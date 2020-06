Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Pause en vue en Europe sur fond de craintes sanitaires et géopolitiques (actualisé) Reuters • 17/06/2020 à 08:36









(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en légère hausse * L'Asie en ordre dispersé, les futures US stables * Des vols intérieurs à destination et en provenance de Pékin annulés * Regain de tensions entre les deux Corées par Blandine Henault PARIS, 17 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient reprendre leur souffle mercredi, les craintes d'une résurgence de l'épidémie de coronavirus et des tensions géopolitiques en Asie venant jeter un froid sur l'euphorie de la veille. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,27% pour le CAC 40 parisien .FCHI à l'ouverture, de 0,31% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,39% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les Bourses européennes ont terminé mardi en forte hausse, profitant du soutien sans faille des banques centrales et d'un rebond plus net qu'attendu de la consommation aux Etats-Unis. Mais l'élan peine à se poursuivre mercredi en Asie. Pékin a annulé mercredi une grande partie de ses liaisons aériennes avec le reste de la Chine pour tenter d'éviter une résurgence de l'épidémie liée au coronavirus après l'apparition de nouveaux cas de contamination au cours de la semaine écoulée dans la capitale chinoise. Aux Etats-Unis, les nouvelles infections ont atteint des niveaux records dans six Etats. Autre élément incitant les investisseurs à la prudence, la Corée du Nord a rejeté mercredi la proposition de la Corée du Sud d'envoyer des émissaires et a menacé de renvoyer ses troupes dans les zones démilitarisées, une décision qui annulerait les accords de paix entre les deux Corées. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains préfigurent une ouverture quasiment stable mercredi après la forte progression de la veille liée notamment à l'annonce d'une hausse sans précédent des ventes au détail aux Etats-Unis en mai. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,04% à 26.289,98 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,90%, à 3.124,74 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,75% à 9.895,87 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,56% après avoir bondi de près de 5% mardi. Les investisseurs ont sanctionné l'annonce d'une chute des exportations japonaises en mai, la plus forte depuis 2009, en raison du plongeon des livraisons de voitures vers les Etats-Unis. Les Bourses chinoises continentales évoluent elles aussi dans le rouge sur fond de craintes de résurgence de l'épidémie de coronavirus. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,24%. En revanche, la Bourse de Hong Kong .HSI avance de 0,31% et l'indice Kospi de Séoul .KS11 gagne 0,12%. CHANGES/TAUX Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence et conserve ses gains acquis la veille après la parution de la statistique meilleure que prévu sur les ventes au détail aux Etats-Unis. .DXY De son côté, l'euro avance légèrement, autour de 1,1275 dollar, après avoir reculé de 0,5% mardi. EUR= Signe du regain de prudence sur les marchés, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de plus de deux points de base, à 0,743%. En Europe, le taux du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est inchangé dans les premiers échanges, à -0,42%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse mercredi après la publication des chiffres de l'Americain Petroleum Institute (API) qui ont montré une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,9% à 40,58 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 1,4% à 37,84 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH (définitif) mai -0,1% +0,3% - sur un an +0,1% +0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22455,76 -126,45 -0,56% -5,08% .N225 Topix .TOPX 1587,09 -6,36 -0,40% -7,80% Hong Kong 24423,63 +79,54 +0,33% -13,36% .HSI Taiwan 11534,59 +22,95 +0,20% -3,86% .TWII Séoul .KS11 2141,05 +3,00 +0,14% -2,58% Singapour 2676,15 +9,30 +0,35% -16,96% .STI Shanghaï 2930,38 -1,37 -0,05% -3,93% .SSEC Sydney 5991,80 +49,50 +0,83% -10,36% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26289,98 +526,82 +2,04% -7,88% .DJI S&P-500 3124,74 +58,15 +1,90% -3,28% .SPX Nasdaq 9895,87 +169,84 +1,75% +10,29% .IXIC Nasdaq 100 9949,37 +172,48 +1,76% +13,93% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1417,17 +39,86 +2,89% -12,73% .FTEU3 Eurostoxx 50 3242,65 +106,25 +3,39% -13,42% .STOXX50E CAC 40 4952,46 +136,74 +2,84% -17,16% .FCHI Dax 30 12315,66 +404,31 +3,39% -7,04% .GDAXI FTSE .FTSE 6242,79 +178,09 +2,94% -17,23% SMI .SSMI 10034,29 +191,73 +1,95% -5,49% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1276 1,1263 +0,12% +0,59% EUR= Dlr/Yen 107,28 107,32 -0,04% -1,45% JPY= Euro/Yen 120,98 120,85 +0,11% -0,80% EURJPY= Dlr/CHF 0,9502 0,9511 -0,09% -1,87% CHF= Euro/CHF 1,0711 1,0712 -0,01% -1,30% EURCHF= Stg/Dlr 1,2570 1,2574 -0,03% -5,20% GBP= Indice $ 96,8630 96,9580 -0,10% +0,72% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4160 +0,0060 Bund 2 ans -0,6520 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0414 +0,0030 +37,46 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7446 -0,0090 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1993 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 37,86 38,38 -0,52 -1,35% -38,15% CLc1 Brent LCOc1 40,60 40,96 -0,36 -0,88% -38,51% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.