Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Petite baisse en vue à Wall Street dans un climat de prudence Reuters • 22/10/2020 à 13:50









* Wall Street attendue en légère baisse * Le Stoxx 600 est stable, le CAC 40 prend 0,19% * De nouvelles restrictions envisagées en Europe face au coronavirus * Schneider Electric et Pernod Ricard se distinguent après leurs résultats par Laetitia Volga PARIS, 22 octobre (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en légère baisse jeudi tandis que les Bourses européennes effacent leurs pertes à mi-séance à la faveur de publications d'entreprises globalement favorables. La flambée des cas de COVID-19 à travers le monde et l'absence de réelle avancée dans les négociations sur un plan de relance américain renforcent toutefois la prudence des investisseurs. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli d'environ 0,15% pour le Nasdaq, le Standard & Poor's 500 .SPX et le Dow Jones .DJI . À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,19% à 4.863,12 vers 11h30 GMT après avoir cédé jusqu'à 1,45% en séance. À Francfort, le Dax .GDAXI est stable (+0,03%) et à Londres, le FTSE .FTSE gagne 0,08%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 , l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E et le Stoxx 600 .STOXX sont quasiment inchangés après avoir reculé en séance à un plus bas depuis fin septembre. L'Espagne est devenu le premier pays européen à franchir le cap du million de cas d'infection, la région de Rome pourrait décréter un couvre-feu et la Belgique serait en passe de se reconfiner tandis qu'aux Etats-Unis, près des deux tiers des Etats dépassent désormais le seuil d'alerte de 100 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur une semaine. "Cet été, nous étions dans l'oeil du cyclone, je pense", a déclaré Piotr Matys chez Rabobank, comparant la baisse des cas de COVID-19 d'alors au moment d'accalmie temporaire au centre des cyclones. "Certains gouvernements ont supposé que le pire était passé (...) mais maintenant l'ennemi invisible frappe encore plus fort et je m'inquiète de la fragile reprise économique." Dans ce contexte, le moral des consommateurs en Allemagne, où pour la première fois plus de 10.000 nouveaux cas quotidiens ont été recensés, se dégrade à l'approche du mois de novembre. La dernière sortie de Donald Trump plombe aussi le sentiment des investisseurs. Le président américain a accusé ses rivaux démocrates de faire preuve de mauvaise volonté dans les négociations sur le plan de relance budgétaire qui traînent en longueur. Les investisseurs surveilleront avec attention les chiffres des inscriptions au chômage aux Etats-Unis (12h30 GMT), en attendant le dernier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden avant le scrutin du 3 novembre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Au-delà de l'actualité sanitaire et politique, la journée est animée par une nouvelle pluie de résultats et de chiffres d'affaires aussi bien à Wall Street qu'en Europe. Dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, Tesla TSLA.O gagne 4,5% après avoir publié un nouveau bénéfice trimestriel et un chiffre d'affaires record. Le groupe de télécommunications et de médias AT&T T.N est indiqué en hausse de 2% et Coca-Cola KO.N de 1% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. VALEURS EN EUROPE Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, Dassault Systèmes DAST.PA cède 1,95% après des trimestriels inférieurs aux attentes et une révision à la baisse de ses prévisions. Parmi les publications également sanctionnées figurent celles de Plastic Omnium PLOF.PA (-5,65%). A la hausse, Schneider Electric SCHN.PA gagne 2,97% après avoir relevé ses prévisions et Pernod Ricard PERP.PA s'adjuge 2,94%, le groupe de vins et spiritueux espérant renouer avec la croissance des ventes au second semestre de son exercice décalé. Fnac Darty FNAC.PA prend 2,22% après avoir annoncé pour la première fois cette année une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel. En tête du Dax, Adidas ADSGn.DE gagne 3,32% après une information de l'hebdomadaire économique Manager Magazin selon laquelle l'équipementier sportif se prépare à vendre sa division Reebok. IAG ICAG.L gagne pour sa part près de 3% malgré une perte de 1,3 milliard d'euros au troisième trimestre. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar avance de 0,28% face à un panier de devises internationales alors que les chances de concrétisation d'un plan de relance américain avant le 3 novembre s'amenuisent. .DXY De son côté, l'euro recule à 1,1821 dollar contre un pic de cinq semaines à 1,188 la veille EUR= , affecté par la propagation galopante du virus en Europe et par une enquête décevante sur le moral des consommateurs allemands. TAUX Les rendements obligataires de référence de la zone euro évoluent en dents de scie mais dans des marges étroites, à -0,587% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , les nouvelles du jour, tant sanitaires qu'économiques, incitant à la prudence après le pic d'une semaine atteint la veille à -0,568%. Le dix ans américain, lui, recule très légèrement à 0,8109% après être monté en séance mercredi à 0,8360%, son plus haut niveau depuis début juin. US10YT=RR PÉTROLE Le marché pétrolier tente un rebond après un début de séance orienté à la baisse dans la continuité du recul marqué subi la veille à l'annonce d'une hausse des réserves d'essence aux Etats-Unis, venue souligner la dégradation de la demande. Le Brent gagne 0,96% à 42,13 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,95% à 40,41 dollars CLc1 . Ils avaient perdu respectivement 3,3% et 4% mercredi. PRINCIPAUX INDICATEURS AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 22 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 860.000 898.000 17/10 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28109,00 -25,00 -0,09% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3426,25 -6,25 -0,18% Nasdaq-100 11672,25 -19,00 -0,16% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 28210,82 -97,97 -0,35% -1,15% S&P-500 .SPX 3435,56 +28,12 +0,83% +6,34% Nasdaq .IXIC 11484,69 +84,60 +0,74% +28,00% Nasdaq 100 11665,37 +97,17 +0,84% +33,58% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1395,46 +0,08 +0,01% -14,07% .FTEU3 Eurostoxx 50 3180,13 -0,57 -0,02% -15,09% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4864,67 +10,72 +0,22% -18,62% Dax 30 .GDAXI 12565,81 +8,17 +0,07% -5,16% FTSE .FTSE 5780,13 +3,63 +0,06% -23,37% SMI .SSMI 9984,84 -4,91 -0,05% -5,95% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1821 1,1861 -0,34% +5,45% Dlr/Yen JPY= 104,65 104,56 +0,09% -3,87% Euro/Yen 123,72 124,02 -0,24% +1,45% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9074 0,9053 +0,23% -6,24% Euro/CHF 1,0728 1,0737 -0,08% -1,14% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3107 1,3144 -0,28% -1,15% Indice $ .DXY 92,8660 92,6110 +0,28% -3,44% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 175,5800 -0,1300 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5860 +0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7740 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3083 +0,0030 +27,77 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8092 -0,0070 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1493 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 40,46 40,03 +0,43 +1,07% -33,90% CLc1 Brent LCOc1 42,18 41,73 +0,45 +1,08% -36,12% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.