94,13 +0,90% -0,28% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1857 1,1853 +0,03% +5,77% EUR= Dlr/Yen 104,52 104,56 -0,04% -3,99% JPY= Euro/Yen 123,94 123,93 +0,01% +1,63% EURJPY= Dlr/CHF 0,9121 0,9127 -0,07% -5,76% CHF= Euro/CHF 1,0816 1,0812 +0,04% -0,33% EURCHF= Stg/Dlr 1,3223 1,3191 +0,24% -0,27% GBP= Indice $ 92,5200 92,6420 -0,13% -3,80% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5430 +0,0030 Bund 2 ans -0,7230 -0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3083 +0,0020 +23,47 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9061 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1772 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,38 41,34 +0,04 +0,10% -32,40% CLc1 Brent LCOc1 43,95 43,82 +0,13 +0,30% -33,44% (édité par Patrick Vignal)

