POINT MARCHÉS-Peu de changement en vue en Europe dans l'attente de l'accord USA-Chine

* L'Europe devrait rester calme avant l'officialisation de l'accord USA-Chine * Les marchés japonais sont fermés et la Chine monte un peu * La livre recule, la BoE en question par Laetitia Volga PARIS, 13 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement lundi à l'ouverture d'une séance qui s'annonce calme, les marchés paraissant adopter une position d'attente avant la signature prévue dans deux jours de l'accord commercial partiel entre la Chine et les Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait céder 0,1% à l'ouverture tandis que le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE gagneraient 0,08%. La principal rendez-vous de la semaine pour les marchés sera la signature prévue mercredi de l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine, même si le flou persiste sur le contenu de ce compromis entre les deux premières puissances économiques mondiales. "Un contexte géopolitique plus calme et la signature de l'accord entre les Etats-Unis et la Chine sont, dans l'ensemble, favorables à la croissance mondiale. Cependant, cet accord de 86 pages n'a pas encore été rendu public. Il y a des doutes quant à sa portée et sa mise en place en intégralité par les deux gouvernements", a déclaré Joseph Capurso, chargé de stratégie chez CBA. Les économistes s'interrogent notamment sur les 200 milliards de dollars de biens et services que Pékin aurait accepté d'importer sur deux ans selon Washington, ce que les autorités chinoises n'ont pas confirmé. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Après avoir atteint des records à l'ouverture, la Bourse de New York a fini en baisse vendredi sur des prises de bénéfices après les chiffres moins bons qu'attendus sur les créations d'emplois. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,46%, le S&P-500 .SPX a perdu 0,29% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,27%. Aux valeurs, Boeing BA.N a reculé de 1,91% à la suite de la publication de centaines de messages internes particulièrement cinglants à l'égard de son 737 MAX, un appareil "conçu par des clowns placés sous la supervision de singes" selon l'un de ces échanges. EN ASIE Les marchés japonais sont fermés en raison d'un jour férié. En Chine, les actions ont commencé la semaine sur une note haussière: l'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC gagne 0,16% et le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale s'adjuge 0,38%. L'indice MSCI des marchés d'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS évolue à un plus haut depuis juin 2018. CHANGES Le calme prévaut également sur le marché des changes où l'"indice dollar", qui mesure les variations de la devise américaine contre un panier de six autres monnaies internationales, est stable .DXY . L'euro évolue autour de 1,1125. EUR= La livre recule de 0,3% contre le dollar, se rapprochant d'un plus bas d'environ deux semaines GBP= , après les déclarations dimanche de Gertjan Vlieghe, membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui a annoncé qu'il voterait pour une baisse de taux d'intérêt le 30 janvier si la faiblesse économique du Royaume-Uni persiste. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd un point de base, pour retomber sous 1,82%. Il avait déjà cédé près de quatre points de base vendredi en réaction au rapport sur l'emploi américain moins bon que prévu. PÉTROLE Les cours du brut sont presque stables alors que les craintes d'un conflit entre les Etats-Unis et l'Iran se sont apaisées. Le Brent avance de 0,14% à 65,07 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,2% à 59,18 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Production industrielle novembre -0,2% +0,1% - sur un an -1,4% -1,3% Balance commerciale novembre -£11,7 mds -£14,48 mds Estimation du PIB sur un an novembre +0,6% +0,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23850,57 +110,70 +0,47% +0,82% .N225 Topix .TOPX 1735,16 +6,11 +0,35% +0,80% Hong Kong .HSI 28900,39 +262,19 +0,92% +2,52% Taiwan .TWII 12113,42 +88,77 +0,74% +0,97% Séoul .KS11 2229,26 +22,87 +1,04% +1,44% Singapour .STI 3252,97 -2,98 -0,09% +0,94% Shanghaï .SSEC 3097,11 +4,82 +0,16% +1,54% Sydney .AXJO 6903,70 -25,30 -0,37% +3,29% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 28823,77 -133,13 -0,46% +1,00% S&P-500 .SPX 3265,35 -9,35 -0,29% +1,07% Nasdaq .IXIC 9178,86 -24,56 -0,27% +2,30% Nasdaq 100 8966,64 -22,99 -0,26% +2,67% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1638,57 -2,57 -0,16% +0,90% .FTEU3 Eurostoxx 50 3789,52 -6,36 -0,17% +1,18% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6037,11 -5,44 -0,09% +0,99% Dax 30 .GDAXI 13483,31 -11,75 -0,09% +1,77% FTSE .FTSE 7587,85 -10,27 -0,14% +0,60% SMI .SSMI 10639,49 -11,48 -0,11% +0,21% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1128 1,1120 +0,07% -0,73% Dlr/Yen JPY= 109,63 109,46 +0,16% +0,71% Euro/Yen 122,01 121,74 +0,22% +0,05% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9729 0,9723 +0,06% +0,53% Euro/CHF 1,0827 1,0815 +0,11% -0,23% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3028 1,3059 -0,24% -1,74% Indice $ .DXY 97,3560 97,3560 +0,00% +1,23% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,2360 -0,0060 Bund 2 ans -0,5940 +0,0090 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0480 -0,0030 +28,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,8196 -0,0070 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,5701 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 59,16 59,04 +0,12 +0,20% -3,35% CLc1 Brent LCOc1 65,07 64,98 +0,09 +0,14% -1,45% (Laetitia Volga, édité par)