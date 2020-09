Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Ouverture positive attendue en Europe dans le sillage de Wall Street Reuters • 02/09/2020 à 07:12









* Les indices européens attendus en hausse de 0,5% à 0,7% * Records en clôture pour le S&P 500 et le Nasdaq * L'indice ISM manufacturier a rassuré sur l'économie US * L'enquête ADP sur l'emploi privé US au menu du jour par Blandine Henault PARIS, 2 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse mercredi, dans le sillage d'une séance positive à Wall Street soutenue notamment par le secteur technologique. D'après les contrats à terme, le Dax à Francfort .GDAXI progresserait de 0,56% à l'ouverture, le FTSE à Londres .FTSE prendrait 0,71% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E gagnerait 0,46%. Le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,6%, selon les premières indications disponibles. A la Bourse de New York, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont tous deux fini sur des records en clôture, tirés à la fois par le bond d'Apple AAPL.O , première capitalisation mondiale, et un bon indicateur ISM manufacturier. Les investisseurs suivront à 12h15 GMT la parution de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, prélude à la publication vendredi du toujours très attendu rapport mensuel officiel sur les créations de postes. LES VALEURS A SUIVRE : A Paris, Pernod-Ricard doit publier en avant-Bourse ses résultats annuels. A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture positive après les gains déjà enregistrés la veille. L'indice Dow Jones .DJI a gagné mardi 0,76% à 28.645,66 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,75%, à 3.526,65 points, et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,39% à 11.939,67 points. Aux valeurs, Apple a bondi de près de 4%, bénéficiant toujours de la division du nominal de ses actions. L'action a aussi profité d'une information de Bloomberg selon laquelle le groupe à la pomme a demandé à ses fournisseurs de produire au moins 75 millions d'iPhone compatibles avec la 5G pour la fin de l'année. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 progresse de 0,35% en fin de séance, dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs nippons sont aussi rassurés par l'émergence de l'actuel secrétaire général du gouvernement japonais Yoshihide Suga, perçu comme favorable à la poursuite des "Abenomics", comme favori dans les sondages pour succéder à Shinzo Abe au poste de Premier ministre. La tendance est plus mitigée sur les Bourses chinoises qui subissent des prises de bénéfices: le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,17% après avoir touché un plus haut de cinq ans cette semaine. CHANGES/TAUX Face à un panier de devises de référence, le dollar conserve les gains engrangés la veille après la parution de l'indice ISM manufacturier dont la bonne tenue lui a permis de s'éloigner d'un plus bas de 28 mois. .DXY L'euro évolue à 1,1903 dollar après avoir touché le seuil de 1,20 pour la première fois depuis mai 2018. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR évolue à 0,6836% après avoir reculé la veille à la suite de déclarations de la gouverneure de la Fed Lael Brainard qui a plaidé pour un soutien monétaire accru à l'économie. PÉTROLE Les cours du pétrole progressent, soutenus par une baisse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis selon les données de l'American Petroleum Institute (API) sur fond d'optimisme sur la croissance économique américaine. Le prix du baril de Brent LCOc1 progresse de 0,7% à 45,9 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,8% à 43,1 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h15 Emploi privé (enquête ADP) août 950.000 167.000 (édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.