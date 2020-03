Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Poursuite du rebond en vue sur les Bourses européennes (actualisé) Reuters • 20/03/2020 à 08:46









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de 3% à 4% * L'Asie dans le vert, Wall Street a rebondi * Le rebond se poursuit sur les cours du pétrole * Le dollar cède du terrain par Blandine Henault PARIS, 20 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur rebond vendredi à l'ouverture, les mesures de soutien massif à l'économie annoncées par les banques centrales ayant finalement ramené un peu de calme sur les marchés financiers. Le vif rebond du pétrole constitue un autre élément de soutien pour les places boursières mondiales. En Europe, les contrats à terme signalent une hausse de 3,27% pour le CAC 40 parisien, une progression de 4,02% pour le Dax à Francfort .GDAXI et un gain de 4,1% pour le FTSE à Londres .FTSE . Partout dans le monde, les banques centrales ont abaissé leur taux et/ou injecté massivement des liquidités afin de freiner la déroute des Bourses qui menaçait d'ajouter une crise financière à la crise sanitaire du coronavirus. Les investisseurs attendent également des mesures budgétaires d'ampleur de la part des gouvernements afin de limiter l'impact sur l'économie réelle de l'épidémie qui a provoqué la mise en oeuvre de mesures de restrictions dans de nombreux pays. Le nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine, a fait près de 10.000 morts à travers le monde et touché 242.000 personnes. "Cette semaine, nous avons vu le Dow toucher un creux de trois ans, les prix du pétrole se replier à plus bas depuis 2003, et même si avons vu un beau rebond sur les cours hier, cela reste une semaine horrible pour l'or noir - et le vrai or n'a quant à lui pas jouer son rôle de valeur refuge, pour tomber à creux de près de six mois", constate Michael Hewson, analyste marchés chez CMC Markets. "Pour l'instant, le dollar américain est le seul endroit où les gens veulent être, ce qui rend le rebond d'hier sur les marchés d'actions un peu suspect et bien prématuré de penser que nous avons touché un seuil à court-terme, après cinq semaines de déclin". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Au terme d'une séance hésitante, la Bourse de New York a fini en hausse jeudi, soutenue par la multiplication des mesures exceptionnelles mises en oeuvre en urgence par les grandes banques centrales pour tenter d'apaiser les tensions sur les marchés et de limiter l'impact économique de la pandémie de coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,95% à 20.087,19 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 0,47% à 2.409,39 points et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 2,3% à 7.150,58 points. La hausse de jeudi est intervenue à la veille de la journée dite des "quatre sorcières", celle de l'expiration simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices, qui pourrait contribuer à réduire la tension. Le S&P n'est toutefois plus parvenu à enchaîner deux séances consécutives de hausse depuis le 12 février. Les futures sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture stable pour le Dow Jones et en légère hausse pour le S&P 500. EN ASIE Le rebond est perceptible aussi sur les places boursières asiatiques. En Chine continentale, le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a avancé de 1,79%. A Hong Kong, le Hang Seng .HSI gagne 4,14% et en Corée du Sud, l'indice Kospi .KS11 a bondi de 7,44%. La Bourse de Tokyo est fermée ce vendredi en raison d'un jour férié. TAUX La nouvelle intervention des banques centrales jeudi, notamment celle de la Banque centrale européenne, a contribué à une nette détente sur les rendements obligataires. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a perdu 13 points de base jeudi et recule encore vendredi de près de six points de base, autour de 1,0517%. En Europe, le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule de près de neuf points de base à -0,265% et celui des emprunts d'Etat italiens de même échéance IT10YT=RR chute de 22 points de base, ce qui ramène le "spread" entre les deux pays à 186 points de base contre un pic à plus de 320 jeudi. CHANGES Très recherché car très liquide, le dollar rétrocède un peu du terrain gagné ces derniers jours. L'indice mesurant ses fluctuations face à une panier de devises de référence recule de 1%. .DXY L'euro en profite pour regagner 0,9% à 1,0789 après être tombé à un plus bas de près de trois ans. EUR= La livre sterling, qui évoluait sur des plus bas historiques face au dollar, rebondit de 2,4% à 1,1762. GBP= PÉTROLE Les cours du pétrole poursuivent leur vif rebond de la veille, soutenus par la perspective d'une intervention des Etats-Unis sur le marché pétrolier dans la guerre des prix qui oppose l'Arabie Saoudite à la Russie. L'administration Trump envisage une manoeuvre diplomatique pour amener l'Arabie Saoudite à fermer ses robinets et utilise la menace de sanctions sur la Russie pour les forcer à réduire leur production, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources non identifiées. Le baril de Brent LCOc1 prend 3,7% à 29,7 dollars, après avoir bondi de plus de 14% la veille. Le baril de brut léger américain (WTI) gagne encore près de 6% à 26,67 dollars, après un bond de 24% jeudi. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. 