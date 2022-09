POINT MARCHÉS-Ouverture hésitante en vue en Europe avant les chiffres de l'inflation (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Wall Street a fini dans le rouge jeudi * Contraction de l'activité manufacturière en Chine - Caixin * A suivre la première estimation de l'inflation en zone euro * Revenus et dépenses des ménages américains également à l'agenda par Claude Chendjou PARIS, 30 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante vendredi dans un contexte de tensions géopolitiques, de craintes sur l'inflation et de risque accru de récession alors que doit être publiée la statistique des prix à la consommation en zone euro pour le mois de septembre. Les contrats à terme sur indices suggèrent une légère hausse de 0,07% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, une progression de 0,38% pour le Dax .GDAXI à Francfort et de 0,46% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Le FTSE 100 .FTSE à Londres est en revanche attendu en repli de 0,04%. Après la publication jeudi des chiffres mensuels des prix à la consommation en Allemagne, avec une progression plus forte que prévu de 10,9% sur un an, leur niveau le plus élevé depuis 1996 nL8N31052E, les investisseurs prendront connaissance à 09h00 GMT de la première estimation de l'inflation en zone euro en septembre. Le consensus Reuters table sur une nouvelle accélération à 9,7% sur un an après une hausse de 9,1% en août. Si ce chiffre était confirmé, les craintes d'une nouvelle forte hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) devraient peser sur les marchés, avec le risque d'un atterrissage brutal de l'économie. La statistique mensuelle de la consommation des ménages en France aura permis auparavant de se faire une idée sur l'évolution de la conjoncture économique en Europe, tandis qu'aux Etats-Unis, la publication des revenus et dépenses des ménages pour le mois d'août est attendue à 12h30 GMT. "Au regard de la fragilité actuelle du sentiment des investisseurs, il sera intéressant de voir comment ils réagiront à toute surprise positive (baisse de l'inflation, baisse des revenus et des dépenses) puisqu'ils ont été échaudés par les données des prix à la consommation de juillet", écrit Craig Erlam, analyste de marché chez OANDA. Sur le plan géopolitique, le président russe Vladimir Poutine devrait annoncer ce vendredi l'annexion de quatre régions ukrainiennes lors d'une cérémonie, après l'organisation dans ces régions de référendums considérés par Kyiv et les Occidentaux comme des simulacres de consultations. nL8N31101A A WALL STREET La Bourse de New York a fini jeudi en forte baisse, plombée à nouveau par les craintes de récession alimentées par le resserrement agressif des politiques monétaires, ainsi que par les turbulences sur les marchés des changes et de la dette. nL8N3106LI L'indice Dow Jones .DJI a cédé 458,13 points, ou 1,54% à 29.225,61 points. Le S&P 500 .SPX a perdu 78,57 points ou 2,11% pour finir à 3.640,47. Le Nasdaq Composite .IXIC a terminé en baisse de 2,84% à 10.737,506 points, près de son plus bas niveau de clôture de l'année touché mi-juin. Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, a chuté de 3,67% après des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles le groupe a gelé ses embauches et prévenu ses employés qu'il envisageait des restructurations dans un contexte macroéconomique incertain. nL8N3106OM Les géants technologiques Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O ont abandonné respectivement 6,8% et près de 5%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini sur une perte de 1,83% à 25.937,21 points et le Topix .TOPX , plus large, a reflué de 1,76% à 1.835,94 points. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai abandonne 0,32% et le CSI 300 .CSI300 cède 0,35%. Selon l'enquête privée Caixin, la contraction de l'activité manufacturière en Chine s'est accélérée en septembre avec un indice PMI à 48,1 contre 49,5 en août. nZUN005RL6 Les données publiées par le Bureau national de la statistique (NBS) montrent cependant que l'activité des usines chinoises a augmenté de manière inattendue en septembre après deux mois de contraction avec un indice PMI à 50,1 contre 49,4 en août. