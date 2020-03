Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Pas encore de plancher en vue pour les actions Reuters • 23/03/2020 à 13:07









* Wall Street attendue dans le rouge * En Europe, le Stoxx 600 perd 4,4%, le CAC 40 3,59% * Toujours des inquiétudes sur l'épidémie et des attentes de relance * Retour au calme sur l'obligataire * Le pétrole repart à la baisse PARIS, 23 mars (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge et les Bourses européennes reculent à mi-séance lundi en l'absence de signes de ralentissement de la pandémie de coronavirus et face aux lenteurs, dans certaines régions, des efforts de soutien à l'économie. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de plus de 2,5%. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le Dow Jones .DJI a cédé 17,3%, le Standard & Poor's 500 .SPX 14,98% et le Nasdaq Composite .IXIC 12,64%. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 3,59% à 3.903,31 points vers 12h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 <.FTSE abandonne 4,28% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 3,59%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 3,58%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 4,36% et le Stoxx 600 .STOXX de 4,4%. "L'aversion au risque semble devoir durer car les investisseurs ont de plus en plus peur d'assister à la pire récession mondiale jamais survenue en temps de paix", explique Edward Moya, analyste senior d'OANDA. "La volatilité était censée commencer à se calmer avec le déblocage par les banques centrales (...) de liquidités et de soutiens illimités mais les dernières informations sur le coronavirus en Europe et aux Etats-Unis continuent de suggérer qu'on est encore très loin d'être sorti d'affaire." En effet, le bilan global de la pandémie continue d'enfler avec plus de 337.000 cas déclarés et près de 15.000 décès selon le dernier décompte de Reuters. Et environ un milliard de personnes dans le monde sont désormais touchés par des mesures de confinement. Sur le front économique, si la semaine dernière a été marquée par les interventions massives des banques centrales, les décisions politiques se font toujours attendre aux Etats-Unis, où le Congrès et la Maison blanche peinent à s'accorder sur un paquet de mesures qui devrait avoisiner 1.000 milliards de dollars. Les ministres des Finances du G20 ont reconnu lors d'une téléconférence que la pandémie aurait un "impact économique violent" et affirmé leur volonté de préparer une stratégie commune de sortie de crise. Une téléconférence de l'Eurogroupe est également prévue dans la journée qui pourrait faire avancer le débat en cours sur l'opportunité d'émettre des "coronabonds", des emprunts obligataires à l'échelle de la zone euro, pour compléter les mesures déjà annoncées par la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne sans risquer de déclencher une nouvelle crise des dettes souveraines. De nombreux indicateurs permettront dans les jours à venir de commencer à mesurer l'impact économique de la crise qui commence, qu'il s'agisse des indices PMI "flash" mardi en Europe ou des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis jeudi. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET LES VALEURS EN EUROPE La baisse des actions européennes touche une nouvelle fois tous les secteurs de la cote, les reculs les plus marqués affectant le compartiment des matières premières .SXPP (-7,06%) et celui du transport aérien et du tourisme .SXTP (-6,75%). A Paris, les plus fortes baisses du CAC 40 sont pour Kering PRTP.PA (-7,72%), Renault RENA.PA (-8,04%) et PSA PEUP.PA (-7,82%). Airbus AIR.PA perd 5,55% après avoir cédé jusqu'à 14,5% en début de séance. Le groupe d'aéronautique et de défense a suspendu ses prévisions, renoncé à sa proposition de dividende mais il a augmenté ses lignes de crédit disponibles de 15 milliards d'euros, un élément jugé rassurant par les analystes. CNH Industrial CNHI.MI chute de 13,16% après avoir annoncé un changement à sa direction générale, Suzanne Heywood remplaçant Hubertus Muhlhauser, même si le projet de scission des activités lancé par ce dernier est maintenu. TAUX Si la volatilité reste forte sur les actions, elle diminue sur les obligations: les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro varient peu, à -0,37% (-2,1 points de base) pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et 0,116% (+1,3 point) pour son équivalent français. Le dix ans italien, le plus durement touché la semaine dernière par les craintes de dislocation en zone euro, prend 2,9 points de base à 1,659%. Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans retombe de 12 points, sous 0,82%. US10YT=RR CHANGES Sur le marché des changes, le dollar cède un peu de terrain face à un panier de devises de référence .DXY (-0,03%) après un bond de plus de 4% la semaine dernière, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la crise de 2008. L'euro évolue sous 1,0680 dollar EUR= après avoir touché en début de journée en Asie un nouveau plus bas de près de trois ans à 1,0638. La livre sterling, elle, abandonne près de 1% face à la monnaie unique EURGBP= comme face au billet vert GBP= , signe que le repli sur la devise américaine, jugée plus sûre, est loin d'être remis en cause. PÉTROLE La perspective d'une réduction prolongée ²de la demande dans le secteur aérien et dans l'industrie pèse toujours sur le marché pétrolier en l'absence d'avancée sur la diminution de l'offre des grands pays producteurs. Le Brent abandonne 5,56% à 25,48 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,81% à 22,22 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 15h00 Indice de confiance du mars -14,2 -6,6 consommateur (1re estim.) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 18402,00 -638,00 -3,35% 1YMc1 S&P-500 ESc1 2244,25 -44,25 -1,93% Nasdaq-100 6868,75 -100,25 -1,44% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 19173,98 -913,21 -4,55% -32,81% S&P-500 .SPX 2304,92 -104,47 -4,34% -28,66% Nasdaq .IXIC 6879,52 -271,06 -3,79% -23,33% Nasdaq 100 6994,29 -294,23 -4,04% -19,91% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1101,20 -50,17 -4,36% -32,19% .FTEU3 Eurostoxx 50 2467,06 -81,44 -3,20% -34,13% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 3925,60 -123,20 -3,04% -34,33% Dax 30 .GDAXI 8608,81 -320,14 -3,59% -35,02% FTSE .FTSE 4968,61 -222,17 -4,28% -34,12% SMI .SSMI 8285,25 -338,61 -3,93% -21,96% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0713 1,0694 +0,18% -4,43% Dlr/Yen JPY= 110,39 110,80 -0,37% +1,41% Euro/Yen 118,30 118,52 -0,19% -3,01% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9857 0,9865 -0,08% +1,85% Euro/CHF 1,0559 1,0543 +0,15% -2,70% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,1539 1,1641 -0,88% -12,97% Indice $ .DXY 102,7870 102,8170 -0,03% +6,88% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,0600 +0,6400 FGBLc1 Bund 10 ans -0,3710 -0,0320 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6850 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1120 -0,0050 +48,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,7705 -0,1680 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,3043 -0,0620 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 22,22 22,63 -0,41 -1,81% -63,70% CLc1 Brent LCOc1 25,47 26,98 -1,51 -5,60% -61,43% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

