Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Pause attendue sur les Bourses européennes (actualisé) Reuters • 15/04/2020 à 08:49









* Les indices européens devraient ouvrir en baisse de 0,4% à 0,7% * L'Asie dans le rouge, les futures US aussi * La Banque populaire de Chine abaisse un de ses taux d'intérêt par Blandine Henault PARIS, 15 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli mercredi à l'ouverture, marquant une pause après leur récente progression, les investisseurs restant tiraillés entre l'espoir d'une sortie prochaine de la crise sanitaire et les signes toujours plus tangibles d'une récession économique de grande ampleur. Les contrats à terme signalent un repli de 0,69% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,37% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,62% pour le FTSE à Londres .FTSE . De son côté, le Stoxx 600 .STOXX est attendu en baisse de 0,48% après cinq séances consécutives dans le vert. Mardi, les Bourses européennes, Londres exceptée, ont terminé en nette hausse, profitant d'un indicateur chinois meilleur qu'attendu et des perspectives de levée progressive du confinement dans plusieurs pays durement touchés par la pandémie de coronavirus. Ces facteurs l'ont emporté sur la perspective d'une récession historique, le Fonds monétaire international (FMI) tablant désormais sur une contraction de 3% du produit intérieur brut (PIB) mondial cette année. Les mesures de soutien massif à l'économie annoncées par les gouvernements et les banques centrales expliquent aussi le récent rebond des indices actions mondiaux. La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé mercredi une baisse de son taux de facilité de prêt à moyen terme (MLF) à un an à 2,95%, soit le taux le plus faible appliqué depuis l'introduction de cet instrument en septembre 2014. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme signalent une ouverture en baisse mercredi, de l'ordre de 0,7%, après la forte hausse de la veille sur fond d'espoirs d'un desserrement des mesures de restriction prises pour freiner la propagation du coronavirus. Le président Donald Trump a déclaré mardi qu'il était sur le point de finaliser un plan visant à mettre fin à l'arrêt des mesures de confinement liées au coronavirus et à rouvrir l'économie américaine, avant le 1er mai pour certaines parties du pays. L'indice Dow Jones .DJI a gagné mardi 2,39% à 23.949,76 points et le S&P-500 .SPX a pris 3,06%, à 2.846,06 points. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 3,95% à 8.515,74 points. La séance a aussi été marquée par le début de la saison de publications des résultats d'entreprise du 1er trimestre. JPMorgan JPM.N et Wells Fargo WFC.N ont terminé en baisse après l'annonce de la chute de leur bénéfice tandis que Johnson & Johnson JNJ.N s'est adjugé plus de 4%, l'augmentation du dividende compensant la révision à la baisse des prévisions. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,45% après un gain de plus de 3% la veille. Les Bourses chinoises sont aussi orientées en baisse à l'approche de la clôture, la perspective d'une chute du PIB de la Chine au premier trimestre, dont le chiffre doit être annoncé vendredi, reléguant au second plan l'annonce, largement attendue, d'une baisse du taux de facilité de prêt à moyen terme de la BPC. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC recule de 0,53% et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI abandonne 0,78%. TAUX Le regain de prudence sur les marchés se traduit par une baisse des rendements obligataires. Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de plus de deux points de base et revient à 0,7264% après un pic plus tôt en séance à 0,752%. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance, référence pour la zone euro, abandonne plus d'un point de base, à -0,397%. CHANGES Le dollar reprend des couleurs mercredi face à un panier de devises de référence après son repli des derniers jours. .DXY L'euro redescend à 1,0959 et la livre sterling recule de 0,3% sous 1,26 dollar, après avoir touché un plus haut d'un mois la veille. EUR= GBP= PÉTROLE Les cours du brut évoluent en ordre dispersé mercredi: le baril de Brent LCOc1 se replie de 0,6% à 29,43 dollars et celui du brut léger américain (WTI) progresse de 0,9% à 20,27 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h45 Inflation IPCH (déf.) mars 0,0% 0,0% - sur un an 0,7% 0,7% US 12h30 Indice manufacturier "Empire State" avril -35 -21 ventes au détail* mars -8% _-0,5% * sur un mois LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19550,09 -88,72 -0,45% -17,36% .N225 Topix .TOPX 1434,07 +0,56 +0,04% -16,69% Hong Kong 24238,37 -197,03 -0,81% -14,02% .HSI Taiwan 10447,21 +114,27 +1,11% -12,92% .TWII Séoul .KS11 1857,08 +31,32 +1,72% -15,50% Singapour 2627,65 -6,92 -0,26% -18,47% .STI Shanghaï 2811,39 -15,89 -0,56% -7,83% .SSEC Sydney 5466,70 -21,40 -0,39% -18,21% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23949,76 +558,99 +2,39% -16,08% .DJI S&P-500 2846,06 +84,43 +3,06% -11,91% .SPX Nasdaq 8515,74 +323,32 +3,95% -5,09% .IXIC Nasdaq 100 8692,16 +359,42 +4,31% -0,47% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1309,52 +8,98 +0,69% -19,36% .FTEU3 Eurostoxx 50 2917,74 +24,95 +0,86% -22,09% .STOXX50E CAC 40 4523,91 +17,06 +0,38% -24,32% .FCHI Dax 30 10696,56 +131,82 +1,25% -19,27% .GDAXI FTSE .FTSE 5791,31 -51,35 -0,88% -23,22% SMI .SSMI 9538,61 +85,78 +0,91% -10,16% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0961 1,0979 -0,16% -2,22% EUR= Dlr/Yen 107,08 107,20 -0,11% -1,64% JPY= Euro/Yen 117,36 117,72 -0,31% -3,76% EURJPY= Dlr/CHF 0,9624 0,9600 +0,25% -0,56% CHF= Euro/CHF 1,0547 1,0543 +0,04% -2,81% EURCHF= Stg/Dlr 1,2580 1,2623 -0,34% -5,13% GBP= Indice $ 99,0820 98,8870 +0,20% +3,02% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,3990 -0,0200 Bund 2 ans -0,6870 -0,0130 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0900 -0,0140 +48,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7264 -0,0240 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2168 -0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 20,17 20,11 +0,06 +0,30% -67,05% CLc1 Brent LCOc1 29,34 29,60 -0,26 -0,88% -55,57% (Édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.