POINT MARCHÉS-Petit repli en vue en Europe, le coronavirus inquiète toujours (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, nouveau commentaire, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les grands indices européens devraient céder autour de 0,2% * Tokyo a fini dans le rouge mais Shanghai a fini en hausse de 0,5% * Pékin a légèrement assoupli les mesures anti-coronavirus * Mais le bilan de l'épidémie dépasse désormais celui du Sras PARIS, 10 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse à l'ouverture lundi, la reprise très partielle de l'activité des entreprises chinoises mises à l'arrêt par les mesures de lutte contre le coronavirus ne suffisant pas à rassurer les investisseurs sur l'impact de l'épidémie. Les contrats à terme sur indices suggèrent un repli de 0,25% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,23% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,22% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,24% pour le Stoxx 600 .STOXX . Ce dernier a gagné 3,32% la semaine dernière, sa meilleure performance hebdomadaire depuis novembre 2018. Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine a atteint 908 morts et plus de 40.000 cas de contamination selon les derniers chiffres publiés à Pékin, des chiffres qui dépassent désormais ceux de l'épidémie de Sras en 2002-2003. Les autorités ont néanmoins levé certaines des restrictions à l'activité des entreprises et aux déplacements dans le pays, ce qui permet aux marchés boursiers locaux de s'afficher de justesse en hausse. Mais ce début timide de retour à la normale est loin de suffire à apaiser les craintes des investisseurs internationaux. "Le taux d'infection du coronavirus a nettement ralenti au cours des deux dernières semaines mais il est encore suffisamment élevé pour ne permettre qu'une réouverture partielle des usines chinoises", constate ainsi John Normand, responsable de la stratégie multi-actifs de JPMorgan, dans une note. "Ainsi, le choc de demande s'amplifie alors qu'un choc d'offre commence." Dans une note publiée vendredi, le cabinet d'études Capital Economics estime à plus de 280 milliards de dollars le coût du coronavirus pour l'économie mondiale sur le seul premier trimestre de cette année. L'épidémie et ses retombées éclipsent ainsi les chiffres supérieurs aux attentes du marché du travail aux Etats-Unis publiés vendredi avec 225.000 emplois créés en janvier, soit 65.000 de plus que prévu par le consensus Reuters. Si la séance de ce lundi s'annonce calme, la semaine qui commence sera animée entre autres par les chiffres des prix à la consommation (jeudi) et des ventes au détail (vendredi) aux Etats-Unis et par la première estimation de la croissance du quatrième trimestre en Allemagne et dans l'ensemble de la zone euro (vendredi). LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi après quatre séances de hausses consécutives, les investisseurs préférant prendre leurs bénéfices dans l'attente d'en savoir davantage sur l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 277,26 points, soit 0,94%, à 29.102,51, le S&P-500 .SPX a perdu 17,8 points (-0,53%) à 3.327,98 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 51,73 points (-0,54%) à 9.520,43 points. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 a pris 3,17%, le Dow Jones a gagné 3% et le Nasdaq s'est adjugé 4,04%, signant ainsi sa meilleure performance hebdomadaire depuis juin 2019. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 0,6%, freinée par les craintes liées au coronavirus et aux résultats d'entreprise. .TFR En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC affiche en clôture un gain de 0,51% mais cette cinquième hausse consécutive ne suffit pas pour lui permettre de rattraper tout le terrain perdu lundi dernier (-7,72%). Par ailleurs, les statistiques des prix à la production en Chine montrent qu'ils ont légèrement progressé en janvier, pour la première fois depuis mai 2019, même si la fermeture prolongée des entreprises à cause de l'épidémie de coronavirus signifie que cet élan ne devrait pas durer. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro reculent un peu dans les premiers échanges, à -0,389% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,135% pour son équivalent français FR10YT=RR . Sur le marché obligataire américain, les rendements de référence ont reculé vendredi, les craintes de ralentissement de la croissance mondiale (notamment après la forte baisse de la production industrielle allemande en décembre) l'emportant sur la bonne surprise des statistiques mensuelles de l'emploi américain. En fin de séance, celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR cédait 5,9 points de base à 1,5852%. CHANGES Le dollar est en baisse face à un panier de devises de référence .DXY et s'éloigne du plus haut de près de quatre mois (98,718) touché vendredi juste après la publication des chiffres de l'emploi américain. L'euro reprend un peu de terrain face au billet vert à 1,0950 après être tombé vendredi à son plus bas niveau depuis le 8 octobre à 1,0940 EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier évolue sans tendance claire dans l'attente des décisions de l'Opep et de ses alliés sur une éventuelle réduction supplémentaire de leur production pour tenter de limiter l'impact de la baisse de la demande chinoise. Le Brent perd 0,09% à 54,42 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,14% à 50,25 dollars CLc1 . Le Brent a touché en début de séance, à 53,63 dollars, son plus bas niveau depuis janvier 2019. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Indice Sentix février 4,1 7,6 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23685,98 -142,00 -0,60% +0,12% .N225 Topix 1719,64 -12,50 -0,72% -0,10% .TOPX Hong Kong 27231,41 -172,86 -0,63% -3,40% .HSI Taiwan 11574,07 -38,74 -0,33% -3,53% .TWII Séoul 2201,07 -10,88 -0,49% +0,15% .KS11 Singapour 3156,78 -24,70 -0,78% -2,05% .STI Shanghaï 2890,49 +14,52 +0,51% -5,23% .SSEC Sydney 7012,50 -10,10 -0,14% +4,91% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29102,51 -277,26 -0,94% +1,98% .DJI S&P-500 3327,71 -18,07 -0,54% +3,00% .SPX Nasdaq 9520,51 -51,64 -0,54% +6,11% .IXIC Nasdaq 100 9401,10 -44,82 -0,47% +7,65% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1657,49 -4,21 -0,25% +2,06% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3798,49 -7,03 -0,18% +1,42% 50 .STOXX50E CAC 40 6029,75 -8,43 -0,14% +0,86% .FCHI Dax 30 13513,81 -61,01 -0,45% +2,00% .GDAXI FTSE 7466,70 -38,09 -0,51% -1,00% .FTSE SMI .SSMI 11001,53 -10,83 -0,10% +3,62% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0952 1,0943 +0,08% -2,30% EUR= Dlr/Yen 109,79 109,72 +0,06% +0,85% JPY= Euro/Yen 120,25 120,10 +0,12% -1,39% EURJPY= Dlr/CHF 0,9775 0,9777 -0,02% +1,00% CHF= Euro/CHF 1,0707 1,0699 +0,07% -1,34% EURCHF= Stg/Dlr 1,2893 1,2891 +0,02% -2,76% GBP= Indice $ 98,6640 98,6840 -0,02% +2,59% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3880 -0,0070 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6410 -0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1400 -0,0060 +24,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5817 +0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4052 +0,0060 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 50,26 50,32 -0,06 -0,12% -17,89% US CLc1 Brent 54,42 54,47 -0,05 -0,09% -17,58% LCOc1 (Marc Angrand, avec Hideyuki Sano à Tokyo)

