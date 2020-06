Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Pause en vue en Europe avant les annonces de la BCE (actualisé) Reuters • 04/06/2020 à 08:42









(Actualisé avec futures sur le CAC, commentaires, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse de 0,3% * La BCE annoncera à 11h45 GMT ses décisions de politique monétaire * Elle pourrait augmenter le montant de ses rachats d'actifs * L'euro reste ancré au-dessus de 1,12 dollar par Blandine Henault PARIS, 4 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient souffler un peu jeudi à l'ouverture après leur séquence haussière des derniers jours en attendant les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) qui pourrait renforcer son arsenal monétaire face à la crise. Les contrats à terme signalent une baisse d'environ 0,3% pour le CAC 40 parisien .FCHI comme pour le FTSE à Londres .FTSE et le Dax à Francfort .GDAXI . Mercredi, les investisseurs ont continué de saluer les multiples signes de reprise de l'activité dans les pays qui lèvent peu à peu les mesures de confinement prises en mars et en avril. Le rally boursier est également soutenu par les plans massifs d'aide adoptés par les gouvernements comme les banques centrales. La chancelière allemande Angela Merkel a ainsi annoncé mercredi soir avoir conclu un accord au sein de la coalition réunissant conservateurs et socio-démocrates sur un plan de relance de 130 milliards d'euros afin d'accélérer la sortie de l'économie allemande de la crise liée au coronavirus. "Avec un volume de 130 milliards d'euros, dont 120 milliards seront pris en charge par le gouvernement fédéral, il va au-delà des 80 à 100 milliards d'euros évoqués auparavant", souligne Holger Schmieding, économiste chez Berenberg. De son côté, la BCE pourrait annoncer à l'issue de la réunion de son Conseil des gouverneurs une augmentation du montant des actifs qu'elle rachète dans le cadre de son Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP). L'institution de Francfort dévoilera également ses nouvelles prévisions économiques. Le communiqué de politique monétaire est attendu pour 11h45 GMT et sera suivi à 12h30 GMT de la conférence de presse de la présidente de l'institution, Christine Lagarde. "La confirmation d'un biais accommodant sur la durée ne devrait pas constituer une surprise quelconque pour les opérateurs de marché mais elle devrait toutefois servir de moteur supplémentaire à la hausse des bourses à court et à moyen terme", pointent les analystes de Saxo Banque. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains préfigurent une ouverture prudente jeudi après la forte hausse observée la veille. L'indice Dow Jones .DJI a gagné mercredi 2,05% à 26.269,89 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,36%, à 3.122,87 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,78% à 9 682,91, s'approchant ainsi de ses plus hauts historiques. La perspective d'un retour progressif à la normale de l'activité économique continue de l'emporter sur les tensions commerciales sino-américaines et les tensions sociales aux Etats-Unis après la mort d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police à Minneapolis, dans le Minnesota. L'amélioration de la conjoncture a été illustrée notamment par les résultats meilleurs qu'attendu de l'enquête mensuelle d'ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis. Les investisseurs suivront jeudi à 12h30 GMT le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage en attendant la publication, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 0,36% après un début de séance dans le rouge, la tendance ayant de nouveau profité des espoirs de reprise économique et de la faiblesse du yen. La tendance est plus mitigée sur les autres places boursières asiatiques, l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC reculant notamment de 0,04%. CHANGES L'euro cède un peu de terrain face au dollar mais reste ancré au-delà de 1,12 dans la perspective de l'annonce d'un soutien monétaire accru de la BCE. La devise unique recule de 0,25% à 1,1207 dollar, après un pic à 1,1256 la veille. EUR= L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence dont l'euro, remonte de 0,25% après avoir touché mercredi un creux depuis le 12 mars. .DXY TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de près d'un point de base pour revenir à 0,7574% après avoir grimpé de sept points la veille. Très suivi, l'écart de taux entre les emprunts américains à deux et dix ans US2US10=RR a atteint mercredi 55 points de points, son niveau le plus élevé depuis la mi-mars, ce qui signale habituellement une amélioration des perspectives économiques. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est pratiquement inchangé à -0,34% dans les premières transactions après avoir gagné six points de base mercredi pour revenir à son plus haut niveau depuis la mi-avril. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par les doutes concernant un prochain accord des grands pays producteurs sur une réduction de la production et les craintes liées à la hausse des stocks aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 recule de 1,4% à 39,23 dollars et celui du brut léger américain (WTI) Clc1 abandonne 2% à 36,56 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Ventes au détail avril -15,0% -11,2% - sur un an -22,3% -9,2% USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 1,8 million 2,123 30/5 millions USA 12h30 Balance commerciale avril -$49,0 mds -$44,4 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22695,74 +81,98 +0,36% -4,06% .N225 Topix .TOPX 1603,82 +4,74 +0,30% -6,83% Hong Kong 24310,04 -15,58 -0,06% -13,76% .HSI Taiwan 11393,23 +73,07 +0,65% -5,03% .TWII Séoul .KS11 2151,18 +4,18 +0,19% -2,12% Singapour 2703,89 +3,50 +0,13% -16,10% .STI Shanghaï 2921,60 -1,77 -0,06% -4,21% .SSEC Sydney 5991,80 +50,20 +0,84% -10,36% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26269,89 +527,24 +2,05% -7,95% .DJI S&P-500 3122,87 +42,05 +1,36% -3,34% .SPX Nasdaq 9682,91 +74,54 +0,78% +7,92% .IXIC Nasdaq 100 9704,69 +47,38 +0,49% +11,13% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1435,64 +36,02 +2,57% -11,60% .FTEU3 Eurostoxx 50 3269,59 +110,57 +3,50% -12,70% .STOXX50E CAC 40 5022,38 +163,41 +3,36% -15,99% .FCHI Dax 30 12487,36 +466,08 +3,88% -5,75% .GDAXI FTSE .FTSE 6382,41 +162,27 +2,61% -15,38% SMI .SSMI 10183,77 +232,32 +2,33% -4,08% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1205 1,1232 -0,24% -0,04% EUR= Dlr/Yen 109,13 108,89 +0,22% +0,25% JPY= Euro/Yen 122,28 122,32 -0,03% +0,27% EURJPY= Dlr/CHF 0,9617 0,9612 +0,05% -0,63% CHF= Euro/CHF 1,0777 1,0795 -0,17% -0,69% EURCHF= Stg/Dlr 1,2528 1,2572 -0,35% -5,51% GBP= Indice $ 97,5350 97,2760 +0,27% +1,42% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,3420 +0,0080 Bund 2 ans -0,6280 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0100 -0,0010 +35,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7557 -0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1920 -0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 36,61 37,29 -0,68 -1,82% -40,19% Clc1 Brent LCOc1 39,31 39,79 -0,48 -1,21% -40,47% (Édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.