POINT MARCHÉS-Nouvelle tentative de rebond, l'espoir l'emporte sur les mauvaises nouvelles

* Wall Street attendue en hausse de près de 5% * Les indices européens en nette progression * Espoirs sur le front de l'épidémie et celui de la relance économique * Les indices PMI flash soulignent cependant l'ampleur du choc économique par Marc Angrand PARIS, 24 mars (Reuters) - Wall Street est attendue en forte hausse mardi dans le sillage des places boursières asiatiques et européennes, apparemment disposées à croire à l'efficacité des dernières mesures de soutien au crédit et à l'économie face au choc brutal d'offre comme de demande provoqué par la pandémie de coronavirus. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de près de 5%. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 4,81% à 4.102,68 points à 11h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 4,09% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 6,54%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 5,69%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 4,88% et le Stoxx 600 .STOXX de 5,05%. Si ce dernier parvient à conserver ses gains jusqu'à la clôture, il enregistrera sa meilleure performance sur une séance depuis mai 2010. Mais il accusera toujours une chute de plus de 30% par rapport à son pic de février. A Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée sur un bond de 7,13%, sa meilleure performance sur une séance depuis février 2016. Séoul a pris 8,6% .KS11 , Hong Kong 4,46% .HSI , Shanghai 2,34% .SSEC . Les investisseurs retrouvent donc au moins provisoirement le goût du risque, alors que l'annonce lundi par la Réserve fédérale américaine d'un nouveau train de mesures exceptionnelles de soutien au crédit ciblant directement les ménages et les entreprises n'avait pas réussi à les convaincre dans l'immédiat. L'optimisme est nourri entre autres sur le front sanitaire par les chiffres publiés à Rome qui suggèrent un début de ralentissement de l'épidémie et sur le plan économique par la multiplication des plans de relance des Etats. Berlin, qui a présenté lundi un plan d'aides et de garanties dont le montant global pourrait atteindre 750 milliards d'euros, a entamé des discussions en vue d'un plan de relance pour favoriser la reprise une fois l'épidémie passée, a-t-on appris de source proche des débats. Et à Washington, le Sénat pourrait adopter dans la journée un plan de quelque 2.000 milliards de dollars après des jours de blocage. "Il semble que les gouvernements soient capables - et dans un certain nombre de cas désireux - de faire tout ce qu'il faudra pour tenter d'amortir l'impact de ce qui sera sans aucun doute un choc économique grave", explique Andy Scott, directeur associé de Chatham Financial. L'ampleur du choc se traduit pour l'instant par une dégradation spectaculaire des indicateurs d'activité: les indices PMI "flash" d'IHS Markit, calculés sur la base des premiers résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats, sont tombés à des niveaux sans précédent, à 31,4 pour l'indice composite de la zone euro contre 51,6 en février. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le rebond profite à l'ensemble de la cote mais les progressions les plus marquées sont pour le compartiment du pétrole et du gaz .SXEP , qui prend 9,18%, celui de l'assurance .SXIP (+9,52%) et celui des matières premières .SXPP (+8,44%). A Paris, TechnipFMC FTI.PA (-2,66%) et Danone DANO.PA (-0,43%) sont les seules valeurs du CAC à évoluer dans le rouge. A l'opposé, Safran SAF.PA gagne 14,45%, ArcelorMittal MT.AS 14,84%, Total TOTF.PA 9,36%. Daimler DAIGn.DE regagne 12,58% à Francfort, Prudential PRU.L 14,14% à Londres, Royal Dutch Shell RDSa.AS 12,48% à Amsterdam. TAUX Face au rebond des actions, le marché obligataire recule et les rendements remontent un peu, à -0,361% pour le Bund allemand à dix ans et 0,142% pour l'OAT française de même échéance. L'amplitude de ces mouvements s'est toutefois réduite après la publication des PMI "flash", pires encore qu'attendu pour certains. Les investisseurs attendent entre autres l'issue des discussions en cours au sein de l'Union européenne sur une éventuelle mobilisation du Mécanisme européen de stabilité (MES). CHANGES Sur le marché des devises, le regain d'appétit pour les actifs risqués fait reculer le dollar, qui avait bénéficié ces derniers jours de son double statut de valeur refuge et d'actif ultra-liquide. L'indice mesurant les fluctuations du billet vert par rapport à un panier de référence .DXY recule de 1,18% et l'euro remonte de plus de 1% à 1,0856 EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier ne reste pas à l'écart du rebond général : le Brent gagne 3,55% à 27,99 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 4,71% à 24,46 dollars CLc1 . Certains analystes soulignent toutefois que les perspectives d'offre et de demande ne plaident pas en faveur d'une remontée durable des cours. Les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) attendus dans la journée devraient par exemple montrer une hausse des stocks aux Etats-Unis pour la quatrième semaine d'affilée. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 19427,00 +930,00 +5,03% 1YMc1 S&P-500 ESc1 2329,25 +108,75 +4,90% Nasdaq-100 7300,75 +316,25 +4,53% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 18591,93 -582,05 -3,04% -34,85% S&P-500 .SPX 2237,40 -67,52 -2,93% -30,75% Nasdaq .IXIC 6860,67 -18,84 -0,27% -23,54% Nasdaq 100 7006,92 +12,63 +0,18% -19,77% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1157,91 +54,09 +4,90% -28,70% .FTEU3 Eurostoxx 50 2626,00 +140,46 +5,65% -29,88% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4100,86 +186,55 +4,77% -31,40% Dax 30 .GDAXI 9313,35 +572,20 +6,55% -29,71% FTSE .FTSE 5196,24 +202,35 +4,05% -31,11% SMI .SSMI 8554,54 +393,75 +4,82% -19,43% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0856 1,0721 +1,26% -3,16% Dlr/Yen JPY= 110,82 111,20 -0,34% +1,80% Euro/Yen 120,33 119,30 +0,86% -1,33% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9750 0,9845 -0,96% +0,73% Euro/CHF 1,0585 1,0560 +0,24% -2,46% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,1742 1,1548 +1,68% -11,44% Indice $ .DXY 101,3120 102,4870 -1,15% +5,34% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,9000 -0,2200 FGBLc1 Bund 10 ans -0,3620 +0,0150 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6340 +0,0580 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1400 +0,0340 +50,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,8052 +0,0380 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,3112 +0,0170 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 24,45 23,36 +1,09 +4,67% -60,06% CLc1 Brent LCOc1 28,00 27,03 +0,97 +3,59% -57,60% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

