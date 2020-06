Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Pause en vue en Europe après l'euphorie suscitée par l'emploi US Reuters • 08/06/2020 à 07:41









* Les indices européens attendus en baisse * La bonne surprise de l'emploi US ne rassure pas totalement * Le commerce extérieur chinois a encore souffert en mai * La Fed, principal rendez-vous de la semaine par Marc Angrand PARIS, 8 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture lundi, la bonne surprise de l'emploi aux Etats-Unis, si elle donne du crédit à certains des scénarios de reprise les plus optimistes, ne suffisant pas à rassurer totalement les investisseurs ni à justifier des valorisations historiquement élevées. Les contrats à terme sur indices suggèrent un repli de 0,6% pour le Dax à Francfort comme pour le FTSE 100 à Londres et de 0,75% pour l'EuroStoxx 50 tandis que le CAC 40 parisien est indiqué en recul de 0,15% environ. L'annonce inattendue, vendredi, de 2,5 millions de créations d'emplois aux Etats-Unis le mois dernier accompagnées d'un recul du taux de chômage , a été applaudie par les investisseurs, permettant au CAC 40 de porter à 10,7% sa hausse sur l'ensemble de la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis 2011. Pour autant, les interrogations demeurent sur l'ampleur et la solidité de la reprise en cours, sur l'impact à long terme de la crise du coronavirus et sur l'ampleur du rebond des actions ces dernières semaines. En Chine, les chiffres mensuels du commerce extérieur publiés dimanche ont ainsi déçu certains observateurs en montrant une nouvelle baisse des exportations et une chute plus marquée qu'attendu des importations. Certains analystes s'interrogent par ailleurs sur la valorisation des actions: l'indice MSCI mondial .MIWD00000PUS , qui couvre 49 marchés développés et émergents, représente aujourd'hui 17,6 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, un ratio au plus haut depuis près de 20 ans. La semaine qui débute sera animée entre autres par la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui ne devrait pas modifier dans son communiqué de mercredi sa politique monétaire mais dont le discours sur les perspectives économiques et financières sera écouté avec attention. LES VALEURS A SUIVRE : Le secteur pharmaceutique pourrait être animé par les informations de presse selon lesquelles AstraZeneca AZN.L a approché Gilead GILD.O en vue d'un éventuel rapprochement, qui créerait l'un des plus gros acteurs mondiaux du marché du médicament. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture en légère hausse, de l'ordre de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX . Vendredi, le rebond surprise de l'emploi aux Etats-Unis en mai a été accueilli avec ferveur à la Bourse de New York, où l'indice Nasdaq Composite .IXIC a clôturé à un niveau record. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 3,15% ou 829,16 points à 27.110,98. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 81,58 points, soit 2,62%, à 3.193,93. Le Nasdaq Composite .IXIC , en hausse de 2,06%, a clôturé à 9.814,08 points après avoir franchi en séance son plus haut historique atteint en février dernier. Le S&P a ramené à moins de 1% son repli depuis le début de l'année, alors qu'il était en baisse de 32% à la fin mars. L'indice est à 5,7% de son plus haut historique et le Dow Jones à 8% environ. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 progresse de 1,12% à moins d'une heure de la clôture, au plus haut depuis la mi-février, les investisseurs japonais saluant eux aussi les statistiques de l'emploi aux Etats-Unis. Le regain de confiance dans la reprise économique favorise en outre la poursuite de la baisse du yen, un mouvement favorable aux valeurs exportatrices. Le marché japonais n'a pratiquement pas réagi aux chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB) japonais pour la période janvier-mars, qui montrent une contraction de 2,2% en rythme annualisé, moins marquée qu'estimé initialement. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC gagne 0,28%. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américains à dix ans US10YT=RR , à 0,9019%, conserve l'essentiel des gains engrangés en réaction aux chiffres de l'emploi. Il était monté en séance vendredi à 0,959%, son plus haut niveau depuis le 20 mars. CHANGES Le dollar est en léger repli face aux autres grandes devises .DXY (-0,03%), un recul qui s'explique principalement par le regain généralisé d'appétit pour le risque après les derniers signes en date d'amélioration de la conjoncture mondiale. L'euro se traite autour de 1,1285 dollar EUR= après avoir atteint vendredi son plus haut niveau depuis le 10 mars à 1,1383, l'impact des chiffres de l'emploi américain s'ajoutant à celui des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) la veille. PÉTROLE Le marché pétrolier est bien orienté après la décision de l'"Opep+" de prolonger d'un mois ses mesures de réduction de l'offre mondiale de brut mais les cours ont déjà abandonné une partie de leurs gains du début de séance, certains investisseurs se montrant déçus par le fait que la prolongation n'aille pas au-delà de juillet. Le Brent gagne 1,87% à 43,09 dollars le baril LCOc1 après avoir atteint 43,41 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,29% à 40,06 dollars CLc1 après un pic à 40,44. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle avril -16,8% -9,2% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23121,12 +257,39 +1,13% -2,26% .N225 Topix 1622,75 +10,27 +0,64% -5,73% .TOPX Hong Kong 24740,97 -29,44 -0,12% -12,23% .HSI Taiwan 11605,28 +125,88 +1,10% -3,27% .TWII Séoul 2183,39 +1,52 +0,07% -0,65% .KS11 Singapour 2783,22 +31,72 +1,15% -13,64% .STI Shanghaï 2939,04 +8,24 +0,28% -3,64% .SSEC Sydney 5998,70 +6,90 +0,12% -10,25% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27110,98 +829,16 +3,15% -5,00% .DJI S&P-500 3193,93 +81,58 +2,62% -1,14% .SPX Nasdaq 9814,08 +198,27 +2,06% +9,38% .IXIC Nasdaq 100 9824,39 +194,73 +2,02% +12,50% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1461,07 +35,18 +2,47% -10,03% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3384,29 +122,62 +3,76% -9,64% .STOXX50E CAC 40 5197,79 +185,81 +3,71% -13,05% .FCHI Dax 30 12847,68 +417,12 +3,36% -3,03% .GDAXI FTSE .FTSE 6484,30 +142,86 +2,25% -14,03% SMI .SSMI 10190,37 +114,69 +1,14% -4,02% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1284 1,1284 +0,00% +0,66% EUR= Dlr/Yen 109,42 109,58 -0,15% +0,51% JPY= Euro/Yen 123,47 123,71 -0,19% +1,25% EURJPY= Dlr/CHF 0,9632 0,9624 +0,08% -0,48% CHF= Euro/CHF 1,0869 1,0860 +0,08% +0,16% EURCHF= Stg/Dlr 1,2700 1,2663 +0,29% -4,22% GBP= Indice $ 96,9070 96,9370 -0,03% +0,76% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,2800 -0,0110 Bund 2 ans -0,5970 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0180 -0,0060 +29,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9002 -0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2142 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 40,16 39,55 +0,61 +1,54% -34,39% US CLc1 Brent 43,09 42,30 +0,79 +1,87% -34,74% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

