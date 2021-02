POINT MARCHÉS-Pause pour les actions en Europe après une séquence de hausse

* Le Stoxx 600 a cédé 0,09%, le CAC 40 a pris 0,1% * Retour au calme mais les espoirs de reprise demeurent * Le Dow Jones et le S&P-500 en léger repli, nouveau record pour le Nasdaq par Laetitia Volga PARIS, 9 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le désordre mardi et dans de faibles variations, les investisseurs marquant une pause logique après le mouvement de hausse déclenché par les espoirs de reprise économique. À Paris, le CAC 40 .FCHI a grappillé 0,1% à 5.691,54 points. Le Footsie britannique .FTSE a gagné 0,12% et le Dax allemand .GDAXI a cédé 0,34%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a perdu 0,12%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a baissé de 0,08% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,09%. L'indice paneuropéen n'avait pas connu une séance dans le rouge depuis le début du mois et l'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS a atteint un nouveau pic historique, encouragés notamment par les signes d'amélioration sur le front sanitaire et la perspective d'un plan de relance aux Etats-Unis. Les analystes financiers tablent désormais sur une amélioration au premier trimestre des profits des entreprises composant l'indice Stoxx 600 .STOXX , attendus en hausse de 41% contre 39,7% il y a une semaine selon les données Refinitiv I/B/E/S. Pour le quatrième trimestre, ils anticipent un recul de 18,2% des bénéfices contre une baisse attendue de 23,9% une semaine plus tôt. Même si la plupart des opérateurs continuent de se réjouir de l'amélioration des perspectives économiques, celle du retour de l'inflation pourrait affecter les actions, fait remarquer Pierre Veyret chez ActivTrades. "En effet, dans un environnement où les marchés d'actions sont déjà proches de sommets records, menés par des valorisations de plus en plus étirées dans certains secteurs, une inflation plus élevée laisse présager un recul à venir", a déclaré l'analyste dans une note. VALEURS En Bourse à Paris, les géants du luxe Kering PRTP.PA (+1,55%) et LMVH LVMH.PA (+1,72%) ont figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40. EssilorLuxottica ESLX.PA a avancé de 1,68% après une information selon laquelle le groupe d'optique proposait de céder des actifs pour obtenir l'accord de la Commission européenne à son projet de rachat de GrandVision GVNV.AS . Scor SCOR.PA a pris 3,23% après avoir annoncé mardi une hausse de ses primes de réassurance lors des renouvellements de janvier 2021 et dit anticiper une poursuite de l'amélioration du marché lors des prochains renouvellements en 2021 et en 2022. Total TOTF.PA , qui a pris jusqu'à 2,84% en séance, a fini en baisse de 1,75% après la nette baisse de ses résultats trimestriels mais le maintien de son niveau de dividende. La cotation de Natixis CNAT.PA a été suspendue avant l'ouverture à la demande de la société dans l'attente d'un communiqué. Le groupe a annoncé, après la clôture, que le groupe bancaire BPCE avait l'intention de lancer une offre d'achat sur les 29,3% de son capital qu'il ne possède pas encore. La banque a également publié plus tôt que prévu ses résultats trimestriels. A WALL STREET A la Bourse de New York, le Dow .DJI et le S&P-500 .SPX perdaient environ 0,1% au moment de la clôture européenne après avoir atteint des niveaux records la veille. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 0,16%, avec un nouveau plus haut à la clé. General Motors GM.N perdait 1,26% après avoir annoncé qu'il prolongeait la baisse de la production dans trois usines nord-américaines jusqu'à la mi-mars au moins en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le groupe de cosmétiques Coty COTY.N chutait de 17,00% après un chiffre d'affaires moins bon qu'attendu en raison d'une faible demande. CHANGES Sur le marché des devises, l'indice mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de référence .DXY recule de 0,41% et a touché son plus bas niveau depuis une semaine. L'euro grimpe de 0,44%, à plus de 1,21 dollar EUR= . La livre sterling a atteint son plus haut niveau contre le dollar depuis avril 2018 GBP= , les cambistes évoquant l'avance de la Grande-Bretagne dans les vaccinations contre le COVID-19 comme un élément porteur pour la devise britannique. Le bitcoin BTC=BTSP réduit ses gains après avoir inscrit un record à 48.216,09 dollars au lendemain de l'annonce d'investissement massif de Tesla TSLA.O dans la cryptomonnaie. TAUX Les rendements obligataires de référence de la zone euro ont peu varié : celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini quasi stable à -0,448% et son équivalent français FR10YT=RR -0,224%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd moins de deux points de base à 1,143%. PÉTROLE Les cours du pétrole se rapprochent de leurs plus hauts niveaux en 13 mois atteint plus tôt grâce aux espoirs de reprise économique et aux baisses de production mises en oeuvre par les grands pays producteurs. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,6% à 60,9 dollars, après un plus haut depuis janvier 2020 à 61,27. Celui du brut léger américain (WTI) CLc1 évolue autour de 58,1 dollars après un pic en séance à 58,62. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1579,24 -1,20 -0,08% +2,78% .FTEU3 Eurostoxx 50 3661,13 -4,38 -0,12% +3,05% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5691,54 +5,51 +0,10% +2,52% Dax 30 .GDAXI 14011,80 -48,11 -0,34% +2,14% FTSE .FTSE 6531,56 +8,03 +0,12% +1,10% SMI .SSMI 10803,67 +24,84 +0,23% +0,94% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 31358,33 -27,43 -0,09% +2,46% S&P-500 .SPX 3910,47 -5,12 -0,13% +4,11% Nasdaq .IXIC 14017,70 +30,06 +0,21% +8,76% Nasdaq 100 .NDX 13706,73 +11,71 +0,09% +6,35% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2103 1,2048 +0,46% -0,90% Dlr/Yen JPY= 104,62 105,22 -0,57% +1,40% Euro/Yen EURJPY= 126,63 126,78 -0,12% -0,23% Dlr/CHF CHF= 0,8930 0,8986 -0,62% +0,89% Euro/CHF EURCHF= 1,0808 1,0829 -0,19% +0,01% Stg/Dlr GBP= 1,3795 1,3738 +0,41% +0,89% Indice $ .DXY 90,5790 90,9340 -0,39% -5,82% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1835,16 1830,16 +0,27% +20,97% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 176,20 +0,08 Bund 10 ans -0,45 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,71 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,22 +0,00 +22,39 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,14 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,12 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 58,12 57,97 +0,15 +0,26% -5,05% Brent LCOc1 60,90 60,56 +0,34 +0,56% -7,77% (Edité par Jean-Michel Bélot)