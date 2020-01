POINT MARCHÉS-Pause pour les actions après des records et avant l'emploi US

* L'indice Stoxx 600 stable, le CAC 40 à Paris cède 0,11% * Tendance hésitante après les récents plus hauts * Soulagement sur le Moyen-Orient, espoir sur le commerce USA-Chine * L'emploi US, principal rendez-vous économique du jour PARIS, 10 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont hésitantes en début de séance vendredi dans l'attente des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis mais restent proches de leurs récents plus hauts, la retombée de la tension au Moyen-Orient laissant place à l'optimisme sur le commerce USA-Chine et à la confiance dans les perspectives de résultats des sociétés cotées. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,11% à 6.036,12 points à 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,12% et à Francfort, le Dax .GDAXI progresse de 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,12%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,02% et le Stoxx 600 .STOXX est stable. Ce dernier évolue tout près du record inscrit jeudi, suivi par des plus hauts de clôture à Wall Street. L'indice MSCI .MIWD00000PUS , qui regroupe 49 marchés développés et émergents, a quant à lui inscrit un record en début de journée. "La méthode habituelle utilisée par Trump pour semer le chaos avant de jouer la désescalade - sa version du syndrome du héros - semble jouer à plein", constate Bethel Loh, stratège chez ThinkMarkets. L'apaisement au moins temporaire des tensions au Moyen-Orient permet aux investisseurs de se concentrer sur les espoirs liés à l'accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine, dont la signature officielle est attendue la semaine prochaine. Les marchés anticipent aussi une amélioration des bénéfices des entreprises en 2020 après une fin 2019 mitigée, un scénario qu'ils espèrent voir validé par les publications attendues à partir de la semaine prochaine. En attendant, la séance sera animée principalement par le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis en décembre: les économistes interrogés par Reuters attendent en moyenne 164.000 créations d'emplois non-agricoles, un taux de chômage stable à 3,5% et un hausse de 0,3% du salaire horaire moyen par rapport à novembre. Les dossiers géopolitiques n'ont pas pour autant totalement disparu de l'écran radar des investisseurs: ils surveillent notamment les développements de l'enquête sur le crash d'un avion ukrainien mercredi à Téhéran, qui pourrait avoir été causé par un missile iranien. VALEURS Le secteur du transport aérien et du tourisme se distingue avec une hausse de 1,3% pour son indice Stoxx .SXTP , au plus haut depuis mai 2018 après le relèvement de la prévision de bénéfice annuel de Ryanair RYA.I après une fin d'année meilleure que prévu. La compagnie irlandaise bondit de 7,43%, Air France-KLM AIRF.PA prend 1,83%, IAG ICAG.L 4,92% et Easyjet EZJ.L 3,44%. A la baisse, Engie ENGIE.PA perd 0,71% à Paris après la révision à la baisse de la recommandation de BofA Global Research à "neutre" et à Londres, la marque de mode Superdry SDRY.L chute de 15,26%, le marché sanctionnant des ventes de fin d'année décevantes. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,47% dans le sillage de Wall Street. Sur la semaine, l'indice Nikkei progresse de 0,82%. Le marché japonais a ignoré l'annonce d'une nouvelle baisse des dépenses de consommation des ménages dans l'archipel en décembre. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC a fini la journée en repli de 0,08% mais affiche sur la semaine un gain de 0,26%. A WALL STREET Les grands indices américains ont inscrit jeudi de nouveaux records de clôture qui s'expliquent en partie par l'optimisme des marchés quant à l'issue des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et par les bonnes performances de plusieurs poids lourds de Wall Street, Apple au premier rang. L'indice Dow Jones .DJI a fini sur un gain de 0,74%, soit 211,81 points, à 28.956,90. