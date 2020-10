Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Pause en vue en Europe, l'élan haussier s'essouffle (actualisé) Reuters • 13/10/2020 à 08:38









(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en légère hausse * Wall Street a été dopée par Apple et Amazon * Mais les futures US évoluent dans le rouge * Citigroup et J.P. Morgan lancent le bal des publications US par Blandine Henault 13 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note légèrement haussière mardi à l'ouverture, le marché semblant se diriger vers une pause après trois séances d'affilée dans le vert. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,13% pour le CAC 40 .FCHI , un gain de 0,09% pour le Dax à Francfort .GDAXI et une hausse de 0,32% pour le FTSE à Londres .FTSE . L'indice parisien a pris 2% lors des trois dernières séances et affiche un rebond de 5,3% depuis son creux du 25 septembre. Les marchés d'actions ont été portés par l'optimisme autour de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis mais le début de la saison des résultats d'entreprises et la dégradation continue de la situation sanitaire en Europe entraînent une certaine prudence. L'annonce par Johnson & Johnson JNJ.N de l'interruption des essais cliniques de son vaccin potentiel contre le COVID-19 à cause d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. La Maison blanche a avancé par ailleurs sur les ventes de trois armes de pointe à Taiwan, a appris lundi Reuters de cinq sources au fait de la situation, ce qui pourrait entraîner un regain de tensions entre Washington et Pékin. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent dans le rouge, laissant présager d'une pause aussi à Wall Street après la nette progression de lundi. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,88% à 28.837,52 points et le S&P 500 .SPX a pris 1,64%, à 3.534,22 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de son côté de 2,56% à 11.876,26 points avec le bond des valeurs technologiques, à commencer par Apple AAPL.O (+6,3%) et Amazon AMZN.O (+4,7%). L'attention des investisseurs se tournera mardi vers la saison des résultats du troisième trimestre, qui débutera avec les banques américaines J.P. Morgan JPM.N et Citigroup C.N . EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 0,18%, le renversement des futures américains pendant la séance asiatique ayant freiné la tendance haussière. Les Bourses de Chine continentale reculent sous le coup de prises de bénéfices après leur forte progression lundi. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC abandonne 0,18%. La Bourse de Hong Kong a pour sa part interrompu les échanges en raison du passage du typhon Nangka. CHANGES/TAUX Le dollar avance légèrement mais reste proche d'un plus bas de trois semaines face à un panier de devises de référence, les espoirs de relance aux Etats-Unis éloignant les investisseurs du billet vert. .DXY L'euro recule de 0,15% pour revenir sous la barre de 1,18 dollar. EUR= Le repli de la devise unique s'est accentué après la statistique de l'inflation en Allemagne, qui a confirmé un recul des prix à la consommation en septembre. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans US10YT=RR recule de plus d'un point de base, à 0,7604%. Son équivalent allemand DE10YT=RR est pratiquement inchangé dans les premiers échanges, à -0,549%. PÉTROLE Les cours du brut regagnent du terrain mardi après avoir cédé près de 3% la veille en raison de la reprise de la production en Norvège, dans le golfe du Mexique et en Libye. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,98% à 42,13 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 gagne 1,07% à 39,85 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice ZEW du sentiment des octobre 73,0 77,4 investisseurs USA 12h30 Prix à la consommation (CPI) septembre +0,2% +0,4% - sur un an +1,4% +1,3% * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23601,78 +43,09 +0,18% -0,23% .N225 Topix 1649,10 +5,75 +0,35% -4,20% .TOPX Hong Kong 0,00 -24649,68 -100,00% -100,00% .HSI Taiwan 12947,13 -8,78 -0,07% +7,92% .TWII Séoul 2403,15 -0,58 -0,02% +9,35% .KS11 Singapour 2565,12 +12,70 +0,50% -20,41% .STI Shanghaï 3354,82 -3,64 -0,11% +9,99% .SSEC Sydney 6195,70 +63,70 +1,04% -7,31% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28837,52 +250,62 +0,88% +1,05% .DJI S&P-500 3534,22 +57,09 +1,64% +9,39% .SPX Nasdaq 11876,26 +43,71 +0,37% +32,36% .IXIC Nasdaq 100 12088,11 +362,26 +3,09% +38,42% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1443,15 +10,08 +0,70% -11,13% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3298,12 -21,37 -0,64% -11,94% .STOXX50E CAC 40 4979,29 -41,44 -0,83% -16,71% .FCHI Dax 30 13138,41 -37,94 -0,29% -0,83% .GDAXI FTSE .FTSE 6001,38 -15,27 -0,25% -20,43% SMI .SSMI 10364,10 -120,30 -1,15% -2,38% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1797 1,1813 -0,14% +5,24% EUR= Dlr/Yen 105,36 105,30 +0,06% -3,22% JPY= Euro/Yen 124,30 124,40 -0,08% +1,93% EURJPY= Dlr/CHF 0,9091 0,9091 +0,00% -6,06% CHF= Euro/CHF 1,0727 1,0738 -0,10% -1,16% EURCHF= Stg/Dlr 1,3053 1,3064 -0,08% -1,55% GBP= Indice $ 93,1530 93,0650 +0,09% -3,14% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5480 -0,0050 Bund 2 ans -0,7220 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2827 +0,0010 +26,53 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7621 -0,0130 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1509 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 39,79 39,43 +0,36 +0,91% -34,99% US CLc1 Brent 42,08 41,72 +0,36 +0,86% -36,27% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

