POINT MARCHÉS-Pause sur les actions européennes après quatre jours de hausse

* Le Stoxx 600 s'est replié de 0,63% * Le dollar recule encore, l'euro à plus de 1,18 * Thyssenkrupp pessimiste pour sa sidérurgie, le titre chute * Apple se rapproche des $2.000 mds de capitalisation par Laetitia Volga PARIS, 13 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi malgré la bonne nouvelle des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, les investisseurs toujours présents en ce mois d'août reprenant leur souffle après plusieurs séances positives. À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,61% à 5.042,38 points et le Dax allemand .GDAXI a abandonné 0,5%. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 1,5%, plombé par plusieurs valeurs qui se traitaient ex-dividende et par son exposition aux ressources de base, dont l'indice Stoxx .SXPP abandonne 1,46%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,6%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,52% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,63%. Après quatre séances de hausse, les places européennes sont entrées dans une phase de consolidation, les investisseurs ne réagissant même pas au chiffre supérieur aux attentes des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis. Les volumes d'échanges ont été faibles avec la pause estivale: à peine 60% de la moyenne quotidienne sur les trois derniers mois pour le Stoxx. VALEURS A Francfort, Thyssenkrupp TKAG.DE a chuté de 16,31%, la plus forte baisse du Stoxx 600, après avoir dit prévoir une perte annuelle d'un milliard d'euros pour sa division sidérurgique, que le conglomérat allemand sera contraint de remanier, à moins qu'il ne décide de la vendre. A Paris, ArcelorMittal MT.AS (-3,69%) a fermé la marche du CAC 40 et Airbus AIR.PA a cédé 2,16% après la décision du gouvernement américain de maintenir à 15% les tarifs douaniers imposés à l'avionneur en dépit des efforts de l'Union européenne pour résoudre un différend sur les subventions accordées à l'industrie aéronautique. Le brasseur Carlsberg CARLb.CO a perdu 5,79% après avoir dit attendre une baisse de 10% à 15% de son bénéfice d'exploitation annuel. WALL STREET Au moment de la clôture européenne, le Dow Jones et le S&P-500 étaient proches de l'équilibre tandis que le Nasdaq grimpait de 0,9% environ, soutenu par Apple AAPL.O (+2% à 461,085 dollars). Le géant américain prépare une offre groupée réunissant plusieurs de ses services, comme Apple TV ou Apple Music, à un prix mensuel inférieur, rapporte l'agence Bloomberg. Apple est à moins de 10 dollars par action d'atteindre une capitalisation de 2.000 milliards de dollars. A contrario, l'équipementier de réseaux Cisco Systems CSCO.O chutait de 11,16% après avoir publié des objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes et dévoilé un plan de suppressions de postes. LES INDICATEURS DU JOUR Le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage a diminué plus fortement que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, revenant sous le seuil du million pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire dans le pays, une évolution qui peut s'expliquer par le caractère dissuasif de l'expiration fin juillet d'une allocation fédérale de 600 dollars par semaine. Les nouvelles inscriptions sont tombées à 963.000 contre 1,191 million précédemment et 1,12 million attendu pour le consensus. CHANGES Du côté des devises, le dollar recule de 0,26% face à un panier de devises de référence, à un plus bas d'une semaine. .DXY "Le coronavirus continue de jeter une longue ombre sur les perspectives de reprise de l'économie américaine et les affrontements politiques partisans, qui empêchent un accord entre les démocrates et les républicains, n'aident pas. Sans un plan de relance, il est peu probable que l'économie américaine se remette rapidement sur pied et c'est la principale raison de la récente faiblesse du dollar", a déclaré Ricardo Evangelista chez ActivTrades. L'euro continue de s'apprécier, à près de 1,182 dollar (+0,31%) EUR= TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans US20YT=RR est presque inchangé à 0,68% après avoir bondi mercredi, porté par d'importantes adjudications. Son équivalent allemand DE10YT=RR a atteint un pic de six semaines à moins de -0,4%. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent en réaction à de nouvelles prévisions de l'Energy Information Administration (EIA) qui s'attend à une baisse de la demande mondiale plus importante que prévu à cause de la chute du trafic aérien. Le Brent LCOc1 perd 0,7% à 45,11 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 cède 0,73% à 42,36 dollars. Mercredi, l'Opep a également abaissé ses prévisions de la demande de pétrole en raison de la pandémie de coronavirus, ajoutant que la reprise attendue l'an prochain restait soumise à de multiples incertitudes, ce qui risque de peser sur les cours. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1446,95 -7,55 -0,52% -10,90% Eurostoxx 50 3342,85 -20,33 -0,60% -10,74% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5042,38 -30,93 -0,61% -15,65% Dax 30 .GDAXI 12993,71 -64,92 -0,50% -1,93% FTSE .FTSE 6185,62 -94,50 -1,50% -17,99% SMI .SSMI 10260,11 -18,55 -0,18% -3,36% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27930,35 -46,49 -0,17% -2,13% S&P-500 .SPX 3381,49 +1,14 +0,03% +4,66% Nasdaq .IXIC 11093,85 +81,61 +0,74% +23,64% Nasdaq 100 .NDX 11237,37 +79,65 +0,71% +28,68% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1818 1,1782 +0,31% +5,42% Dlr/Yen JPY= 106,87 106,89 -0,02% -1,83% Euro/Yen EURJPY= 126,30 125,97 +0,26% +3,57% Dlr/CHF CHF= 0,9096 0,9120 -0,26% -6,01% Euro/CHF EURCHF= 1,0752 1,0745 +0,07% -0,92% Stg/Dlr GBP= 1,3077 1,3032 +0,35% -1,37% Indice $ .DXY 93,2020 93,4430 -0,26% -3,09% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1945,36 1917,82 +1,44% +28,24% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 175,61 -0,63 Bund 10 ans -0,41 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,64 -0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,12 +0,00 +29,03 Treasury 10 ans 0,68 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,16 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 42,36 42,67 -0,31 -0,73% -30,80% Brent LCOc1 45,11 45,43 -0,32 -0,70% -31,68% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

