Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Prises de bénéfice en Bourse, Wall St prolonge son week-end Reuters • 20/01/2020 à 13:13









* L'indice Stoxx 600 perd 0,02%, le CAC 40 à Paris 0,15% * Calme sur les marchés, la journée est fériée aux USA * Les prévisions du FMI attendues à 13h00 GMT * Le pétrole en hausse, production freinée en Lybie par Marc Angrand PARIS, 20 janvier (Reuters) - Francfort exceptée, les principales Bourses européennes reculent dans le calme à mi-séance lundi, la fermeture des marchés américains donnant aux investisseurs l'occasion de prendre quelques bénéfices après une hausse de plus de 1% la semaine dernière. A 12h00 GMT, l'indice CAC 40 .FCHI perd 0,15% à 6.091,70 points à Paris; à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,38% alors qu'à Francfort, le Dax .GDAXI progresse de 0,15%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,16% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,02%. Ce dernier a gagné 1,29% la semaine dernière et inscrit un record vendredi; le CAC 40 a pris 1,05% en cinq séances et touché un pic de plus de 12 ans. Wall Street ne rouvrira ses portes que mardi en raison du week-end prolongé du Martin Luther King Day et l'agenda européen du jour n'inclut aucun indicateur économique ou résultat de société majeur, ce qui prive le marché de moteur dans l'immédiat. Les investisseurs suivront toutefois à 13h00 GMT les prévisions économiques actualisées du Fonds monétaire international, qui devraient intégrer entre autres la trêve commerciale signée la semaine dernière par les Etats-Unis et la Chine. Ces prévisions seront publiées à Davos, où débute le Forum économique mondial, qui pourrait donner à Donald Trump et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de faire le point sur les discussions commerciales entre Washington et Bruxelles. "Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires ont diminué mais pas disparu. De nouvelles flambées ne sont pas à exclure.", rappellent les stratèges d'UBS dans une note. La semaine qui commence sera également marquée par les réunions de politique monétaire de la Banque du Japon, de la Banque du Canada et de la Banque centrale européenne (BCE), par les indices d'activité PMI "flash" ainsi que par une accélération des publications de résultats des sociétés cotées aux Etats-Unis et en Europe. "Nous serons particulièrement attentifs aux perspectives de ces dernières pour 2020 ainsi qu'au ressenti des sociétés touchées par le conflit commercial après l'accord de phase 1 qui a été signé la semaine dernière entre les Etats-Unis et la Chine", explique Vincent Boy, analyste marchés d'IG France. VALEURS EN EUROPE Les plus fortes baisses sectorielles en Europe sont pour le compartiment des biens de consommation non contraintes .SXQP (-0,58%), avec entre autres un repli de 2,52% pour Richemont CFR.S , de 2,06% pour Burberry BRBY.L et de 1,26% pour LVMH LVMH.PA , la plus forte baisse du CAC 40. Les valeurs européennes du transport aérien .SXTP souffrent tout à la fois de la hausse du pétrole et du recul des compagnies chinoises lié à la propagation dans le pays d'un nouveau virus coronarien qui déjà fait au moins trois morts. Lufthansa LHAG.DE cède 1,67%, IAG ICAG.L 1,79% et Air France-KLM AIRF.PA 4,26%. Le groupe franco-néerlandais a aussi été dégradé par Davy Research, qui voit la restructuration en cours peser sur les résultats à court terme. TAUX Les rendements de référence de la zone euro sont pratiquement inchangés dans l'attente des rendez-vous économiques et monétaires des jours à venir. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR s'affiche à -0,21% et son équivalent français à 0,047%. A noter toutefois, la baisse des rendements italiens, sous 1,37% pour les BTP à dix ans IT10YT=RR , avec la poursuite du mouvement de détente enclenché la semaine dernière en réaction au rejet d'une modification de la loi électorale qui aurait pu profiter à la Ligue. CHANGES Le dollar reste bien orienté face aux autres grandes devises .DXY (+0,07%), tout près du plus haut d'un mois atteint en début de journée, un mouvement favorisé par les bons indicateurs économiques publiés la semaine dernière aux Etats-Unis. L'euro se traite sous 1,1090 dollar EUR= . Le yuan chinois a quant à lui touché un pic de six mois à 6,8458 pou un dollar CNH= sur le marché "offshore". La livre sterling est repartie à la baisse, sous 1,30 dollar GBP= , à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui pourrait se conclure par une baisse de taux. PÉTROLE Le marché pétrolier est soutenu par l'arrêt de la production de deux grands gisements en Libye après la fermeture d'un oléoduc par les forces du maréchal Khalifa Haftar et le blocus de plusieurs ports du pays. Le Brent gagne 0,72% à 65,32 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,55% à 58,86 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29348,1 +50,46 +0,17% +2,84% .DJI 0 S&P-500 3329,62 +12,81 +0,39% +3,06% .SPX Nasdaq 9388,94 +31,81 +0,34% +4,64% .IXIC Nasdaq 100 9173,73 +48,73 +0,53% +5,05% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1657,32 -2,71 -0,16% +2,05% .FTEU3 Eurostoxx 50 3805,12 -3,14 -0,08% +1,60% .STOXX50E CAC 40 6091,70 -9,02 -0,15% +1,90% .FCHI Dax 30 13545,9 +19,81 +0,15% +2,24% .GDAXI 4 FTSE .FTSE 7645,78 -28,78 -0,38% +1,37% SMI .SSMI 10858,0 +16,22 +0,15% +2,27% 4 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1084 1,1088 -0,04% -1,12% EUR= Dlr/Yen 110,17 110,14 +0,03% +1,20% JPY= Euro/Yen 122,13 122,12 +0,01% +0,15% EURJPY= Dlr/CHF 0,9689 0,9680 +0,09% +0,11% CHF= Euro/CHF 1,0742 1,0730 +0,11% -1,02% EURCHF= Stg/Dlr 1,2993 1,3008 -0,12% -2,01% GBP= Indice $ 97,6700 97,6060 +0,07% +1,56% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,580 -0,0300 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,2090 +0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5860 +0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0450 +0,0020 +25,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,8250 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5654 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 58,86 58,54 +0,32 +0,55% -3,84% CLc1 Brent LCOc1 65,32 64,85 +0,47 +0,72% -1,08% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.