POINT MARCHÉS-Pause en vue à Wall Street, l'optimisme sur l'économie soutient l'Europe

* Baisse en vue à Wall Street, le rallye sur les "techs" retombe * La trajectoire haussière se poursuit pour les Bourses européennes * Paris dévoile ce jeudi son plan de relance de 100 mds d'euros * Les inscriptions au chômage et l'ISM des services à suivre aux USA par Laetitia Volga PARIS, 3 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi, marquant une pause après un enchaînement de records, tandis que les Bourses européennes amplifient leur progression de la veille à mi-séance, gagnées par l'optimisme sur la reprise. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli d'au moins 1% pour le Nasdaq, qui a fini la veille à plus de 12.000 points pour la première fois de son histoire, en baisse de 0,5% pour le S&P-500 et de 0,15% pour le Dow Jones. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,67% à 5.115,56 vers 11h25 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI s'octroie 1,1% et à Londres, le FTSE .FTSE prend 0,88%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 1,06%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,22% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,89%. L'enquête mensuelle Markit auprès des directeurs d'achat dans la zone euro a montré que la croissance dans le secteur privé avait marqué le pas en août, le secteur des services revenant pratiquement à l'arrêt mais son indice PMI en zone euro est ressorti supérieur à l'estimation flash. En Chine, l'enquête Caixin/Markit a montré que le rétablissement de l'activité du secteur des services s'était poursuivi en août pour un quatrième mois consécutif. Ces indicateurs globalement bien accueillis s'ajoutent aux bons indices de l'activité manufacturière publiés mardi. Les investisseurs sont d'autant plus confiants sur le reprise économique qu'elle s'accompagne de nombreux plans de relance. En France, le gouvernement a dévoilé jeudi les détails d'un plan de 100 milliards d'euros qui vise à éviter que la crise sanitaire liée au coronavirus ne provoque un effondrement de l'économie française, tout en préparant le pays aux défis de la prochaine décennie. Les investisseurs surveilleront à 12h30 GMT le chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, à la veille de la publication du rapport mensuel du département du Travail, puis à 14h00 GMT l'indice ISM des services. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Le rallye sur les valeurs technologiques américaines qui a porté Wall Street ces derniers mois retombe. Dans les échanges avant l'ouverture, Apple AAPL.O , Adobe ADBE.O , Nvidia NVDA.O et Netflix NFLX.O , qui affichent chacun un gain supérieur à 70% depuis le début d'année, reculent de 2%. VALEURS EN EUROPE La plupart des indices sectoriels européens sont dans le vert, à commencer par celui des transports et des loisirs .SXTP , très sensibles à la conjoncture économique, qui prend 3,17% avec notamment, à Paris, un bond de 4,48% pour Accor ACCP.PA et de 6,34% pour ADP ADP.PA . Plus forte hausse du CAC 40, Publicis PUBP.PA grimpe de 7,07%, porté par un relèvement de recommandation à "achat" d'Oddo BHF qui estime que "le titre est un véhicule attractif pour profiter d'un rattrapage publicitaire sur la fin d'année". L'indice Stoxx des médias .SXMP gagne 1,81%. Toujours à Paris, Iliad ILD.PA perd 3,62%, la déception sur les nouvelles prévisions de cash flow libre du groupe, qui investit lourdement dans ses réseaux, contrebalançant une bonne dynamique commerciale sur le premier semestre. Capgemini CAPP.PA (+1,91%) profite de la présentation de nouveaux objectifs pour 2020 bien accueillis tandis que Vallourec VLLP.PA (-11,12%) souffre de la dégradation de la note de crédit de S&P à 'CCC-'. CHANGES Le dollar continue de progresser face à un panier de devises de référence, grâce principalement à la faiblesse de l'euro. .DXY Plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la BCE ont déclaré que la hausse de l'euro risquait de freiner la reprise économique du bloc monétaire, rapporte jeudi le Financial Times. Sean Callow, stratégiste chez Westpac, a déclaré que l'article du FT "alimentait un certain intérêt pour la réunion de la BCE de la semaine prochaine" tandis que Lee Hardman chez MUFG a estimé que la banque centrale "comptera davantage sur une intensification de sa communication" pour le moment plutôt que de prendre des actions concrètes. L'euro recule de 0,39% à 1,1807 après avoir touché un pic à 1,2011 mardi. EUR= TAUX Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans US10YT=RR se stabilise autour de -0,477% après avoir reculé à un plus bas d'une semaine sous -0,486%. DE10YT=RR Son équivalent américain US10YT=RR est également inchangé, à 0,6526%. PÉTROLE Les prix du pétrole continuent de reculer en raison des inquiétudes concernant la baisse de la demande d'essence aux États-Unis. Le baril de Brent perd 2,21% à 43,45 dollars, au plus bas depuis le 21 août, et le baril de brut léger (WTI) recule de 2,26% à 40,57 dollars, à un creux d'un mois. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 29 950.000 1,006 mln août 14h00 Indice ISM des services août 57,0 58,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 29049,00 -41,00 -0,14% S&P-500 ESc1 3562,25 -17,00 -0,47% Nasdaq-100 NQc1 12273,00 -138,50 -1,12% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 29100,50 +454,84 +1,59% +1,97% S&P-500 .SPX 3580,84 +54,19 +1,54% +10,84% Nasdaq .IXIC 12056,44 +116,78 +0,98% +34,37% Nasdaq 100 .NDX 12420,54 +127,68 +1,04% +42,22% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1453,60 +14,43 +1,00% -10,49% .FTEU3 Eurostoxx 50 3375,43 +37,66 +1,13% -9,87% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5111,73 +79,99 +1,59% -14,49% Dax 30 .GDAXI 13376,87 +133,44 +1,01% +0,97% FTSE .FTSE 5989,81 +48,86 +0,82% -20,59% SMI .SSMI 10476,52 +91,68 +0,88% -1,32% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1804 1,1853 -0,41% +5,30% Dlr/Yen JPY= 106,44 106,18 +0,24% -2,22% Euro/Yen EURJPY= 125,65 125,87 -0,17% +3,03% Dlr/CHF CHF= 0,9128 0,9105 +0,25% -5,68% Euro/CHF EURCHF= 1,0775 1,0793 -0,17% -0,71% Stg/Dlr GBP= 1,3252 1,3352 -0,75% -0,05% Indice $ .DXY 93,0030 92,8470 +0,17% -3,30% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 176,7700 +0,1000 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4760 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6890 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1864 -0,0040 +28,96 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6526 +0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1368 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 40,49 41,51 -1,02 -2,46% -33,85% CLc1 Brent LCOc1 43,42 44,43 -1,01 -2,27% -34,24% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

