POINT MARCHÉS-Ouverture prudente en vue en Europe, des indicateurs clés attendus dans la semaine (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices boursiers en Europe, ouverture du marché obligataire en Europe, clôture à Tokyo, production industrielle allemande) * Wall Street a fini en hausse vendredi avec Apple * La Bourse de Londres fermée jusqu'à mardi * Recul de la production industrielle allemande en mars * L'inflation aux Etats-Unis et en Allemagne prévue mercredi par Claude Chendjou PARIS, 8 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues lundi à l'ouverture sur une note prudente et avec de faibles volumes d'échanges en raison des célébrations du 8 mai et en l'absence de statistiques majeures ou d'importants résultats d'entreprises. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,17% pour le CAC 40 .FCHI à Paris et de 0,04% pour le Dax .GDAXI à Francfort. La Bourse de Londres est fermée jusqu'à mardi en raison des festivités du couronnement de Charles III. Les "futures" à Wall Street montrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC . La séance du jour sera offre quelques indicateurs comme l'indice Sentix mesurant la confiance des investisseurs en zone euro pour le mois de mai. La production industrielle allemande, elle, a reculé plus que prévu en mars, de 3,4% par rapport au mois précédent, en partie à cause de la faible performance du secteur automobile. L'enquête de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les prêts bancaires sera également à surveiller alors que le secteur reste sous tension avec la remontée rapide des taux d'intérêt. Après la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui a montré 253.000 créations de postes non agricoles le mois dernier contre 180.000 prévu par le consensus Reuters, le marché attend surtout mercredi les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Cette donnée est importante car le rapport sur l'emploi a montré que la hausse des salaires s'est accélérée, ce qui pourrait inciter la Fed à maintenir une politique monétaire restrictive après avoir relevé la semaine dernière son principal taux d'intérêt de 25 points de base, portant l'objectif des "fed funds" à 5%-5,25%. En zone euro, où la Banque centrale européenne (BCE) a également relevé la semaine dernière le coût du crédit de 25 points de base, les investisseurs prendront note mercredi des chiffres définitifs de l'inflation en avril en Allemagne, première économie du bloc. Durant le week-end, Klaas Knot, membre de la BCE, a estimé que d'autres hausses de taux seraient nécessaires pour contenir l'inflation. La Banque d'Angleterre (BoE), quant à elle, tient jeudi sa réunion de politique monétaire et devrait comme la Fed et la BCE remonter le loyer de l'argent d'un quart de point. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL8N3725RL A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi avec Apple, tandis que la résilience du marché du travail aux Etats-Unis a rassuré. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,65%, ou 546,64 points, à 33.674,38 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 75,03 points, soit 1,85%, à 4.136,25 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 269,02 points (+2,25%) à 12.235,41 points. Apple AAPL.O a bondi de 4,7% après ses résultats trimestriels et le marché a été soulagé par les chiffres de l'emploi, les onze indices sectoriels du S&P 500 ayant tous fini en hausse. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a reculé de 0,71% à 28.949,88 points et le Topix .TOPX , plus large, a reflué de 0,21% à 2.071,21 points à la clôture. Le compte rendu de la réunion de politique monétaire des 9 et 10 mars de la Banque du Japon (BoJ), publié ce lundi, montre que plusieurs membres du Conseil des gouverneurs ont déclaré que l'institution devait être vigilante face au risque d'une accélération plus forte que prévu de l'inflation. L'indice PMI de l'activité des services au Japon, calculé par Jibun Bank, s'est établi en avril à 55,4 à la faveur d'une forte augmentation des dépenses de consommation, selon les résultats définitifs publiés lundi. Il était ressorti à 54,9 en version "flash" et 55,0 en mars. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai prend 1,68% et le CSI 300 .CSI300 gagne 1,07%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS monte de 0,7%. TAUX Les rendements obligataires américains à dix ans US10YT=RR et deux ans US2YT=RR sont stables à 3,4351% et 3,9368% respectivement après avoir grimpé vendredi d'environ neuf points de base et 20 points à la suite de la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Le risque d'un défaut des Etats-Unis n'aide pas non plus, la secrétaire d'Etat au Trésor, Janet Yellen, ayant de nouveau mis en garde dimanche le Congrès contre une "crise constitutionnelle", avec des conséquences sur les marchés financiers et les taux d'intérêt, s'il n'agit pas sur le plafond de la dette. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est lui aussi quasiment inchangé, à 2,287%. CHANGES Le dollar, qui a accusé une deuxième perte hebdomadaire consécutive la semaine dernière avec un repli de 0,4%, cède 0,237% lundi face à un panier de devises de référence .DXY dans l'attente de la publication de l'enquête de la Fed sur les prêts bancaires. La monnaie japonaise JPY= s'échange à 134,77 yens pour un dollar, ne profitant pas de la faiblesse du billet vert, la BoJ étant l'unique grande banque centrale des pays développés à n'avoir pas resserré sa politique monétaire. L'euro EUR= , en hausse de 0,25%, se traite à 1,1045 dollar, non loin de son récent plus haut à 1,1096. PÉTROLE Le marché pétrolier profite du reflux des craintes d'une récession: le Brent gagne 0,70% à 75,83 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,76% à 71,88 dollars CLc1 . PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 8 MAI LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28949,88 -208,07 -0,71% +10,94% .N225 Topix .TOPX 2071,21 -4,32 -0,21% +9,49% Hong Kong 20231,56 +182,25 +0,91% +2,28% .HSI Taiwan 15699,57 +73,50 +0,47% +11,05% .TWII Séoul .KS11 2513,21 +12,27 +0,49% +12,38% Singapour 3260,59 -6,04 -0,18% +0,29% .STI Shanghaï 3391,22 +56,72 +1,70% +9,77% .SSEC Sydney 7276,50 +56,50 +0,78% +3,38% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33674,38 +546,64 +1,65% +1,59% .DJI S&P-500 4136,25 +75,03 +1,85% +7,73% .SPX Nasdaq 12235,41 +269,02 +2,25% +16,90% .IXIC Nasdaq 100 13259,13 +276,65 +2,13% +21,20% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1840,46 +18,83 +1,03% +9,65% .FTEU3 Eurostoxx 50 4340,43 +53,40 +1,25% +15,89% .STOXX50E CAC 40 7432,93 +92,16 +1,26% +14,82% .FCHI Dax 30 15961,02 +226,78 +1,44% +14,63% .GDAXI FTSE .FTSE 7778,38 +75,74 +0,98% +4,38% SMI .SSMI 11554,24 +97,87 +0,85% +7,69% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1043 1,1017 +0,24% +3,19% EUR= Dlr/Yen 134,76 134,83 -0,05% +2,78% JPY= Euro/Yen 148,86 148,57 +0,20% +6,10% EURJPY= Dlr/CHF 0,8877 0,8910 -0,37% -3,97% CHF= Euro/CHF 0,9804 0,9812 -0,08% -0,92% EURCHF= Stg/Dlr 1,2649 1,2641 +0,06% +4,56% GBP= Indice $ 101,0930 101,2140 -0,12% +5,12% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR 2,2840 -0,0100 Bund 2 ans 2,6250 +0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,8740 -0,0110 +59,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 3,4351 -0,0110 US10YT=RR Treasury 2 ans 3,9368 +0,0150 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 71,91 71,34 +0,57 +0,80% +17,48% CLc1 Brent LCOc1 75,86 75,30 +0,56 +0,74% +14,89% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Laetitia Volga)