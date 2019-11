POINT MARCHÉS-Pékin rassure sur le commerce, les actions montent

* L'indice Stoxx 600 gagne 0,4%, le CAC 40 à Paris 0,37% * Pékin évoque des baisses de droits de douane coordonnées avec les USA * ArcelorMittal, Siemens et Lufthansa en nette hausse après leurs résultats PARIS, 7 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance jeudi après des déclarations encourageantes de la Chine sur les discussions commerciales avec les Etats-Unis, qui apaisent les doutes surgis la veille sur le calendrier de la signature d'un accord, tandis que plusieurs grandes valeurs profitent de résultats solides. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,37% à 5.888,20 points après une heure d'échanges. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,75% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,37%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en hausse de 0,34%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,42% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,4%. Ce dernier évolue au plus haut depuis juillet 2015 et le CAC 40 se rapproche de la barre symbolique des 5.900 points, qu'il n'a plus franchie depuis juillet 2007. Pékin et Washington se sont mis d'accord ces deux dernières semaines pour lever par étapes les taxes supplémentaires que les deux pays se sont mutuellement imposées ces derniers mois, a déclaré le ministère chinois du Commerce, précisant que les discussions se poursuivaient sur la première phase de cet accord. Mercredi, un haut responsable de l'administration Trump avait dit à Reuters que la rencontre attendue entre les présidents américain et chinois pour signer la "phase un" de l'accord pourrait être reportée au mois de décembre, ce qui avait ravivé les craintes d'une prolongation du conflit entre les deux premières économies du monde. "Cela relève du genre d'informations que l'on reçoit quasi quotidiennement", commente Neil Wilson, analyste de Markets.com, "mais les propos du ministère du Commerce chinois suggèrent bel et bien qu'il y a un moyen de sortir du blocage." Les tensions commerciales continuent par ailleurs de peser sur l'activité du secteur industriel européen: en Allemagne, la baisse de la production industrielle a atteint 0,6% en septembre, davantage qu'anticipé , et en France, les industriels prévoient un recul de 1% de leurs dépenses d'investissement en 2020 après une hausse prévue à 4% cette année . Les investisseurs attendent dans la matinée les nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne puis, à 12h00 GMT, les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui devrait laisser son taux directeur inchangé mais pourrait revoir ses prévisions de croissance et d'inflation. VALEURS Les déclarations de Pékin favorisent les secteurs les plus sensibles au thème du commerce: l'indice Stoxx européen des matières premières .SXPP progresse de 1,39%, celui de l'automobile .SXAP de 1,67%. ArcelorMittal MT.AS bondit de 7,11%, la publication d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) trimestriel supérieur aux attentes se conjuguant à l'optimisme général sur le secteur. Parmi les autres grands groupes européens ayant présenté leurs comptes avant l'ouverture, Siemens SIEGn.DE prend 4,3% et Lufthansa LHAG.DE 6,56%. A Paris, Sodexo EXHO.PA s'adjuge 7,46% la plus forte hausse du CAC 40. A la baisse, Engie ENGIE.PA cède 2,72% malgré la confirmation de ses objectifs. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,11% à 23.330,32 points, sa meilleure clôture depuis début octobre 2018, après avoir oscillé entre hausse et baisse tout au long de la séance; le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,22% à 1.698,13 points. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC a terminé inchangé avant les déclarations du ministère du Commerce sur les discussions commerciales avec les Etats-Unis tandis que le CSI 300 .CSI300 qui regroupe les principales capitalisations de Chine continentale gagnait 0,18%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini sur une note stable mercredi, le soutien apporté par les valeurs liées à la santé n'ayant pas suffi à atténuer les craintes liées à un éventuel report de la signature d'un accord commercial entre Pékin et Washington. