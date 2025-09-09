 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 766,04
+0,40%
Point Marchés - Perspectives de rentrée
information fournie par Amundi 09/09/2025 à 12:00

Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives de rentrée.

Au programme :

-   Les principaux accords commerciaux apportent de la clarté cet été
-   Les droits de douane devraient ralentir la croissance aux États-Unis et en Europe
-   Passage progressif à un assouplissement de la part de la Fed
-   Accélération de la transition vers un monde multipolaire
-   Convictions d'Amundi en matière d'investissement

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 9 septembre 2025
    information fournie par AOF 09.09.2025 12:12 

    (AOF) - Atos (6,14 %, à 43,67 euros) Au lendemain d'une pause (-0,06 %), le titre Atos a repris son ascension débutée il y'a quelques jours. Sans compter la hausse du jour, l'action a augmenté de 9,43 % depuis le 4 septembre dernier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points-clés ... Lire la suite

  • LDC : La tendance baissière peut reprendre
    LDC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.09.2025 12:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.09.2025 11:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.09.2025 11:33 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,21% pour le Nasdaq. * APPLE AAPL.O -