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 21,65 points, soit 0,67%, à 3.274,70 et le Nasdaq Composite .IXIC 74,18 points (0,81%) à 9.203,43 points. Apple AAPL.O s'est adjugé 2,1%, profitant à la fois de la publication en Chine de chiffres montrant une hausse de 18% sur un an des ventes d'iPhone en décembre et du relèvement de l'objectif de cours de Jefferies. TAUX Les rendements de référence de la zone euro reculent d'un peu plus d'un point de base mais conservent la majeure partie de leur hausse des deux séances précédentes, liée à la retombée des tensions USA-Iran. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR revient à -0,235% après un pic à -0,213% jeudi et son équivalent français retombe à 0,048% FR10YT=RR . Sur le marché obligataire américain, les rendements ont fini en légère baisse jeudi, la vigueur de la demande pour une adjudication de 16 milliards de dollars de titres à 30 ans ayant soutenu les cours. En fin de séance, le rendement des Treasuries à 30 ans US30YT=RR cédait 2,3 points de base à 2,337% et le dix ans US10YT=RR 1,4 point à 1,860%. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar varie peu face à un panier de devises de référence .DXY (+0,07%) dans l'attente des statistiques de l'emploi aux Etats-Unis et l'euro oscille autour de 1,11 dollar EUR= Le retour de l'appétit pour les actifs risqués favorise parallèlement les devises plus exposées au commerce mondial comme les dollars australien et néo-zélandais. AUD= NZD= PÉTROLE Le marché pétrolier poursuit son repli, un mouvement qui résulte à la fois du reflux de la tension géopolitique et de la hausse des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent se stabilise à 65,27 dollars le baril LCOc1 , près de six dollars en dessous de son pic de mercredi, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,24% à 59,42 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Créations d'emplois décembre 164.000 266.000 Taux de chômage 3,5% 3,5% Salaire horaire moyen +0,3% +0,2% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1640,69 -0,45 -0,03% +1,03% .FTEU3 Eurostoxx 50 3791,02 -4,86 -0,13% +1,22% .STOXX50E CAC 40 6035,87 -6,68 -0,11% +0,97% .FCHI Dax 30 13502,78 +7,72 +0,06% +1,92% .GDAXI FTSE .FTSE 7606,97 +8,85 +0,12% +0,86% SMI .SSMI 10669,89 +18,92 +0,18% +0,50% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23850,57 +110,70 +0,47% +0,82% .N225 Topix .TOPX 1735,16 +6,11 +0,35% +0,80% Hong Kong 28638,20 +77,20 +0,27% +1,59% .HSI Taiwan 12024,65 +54,02 +0,45% +0,23% .TWII Séoul .KS11 2206,39 +19,94 +0,91% +0,40% Singapour 3255,13 +7,65 +0,24% +1,00% .STI Shanghaï 3092,29 -2,59 -0,08% +1,38% .SSEC Sydney 6929,00 +54,80 +0,80% +3,66% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 28956,90 +211,81 +0,74% +1,47% .DJI S&P-500 3274,70 +21,65 +0,67% +1,36% .SPX Nasdaq 9203,43 +74,18 +0,81% +2,57% .IXIC Nasdaq 100 8989,63 +77,26 +0,87% +2,94% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1094 1,1105 -0,10% -1,03% EUR= Dlr/Yen 109,58 109,51 +0,06% +0,66% JPY= Euro/Yen 121,58 121,62 -0,03% -0,30% EURJPY= Dlr/CHF 0,9746 0,9731 +0,15% +0,70% CHF= Euro/CHF 1,0814 1,0807 +0,06% -0,36% EURCHF= Stg/Dlr 1,3050 1,3065 -0,11% -1,58% GBP= Indice $ 97,5150 97,4500 +0,07% +1,40% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1551,28 1552,27 -0,06% +2,26% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,35 +0,21 FGBLc1 Bund 10 ans -0,23 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,60 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,05 -0,01 +28,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,85 -0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,58 +0,01 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 59,41 59,56 -0,15 -0,25% -2,94% CLc1 Brent LCOc1 65,25 65,37 -0,12 -0,18% -1,18% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)