POINT MARCHÉS-Nouvelle séance calme pour les Bourses européennes

* Le CAC 40 gagne 0,35% et le Stoxx 600 est stable * Wall Street, fermée jeudi, ne rouvrira que pour une demi-séance * Regain de prudence autour du vaccin d'AstraZeneca PARIS, 27 novembre (Reuters) - A l'exception de Londres, les principales Bourses européennes sont en hausse vendredi matin et se dirigent vers une nouvelle semaine de progression, même si la dynamique positive faiblit en ce long week-end de Thanksgiving. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,35% à 5.586,06 points vers 09h40 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,21% et à Londres, le FTSE .FTSE perd 0,45%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E s'octroie 0,3%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,19% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,03%. Après une journée atone jeudi, la tendance du jour devrait à nouveau rester calme. Les marchés américains ne rouvriront que pour une séance écourtée en ce Black Friday, qui lance le début des opérations commerciales des fêtes de fin d'année. Le Stoxx 600 se dirige vers une quatrième semaine de gains consécutive grâce à l'évolution de la situation politique aux Etats-Unis et à la perspective du lancement des campagnes de vaccination contre le COVID-19. Toutefois, les dernières informations concernant le candidat vaccin du britannique AstraZeneca AZN.L incitent à la prudence. Le laboratoire va probablement procéder à un nouvel essai international pour en évaluer l'efficacité à un faible dosage, a déclaré jeudi le directeur général du groupe à l'agence Bloomberg alors que plusieurs scientifiques ont émis des doutes sur la fiabilité des résultats publiés lundi. Selon certains experts, ces doutes pourraient nuire à l'obtention rapide d'une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et dans l'Union européenne. VALEURS Après avoir accusé l'une des plus fortes baisses jeudi, l'indice Stoxx du secteur bancaire .SX7P reprend 0,34%. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est dit vendredi favorable à une ouverture "prudente" de la distribution d'un dividende par les banques, à deux semaines de la décision très attendue de la Banque centrale européenne (BCE). La plus importante progression sectorielle est pour le compartiment de la technologie .SX8P qui affiche un gain de 0,78%. A Paris, c'est TechnipFMC FTI.PA (+3,9%) qui prend la tête du CAC 40 devant Orange ORAN.PA (+1,7%) et Capgemini CAPP.PA (+1,4%). Pernod Ricard PERP.PA gagne 1,3%, soutenu par un relèvement du conseil de Morgan Stanley à "surpondérer". Dans l'actualité des entreprises, la banque espagnole Banco Sabadell SABE.MC chute de 11,98% après l'annonce de l'échec des discussions avec sa concurrente BBVA BBVA.MC (+2,20%) sur un éventuel mariage en raison d'un désaccord sur les modalités financières d'une fusion. EDF EDF.PA gagne 6,97%, en tête du Stoxx 600, après plusieurs articles de presse faisant état de progrès importants dans les discussions entre la Commission européenne et le gouvernement français sur la restructuration du groupe et la réforme de la tarification du nucléaire. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse pour la quatrième séance d'affilée, finissant sur un gain de 0,4%, à un plus haut en clôture depuis avril 1991. Sur la semaine, écourtée car le marché était fermé lundi, l'indice Nikkei a gagné plus de 4%, porté par l'espoir d'une reprise économique et de solides résultats d'entreprises. Les Bourses de Chine continentale ont terminé dans le vert, soutenues par l'annonce d'une hausse de 28,2% sur un an des bénéfices des groupes industriels chinois en octobre. L'indice CSI 300 .CSI des grandes capitalisations a gagné 1,2%. CHANGES/TAUX Le dollar recule encore légèrement face à un panier de devises de référence (-0,06%), ce qui porte son repli à 0,5% sur la semaine et à près de 2,3% depuis le début du du mois. .DXY L'euro se maintient proche d'un plus haut de près de trois mois, autour de 1,1920 dollar. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix US10YT=RR recule d'un point de base à 0,8602% et son équivalent allemand DE10YT=RR est stable à -0,584%. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent dans le désordre dans un contexte d'inquiétudes sur l'offre excédentaire de brut et de doutes sur le vaccin expérimental d'AstraZeneca. Le baril de Brent LCOc1 est en légère hausse à 47,94 dollars et celui de brut léger américain CLc1 évolue à 45,13 dollars, abandonnant 1,27%. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 20 NOVEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1514,37 +2,00 +0,13% -6,75% .FTEU3 Eurostoxx 50 3521,46 +10,52 +0,30% -5,97% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5585,42 +18,63 +0,34% -6,57% Dax 30 .GDAXI 13315,39 +28,82 +0,22% +0,50% FTSE .FTSE 6323,03 -39,90 -0,63% -16,17% SMI .SSMI 10501,33 +3,54 +0,03% -1,09% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 26644,71 +107,40 +0,40% +12,63% .N225 Topix .TOPX 1786,52 +8,27 +0,47% +3,79% Hong Kong .HSI 26894,68 +75,23 +0,28% -4,59% Taiwan .TWII 13867,09 +21,43 +0,15% +15,59% Séoul .KS11 2633,45 +7,54 +0,29% +19,83% Singapour .STI 2855,82 -1,66 -0,06% -11,39% Shanghaï .SSEC 3408,31 +38,57 +1,14% +11,74% Sydney .AXJO 6601,10 -35,30 -0,53% -1,24% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente (mercredi 25 novembre): Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 29872,47 -173,77 -0,58% +4,67% S&P-500 .SPX 3629,65 -5,76 -0,16% +12,35% Nasdaq .IXIC 12094,40 +57,08 +0,47% +34,79% Nasdaq 100 12152,22 +72,41 +0,60% +39,15% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1919 1,1913 +0,05% +6,32% Dlr/Yen JPY= 103,98 104,25 -0,26% -4,49% Euro/Yen 123,93 124,18 -0,20% +1,62% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9072 0,9061 +0,12% -6,26% Euro/CHF 1,0814 1,0796 +0,17% -0,35% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3365 1,3355 +0,07% +0,80% Indice $ .DXY 91,9510 91,9940 -0,05% -4,39% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1807,10 1810,57 -0,19% +19,12% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 175,57 +0,06 FGBLc1 Bund 10 ans -0,59 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,76 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,35 -0,00 +23,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,86 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 -0,01 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,17 45,71 -0,54 -1,18% -26,20% CLc1 Brent LCOc1 47,97 47,80 +0,17 +0,36% -27,35% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

