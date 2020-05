Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Petite hausse en vue en Europe, signaux encourageants en Chine (actualisé) Reuters • 07/05/2020 à 08:39









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, annonces de la Banque d'Angleterre, production industrielle allemande, ouverture du marché obligataire en Europe) * Rebond inattendu des exportations chinoises en avril * La contraction dans les services en Chine s'atténue un peu * Trump alimente les inquiétudes sur le commerce avec la Chine * La BoE laisse sa politique monétaire inchangée * Baisse record de la production industrielle allemande par Marc Angrand PARIS, 7 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi, l'annonce d'un rebond surprise des exportations chinoises en avril favorisant un optimisme prudent et compensant l'inquiétude suscitée par le regain de tension diplomatique et commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,27% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,14% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,21% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,33% pour le Stoxx 600 .STOXX . Les exportations chinoises ont progressé en avril de 3,5% en rythme annuel, leur première croissance depuis décembre dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une contraction de 15,7% sur un an après un déclin de 6,6% en mars. Par ailleurs, l'indice PMI Caixin-Markit du secteur des services est remonté à 44,4 le mois dernier après 43 en mars. Ces signes de stabilisation sinon d'amélioration de la conjoncture économique en Chine rassurent un peu les investisseurs après les déclarations mercredi de Donald Trump selon lesquelles il saura dans une semaine ou deux si Pékin respecte ou non les engagements pris dans le cadre de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier. "Le président Trump ne semble pas vouloir revenir en arrière pour ce qui des menaces sur les droits de douane", commente Edward Moya, analyste d'OANDA. "Trump attend de la Chine qu'elle respecte sa part de l'accord commercial, ce qui est très peu probable à cause du COVID-19." Sur le front macroéconomique en Europe, la Banque d'Angleterre a laissé sa politique monétaire inchangée, comme attendu, mais se dit prête à agir si nécessaire et précise que son scénario de base prévoit une chute de 14% du produit intérieur brut (PIB) britannique cette année. En Allemagne, la production industrielle a chuté de 9,2% en mars, la plus forte baisse d'un mois sur l'autre enregistrée depuis le début de la série statistique en 1991. La séance sera aussi animée par une nouvelle série de résultats en attendant les statistiques hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, toujours attendues à des niveaux exceptionnellement élevés. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini sur une note mitigée mercredi, la progression des grandes valeurs technologiques ayant été contrebalancée en toute fin de séance par les propos de Donald Trump mettant en doute la pérennité de l'accord commercial signé en début d'année avec la Chine. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,91%, soit un repli de 218,45 points, à 23.664,64 points et le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 20,02 points, soit -0,70%, à 2.848,42 mais le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 45,27 points (+0,51%) à 8.854,39 points. Ce dernier a été soutenu par la hausse des géants de la "tech" comme Microsoft MSFT.O (+0,98%), Apple AAPL.O (+1,03%) et Amazon AMZN.O (+1,44%). EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 , qui a rouvert ses portes après cinq jours de fermeture pour cause de jours fériés, a gagné 0,28%, les indicateurs chinois lui ayant permis de se redresser après un début de séance difficile. En Chine, le SSE Composite de Shanghaï .SSEC est en léger recul à l'approche de la clôture (-0,03%). TAUX LE rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR poursuit sa remontée à -0,496% dans les premiers échanges. Celui des emprunts d'Etat américains à dix ans US10YT=RR se replie à 0,6996% après être monté mercredi à 0,743%, son plus haut niveau depuis six semaines, en réaction à l'annonce d'une augmentation marquée du montant des prochaines adjudications du Trésor, nécessaire pour financer le creusement du déficit lié à la crise du coronavirus. Le Trésor a notamment annoncé la création d'une nouvelle ligne à 20 ans. CHANGES La livre sterling s'apprécie face au dollar GBP= et à l'euro EURGBP= après les annonces de la Banque d'Angleterre. L'euro, lui, continue de souffrir de la chute de l'activité économique dans la région et des doutes sur la capacité de la Banque centrale européenne (BCE) à augmenter son soutien à l'économie après le jugement de la cour constitutionnelle allemande mardi: il ne parvient pas à remonter durablement au-dessus de 1,08 dollar EUR= après être tombée jeudi à 1,0780, un plus bas de deux semaines. PÉTROLE Les chiffres du commerce extérieur chinois, qui montrent un rebond des importations de brut, n'ont que brièvement permis au marché pétrolier de se stabiliser au lendemain de l'annonce d'une quinzième semaine consécutive de hausse des stocks aux Etats-Unis (+4,6 millions de barils pour le brut). Le Brent perd 0,61% à 29,54 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,04% à 23,74 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 MAI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDEN FR 06h45 Production industrielle mars -12,4% +0,9% 06h45 Balance des comptes courants mars n.d. -€3,8 mds Balance commerciale mars n.d. -€5,22 mds -Importations n.d. €47,58 mds -Exportations n.d. €42,36 mds US 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 3.000.000 3.839.000 chômage 2 mai LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19674,77 +55,42 +0,28% -16,83% .N225 Topix .TOPX 1426,73 -4,53 -0,32% -17,12% Hong Kong 23998,16 -139,32 -0,58% -14,87% .HSI Taiwan 10842,92 +67,94 +0,63% -9,62% .TWII Séoul .KS11 1928,51 -0,25 -0,01% -12,25% Singapour 2591,60 +19,24 +0,75% -19,59% .STI Shanghaï 2875,74 -2,40 -0,08% -5,72% .SSEC Sydney 5364,20 -20,40 -0,38% -19,75% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23664,64 -218,45 -0,91% -17,08% .DJI S&P-500 2848,42 -20,02 -0,70% -11,83% .SPX Nasdaq 8854,39 +45,27 +0,51% -1,32% .IXIC Nasdaq 100 8984,86 +54,24 +0,61% +2,88% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1307,78 -4,64 -0,35% -19,47% .FTEU3 Eurostoxx 50 2843,76 -32,15 -1,12% -24,07% .STOXX50E CAC 40 4433,38 -49,75 -1,11% -25,84% .FCHI Dax 30 10606,20 -123,26 -1,15% -19,95% .GDAXI FTSE .FTSE 5853,76 +4,34 +0,07% -22,39% SMI .SSMI 9571,70 +59,53 +0,63% -9,85% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0794 1,0794 +0,00% -3,71% EUR= Dlr/Yen 106,27 106,14 +0,12% -2,38% JPY= Euro/Yen 114,74 114,53 +0,18% -5,91% EURJPY= Dlr/CHF 0,9748 0,9748 +0,00% +0,72% CHF= Euro/CHF 1,0525 1,0524 +0,01% -3,01% EURCHF= Stg/Dlr 1,2358 1,2341 +0,14% -6,80% GBP= Indice $ 100,1330 100,0910 +0,04% +4,12% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4980 +0,0040 Bund 2 ans -0,7390 +0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0240 +0,0090 +52,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6964 -0,0170 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1804 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 23,78 23,99 -0,21 -0,88% -61,15% CLc1 Brent LCOc1 29,53 29,72 -0,19 -0,64% -55,28% (édité par Patrick Vignal)