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 0,07 point à 27.492,56 tandis que le S&P-500 .SPX , plus large, grappillait 2,16 points, soit 0,07%, à 3.076,78 et que le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 24,05 points (-0,29%) à 8.410,63 points. La tendance a été soutenue entre autres par le secteur de la santé après les bons résultats de CVS Health CVS.N (+5,4%) et Humana HUM.N (+3,5%); le compartiment de l'énergie .SPNY a au contraire reculé avec le repli des cours du pétrole. TAUX Orientés à la hausse dans les premiers échanges, les rendements des emprunts d'Etat européens se stabilisent, à -0,319% pour le Bund à dix ans allemand DE10YT=RR et -0,026% pour son équivalent français FR10YT=RR . Sur le marché obligataire américain, les informations sur un possible report du sommet Trump-Xi ont favorisé le rebond des cours mercredi après trois séances des baisse, ce qui s'est traduit par un recul des rendements. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR perdait près de six points de base en fin de séance à 1,809%. La séance a aussi été marquée par une adjudication à dix ans de 27 milliards de dollars. CHANGES Le dollar reste orienté à la baisse face à un panier de devises de référence DXY (-0,07%) mais recule face à l'euro, qui remonte vers 1,1080 EUR= , comme face à la livre sterling GBP= . Le yuan chinois profite des déclarations de Pékin sur le commerce pour repasser le seuil des 7,0 pour un dollar CNY=CFXS , à 6,9823. PÉTROLE Hésitant en début de journée, le marché pétrolier est reparti à la hausse après les déclarations du ministère du Commerce chinois, Le Brent gagne 0,58% à 62,10 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,69% à 56,74 dollars CLc1 . Le Brent a cédé 2,07% mercredi et le WTI 1,54% après l'annonce d'une hausse bien plus importante qu'attendu des stocks américains de brut. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 215.000 218.000 2/11 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1594,09 +5,35 +0,34% +19,73% .FTEU3 Eurostoxx 50 3704,38 +15,64 +0,42% +23,42% .STOXX50E CAC 40 5887,96 +21,22 +0,36% +24,46% .FCHI Dax 30 13278,61 +98,72 +0,75% +25,76% .GDAXI FTSE .FTSE 7423,04 +26,39 +0,36% +10,33% SMI .SSMI 10329,84 +11,74 +0,11% +22,55% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23330,32 +26,50 +0,11% +16,57% .N225 Topix .TOPX 1698,13 +3,68 +0,22% +13,66% Hong Kong 27847,23 +158,59 +0,57% +7,74% .HSI Taiwan 11606,56 -46,51 -0,40% +8,36% .TWII Séoul .KS11 2144,29 +0,14 +0,01% +5,06% Singapour 3279,44 +16,75 +0,51% +6,87% .STI Shanghaï 2978,71 +0,12 +0,00% +19,44% .SSEC Sydney 6726,60 +66,40 +1,00% +19,13% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 27492,56 -0,07 +0,00% +17,85% .DJI S&P-500 3076,78 +2,16 +0,07% +22,73% .SPX Nasdaq 8410,63 -24,05 -0,29% +26,76% .IXIC Nasdaq 100 8196,03 -14,15 -0,17% +29,48% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1078 1,1065 +0,12% -3,41% EUR= Dlr/Yen 108,95 108,96 -0,01% -1,19% JPY= Euro/Yen 120,71 120,58 +0,11% -4,37% EURJPY= Dlr/CHF 0,9929 0,9926 +0,03% +1,17% CHF= Euro/CHF 1,1001 1,0985 +0,15% -2,25% EURCHF= Stg/Dlr 1,2868 1,2850 +0,14% +0,85% GBP= Indice $ 97,8730 97,9520 -0,08% +1,77% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1485,90 1490,36 -0,30% +15,84% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,59 -0,08 FGBLc1 Bund 10 ans -0,32 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,62 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,03 +0,00 +29,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,85 +0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,63 +0,02 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 56,72 56,35 +0,37 +0,66% +23,82% CLc1 Brent LCOc1 62,07 61,74 +0,33 +0,53% +14,63% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)