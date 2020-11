Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Pause en vue en Europe après l'euphorie boursière (actualisé) Reuters • 10/11/2020 à 08:55









(Actualisé avec futures sur le CAC, retournement des futures US, clôture en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en ordre dispersé * Séance mitigée en Asie, les futures US se sont retournés à la hausse * Retour "à la normale" sur les changes, le pétrole et les taux par Blandine Henault PARIS, 10 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient marquer une pause mardi après l'euphorie de la veille consécutive à l'annonce par Pfizer PFE.N de données très positives sur un vaccin contre le coronavirus qui s'est ajoutée à la victoire proclamée de Joe Biden à la présidentielle américaine. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,37% pour le CAC 40 .FCHI mais un repli de 0,25% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,15% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les futures européens étaient orientés en baisse de plus de 1% plus tôt dans les échanges mais le retournement à la hausse des contrats à terme sur les indices américains a freiné le repli. Lundi, le CAC 40 parisien a bondi de 7,57%, sa meilleure séance depuis le 24 mars, dans un contexte d'euphorie générale sur les marchés financiers après l'annonce par le laboratoire Pfizer que son vaccin expérimental contre le COVID-19 était efficace à plus de 90%, selon les premières données d'une vaste étude. "De nouveaux tests sont nécessaires, puis il y a le processus d'approbation, la fabrication et la distribution. Cela signifie que le vaccin, s'il est vraiment efficace, ne sera pas déployé massivement avant des mois", a observé Tai Hui, responsable de la stratégie sur les marchés en Asie chez J.P. Morgan Asset Management. LES VALEURS A SUIVRE : Les secteurs qui se sont envolés la veille après l'annonce de Pfizer, comme l'assurance .SXIP , l'énergie .SXEP , les banques .SX7P ou encore les transports et loisirs SXTP pourraient souffrir de quelques prises de bénéfices. Unibail-Rodamco-Westfield pourrait être entouré après le rejet par ses actionnaires du projet d'augmentation de capital porté par la direction. A WALL STREET Les futures sur les indices américains, qui étaient orientés à la baisse plus tôt dans les échanges, se sont retournés à la hausse - hormis pour le Nasdaq -, signalant un optimisme toujours de mise après l'envolée de la veille qui a porté le S&P 500 .SPX vers un plus haut historique en séance. L'indice a toutefois échoué à signer un record en clôture, la hausse s'étant quelque peu essoufflée en fin de séance après les propos du sénateur américain Mitch McConnell qui a assuré que Donald Trump était entièrement en droit d'examiner des "irrégularités" lors du scrutin présidentiel. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,95% à 29.157,97 points. Le S&P-500 a pris 1,16%, à 3.550,50 points. En revanche, le Nasdaq Composite a perdu 1,53% à 11.713 points alors que le secteur technologique comme les entreprises ayant tiré profit de la pandémie, notamment avec la hausse des ventes en ligne, ont été délaissés. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,26% dans le sillage de l'envolée des Bourses européennes et de Wall Street lundi. Les Bourses chinoises ont pour leur part clôturé en baisse après avoir touché la veille des plus hauts de cinq ans, pénalisées par le secteur technologique et une statistique décevante sur les prix à la production, qui ont reculé plus que prévu en octobre en Chine. Le CSI 300 .CSI300 a perdu 0,55% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a abandonné 0,4%. En revanche, la Bourse de Hong Kong .HSI avance de 0,94%. TAUX Les obligations souveraines ont vécu lundi un fort mouvement de vente qui a porté leurs rendements à des plus hauts depuis mars. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR , qui évolue à l'inverse des prix, a bondi de 13 points de base lundi. Il recule mardi de près de deux points de base, à 0,9407%. Son équivalent allemand DE10YT=RR est pratiquement inchangé dans les premiers échanges, à -0,505% après avoir grimpé de 11 points de base la veille. CHANGES Le retour "à la normale" sur le marché des devises se traduit par un rebond du yen (+0,32%) après sa chute de près de 2% la veille, la devise ayant souffert de sa qualité d'actif refuge en plein boom pour les actifs risqués. Le dollar, qui a gagné 0,6% lundi face à un panier de devises de référence, est pratiquement inchangé mardi et l'euro regagne 0,1% à 1,1825 dollar après un creux à 1,1793 la veille. .DXY EUR= PÉTROLE Les cours du brut ont grimpé lundi autour de 8% et signé leur plus forte hausse journalière en plus de cinq mois, portés par les espoirs sur un vaccin contre le coronavirus et les annonces du ministre saoudien de l'Energie qui a indiqué que l'accord de l'Opep et de ses alliés sur la réduction de l'offre pourrait être ajusté pour équilibrer le marché. A l'instar des marchés d'actions, les cours marquent une pause mardi. Le baril de Brent LCOc1 avance de 0,2% à 42,49 dollars et celui du brut léger américain CLc1 perd 0,1% à 40,25 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 10h00 Indice ZEW du sentiment des novembre n.d. 52,3 investisseurs LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 24905,59 +65,75 +0,26% +5,28% .N225 Topix 1700,80 +18,90 +1,12% -1,19% .TOPX Hong Kong 26273,52 +257,35 +0,99% -6,80% .HSI Taiwan 13081,72 -45,75 -0,35% +9,04% .TWII Séoul 2452,83 +5,63 +0,23% +11,61% .KS11 Singapour 2694,10 +84,74 +3,25% -16,41% .STI Shanghaï 3360,15 -13,59 -0,40% +10,16% .SSEC Sydney 6340,50 +41,70 +0,66% -5,14% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29157,97 +834,57 +2,95% +2,17% .DJI S&P-500 3550,50 +41,06 +1,17% +9,90% .SPX Nasdaq 11713,78 -181,45 -1,53% +30,55% .IXIC Nasdaq 100 11830,39 -260,96 -2,16% +35,47% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1473,39 +55,26 +3,90% -9,27% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3407,91 +203,86 +6,36% -9,00% 50 .STOXX50E CAC 40 5336,32 +375,44 +7,57% -10,73% .FCHI Dax 30 13095,97 +615,95 +4,94% -1,16% .GDAXI FTSE 6186,29 +276,27 +4,67% -17,98% .FTSE SMI .SSMI 10417,99 +95,42 +0,92% -1,87% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1827 1,1813 +0,12% +5,50% EUR= Dlr/Yen 104,99 105,36 -0,35% -3,56% JPY= Euro/Yen 124,20 124,45 -0,20% +1,85% EURJPY= Dlr/CHF 0,9123 0,9133 -0,11% -5,73% CHF= Euro/CHF 1,0791 1,0787 +0,04% -0,56% EURCHF= Stg/Dlr 1,3173 1,3163 +0,08% -0,65% GBP= Indice $ 92,7560 92,7250 +0,03% -3,55% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5060 +0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7230 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2444 +0,0110 +26,16 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9390 -0,0190 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1807 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 40,25 40,29 -0,04 -0,10% -34,24% US CLc1 Brent 42,49 42,40 +0,09 +0,21% -35,65% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

