Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Petit rebond à l'horizon pour Wall Street avant plusieurs indicateurs Reuters • 14/02/2020 à 13:38









* Légère remontée en vue en Wall Street * Petite hausse en Europe, sauf à Paris * Les nouveaux cas de coronavirus reculent à nouveau mais les incertitudes restent * Ventes au détail et production industrielle US au programme par Laetitia Volga PARIS, 14 février (Reuters) - Wall Street est attendue en petite hausse tandis que la plupart des Bourses européennes remontent prudemment vendredi à mi-séance au lendemain d'un net mouvement de vente, les investisseurs prenant le temps de digérer les dernières nouvelles sur le coronavirus et un flot de résultats avant plusieurs indicateurs économiques. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,1% à 0,3%. Vers 12h20 GMT, le CAC 40 .FCHI à Paris, en baisse de 0,1% à 6.086,99 points, réduit ses pertes après avoir cédé jusqu'à 0,34% en matinée. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,26% et à Londres, le FTSE .FTSE gagne 0,08%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E cède 0,07% mais le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,19% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,18%. Les autorités sanitaires chinoises ont fait état vendredi de plus de 5.000 cas de contamination supplémentaires liés au coronavirus en Chine continentale, quelques heures après que Washington a critiqué la réaction de Pékin face à l'épidémie et dénoncé un manque de transparence. Le bilan en Chine s'est alourdi de 121 morts supplémentaires jeudi, portant à 1.380 le nombre de cas mortels dans le pays. Dans son bulletin quotidien, les autorités du Hubei avaient dénombré sur la journée de mercredi 242 morts et 14.840 nouveaux contaminés dans la province. "Les données récentes de Pékin montrent une diminution du nombre de nouveaux cas quotidiens, mais toujours plus qu'avant la mise en œuvre de la nouvelle méthode de test, ce qui donne aux investisseurs une image floue de la situation", a déclaré Pierre Veyret chez ActivTrades. Les conséquences économiques n'en finissent pas de se faire sentir, comme en témoignent les estimations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui prévoit une perte de chiffre d'affaires de quatre à cinq milliards de dollars pour le secteur aérien au premier trimestre. Certains investisseurs s'accrochent à l'idée que la Banque populaire de Chine pourrait annoncer de nouvelles mesures de relance en réponse à tout ralentissement économique. La séance à Wall Street sera animée par ailleurs par plusieurs indicateurs économiques américains, dont les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle en janvier. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street, Nvidia NVDA.O prend 7% après avoir présenté des prévisions supérieures aux attentes pour le trimestre en cours. Tesla TSLA.O est en attendu est baisse (-2,2% dans les échanges avant-Bourse), le constructeur automobile rappelle plus de 3.000 Model X en Chine en raison d'un problème sur la direction assistée. VALEURS EN EUROPE Après avoir cédé jusqu'à 4,7%, l'action Renault RENA.PA s'est retournée à la hausse et gagne 1,28% après que le constructeur automobile a dit ne pas exclure la fermeture d'usines pour redresser ses comptes, ses résultats annuels ayant basculé dans le rouge en 2019 pour la première fois en dix ans. EDF EDF.PA prend 8,70% et TF1 TFFP.PA s'envole de 8,12% après la publication de résultats annuels en forte hausse. A l'inverse, l'opérateur de satellites Eutelsat ETL.PA cède 5,44% après ses résultats du premier semestre et Technicolor TCH.PA chute de 16,74% après avoir annoncé jeudi soir son plan stratégique 2020-2022. Lanterne rouge du Stoxx 600, Royal Bank of Scotland RBS.L lâche 8,22% après la présentation d'une nouvelle stratégie qui prévoit une forte réduction des activités de banque d'investissement. CHANGES Les écarts sont assez faibles sur le marché des devises où l'euro cède moins de 0,1%, proche du plus bas d'environ trois ans touché en séance à 1,0826, affaibli par des indicateurs médiocres en Europe. EUR= La croissance économique dans la zone euro a sans surprise ralenti au quatrième trimestre en raison d'une contraction en France et en Italie et d'une stagnation en Allemagne, montrent les chiffres du produit intérieur brut (PIB) publiés vendredi. L'"indice dollar" .DXY est en légère hausse, tout près du plus haut de quatre mois atteint en début de journée en Asie. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule légèrement à -0,403% alors que celui de la dette américaine à dix ans US10YT=RR cède plus de deux points de base à 1,59%. PÉTROLE Les cours du brut montent et s'acheminent vers leur première performance hebdomadaire positive après cinq semaines de baisse, les investisseurs faisant le pari que l'impact économique du coronavirus sera de courte durée et que la Chine interviendra pour contrer son impact négatif sur l'économie. Le Brent LCOc1 gagne 1,46% à 57,16 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,42% à 52,15 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Ventes au détail janvier +0,3% +0,3% - hors automobiles +0,3% +0,7% USA 14h15 Production industrielle janvier -0,2% -0,3% USA 15h00 Indice de confiance du février 99,5 99,8 Michigan (1re estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 29456,00 +24,00 +0,08% S&P-500 ESc1 3383,50 +6,00 +0,18% Nasdaq-100 NQc1 9643,00 +30,00 +0,31% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 29423,31 -128,11 -0,43% +3,10% S&P-500 .SPX 3373,94 +21,66 +0,65% +4,43% Nasdaq .IXIC 9711,97 -13,99 -0,14% +8,24% Nasdaq 100 .NDX 9595,70 -17,50 -0,18% +9,88% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1684,27 +3,20 +0,19% +3,71% .FTEU3 Eurostoxx 50 3849,62 +2,88 +0,07% +2,79% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6086,99 -6,15 -0,10% +1,82% Dax 30 .GDAXI 13780,89 +35,46 +0,26% +4,01% FTSE .FTSE 7457,96 +5,93 +0,08% -1,12% SMI .SSMI 11143,90 +51,55 +0,46% +4,96% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0836 1,0840 -0,04% -3,34% Dlr/Yen JPY= 109,79 109,81 -0,02% +0,85% Euro/Yen EURJPY= 118,99 119,04 -0,04% -2,44% Dlr/CHF CHF= 0,9813 0,9792 +0,21% +1,39% Euro/CHF EURCHF= 1,0635 1,0615 +0,19% -2,00% Stg/Dlr GBP= 1,3030 1,3045 -0,11% -1,73% Indice $ .DXY 99,1580 99,0670 +0,09% +3,10% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,4600 +0,1900 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4030 -0,0150 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6560 -0,0110 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1560 -0,0110 +24,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,5900 -0,0270 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,4259 -0,0160 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 52,15 51,42 +0,73 +1,42% -14,80% CLc1 Brent LCOc1 57,16 56,34 +0,82 +1,46% -13,43% (Laetitia Volga, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.