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL8N3105ZK TAUX Sur les marchés asiatiques, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est stable, à 3,75%, et celui à deux ans US2YT=RR s'affiche à 4,17%, également quasi inchangé. En Europe, les rendements obligataires évoluent de manière irrégulière, celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède cinq points à 2,16% après sa forte hausse de la veille, tandis que le "gilt" britannique de même échéance GB10YT=RR , qui a pris jeudi 12,9 points à 4,136%, progresse légèrement vendredi à 4,143%. CHANGES Aux changes, le dollar, qui a perdu jeudi 0,9% face un panier de devises de référence, recule encore, de 0,2%, alors que certains cambistes s'attendent à une intervention de la Chine et du Japon. Le billet vert a gagné à ce stade 2,9% sur le mois, sa meilleure performance depuis avril. L'euro est stable (-0,09%) et se traite à 0,9805 dollar. La livre sterling GBP=D3 se négocie à 1,11075 dollar (-0,1%) après être tombé lundi à un plus bas historique à 1,03 dollar. La monnaie britannique profite des dernières les déclarations de Huw Pill, chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE). Selon lui, le nouveau programme d'achat d'obligations britanniques ne vise pas à plafonner les rendements ou à faire baisser les coûts d'emprunt de l'Etat mais à remédier aux dysfonctionnements du marché. La Première ministre britannique, Liz Truss, et son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, doivent par ailleurs rencontrer ce vendredi le président de l'Office for Budget Responsibility (OBR), l'organisme public indépendant de surveillance des finances publiques après une semaine de fortes turbulences financières provoquées par le projet de budget du gouvernement. nL8N3106QF PÉTROLE Les cours pétroliers sont globalement stables les craintes sur la demande compensant une possible baisse de la production de l'Opep+. nL8N3102AV Le Brent LCOc1 abandonne 0,15% à 88,36 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 grignote 0,09% à 81,16 dollars le baril. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 SEPTEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Dépenses de consommation des août -0,1% -0,8% ménages FR 06h45 Prix à la consommation IPCH septembre -0,1% +0,5% (1re estimation) - sur un an +6,7% +6,6% EZ 09h00 Inflation IPCH (1re septembre +9,7% +9,1% estimation) sur un an USA 12h30 Revenus des ménages août +0,3% +0,2% Dépenses des ménages n.d. +0,2% USA 14h00 Indice de confiance du septembre 59,5 59,5 Michigan (définitif) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 25937,21 -484,84 -1,83% -9,91% .N225 Topix .TOPX 1835,94 -32,86 -1,76% -7,85% Hong Kong 17174,26 +8,39 +0,05% -26,60% .HSI Taiwan 13424,58 -109,68 -0,81% -26,31% .TWII Séoul .KS11 2155,49 -15,44 -0,71% -27,61% Singapour 3102,99 -12,09 -0,39% -0,66% .STI Shanghaï 3033,45 -7,75 -0,25% -16,66% .SSEC Sydney 6474,20 -80,80 -1,23% -13,03% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29225,61 -458,13 -1,54% -19,57% .DJI S&P-500 3640,47 -78,57 -2,11% -23,62% .SPX Nasdaq 10737,51 -314,13 -2,84% -31,37% .IXIC Nasdaq 100 11164,78 -329,05 -2,86% -31,59% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1519,74 -24,57 -1,59% -19,60% .FTEU3 Eurostoxx 50 3279,04 -56,26 -1,69% -23,72% .STOXX50E CAC 40 5676,87 -88,14 -1,53% -20,64% .FCHI Dax 30 11975,55 -207,73 -1,71% -24,61% .GDAXI FTSE .FTSE 6881,59 -123,80 -1,77% -6,81% SMI .SSMI 10126,99 -93,77 -0,92% -21,35% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 0,9799 0,9814 -0,15% -13,80% EUR= Dlr/Yen 144,53 144,45 +0,06% +25,61% JPY= Euro/Yen 141,64 141,74 -0,07% +8,69% EURJPY= Dlr/CHF 0,9774 0,9755 +0,19% +7,15% CHF= Euro/CHF 0,9578 0,9569 +0,09% -7,63% EURCHF= Stg/Dlr 1,1093 1,1115 -0,20% -18,01% GBP= Indice $ 112,0520 112,2540 -0,18% +16,51% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Bund 10 ans 2,1510 -0,0590 DE10YT=RR Bund 2 ans 1,7800 -0,0490 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,7610 -0,0580 +61,00 FR10YT=RR Treasury 10 3,7481 +0,0010 ans US10YT=RR Treasury 2 4,1776 +0,0080 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 81,28 81,23 +0,05 +0,06% +32,79% CLc1 Brent LCOc1 88,36 88,49 -0,13 -0,15% +33,82% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)