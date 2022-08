POINT MARCHÉS-Nouvelle hausse en vue avant deux rendez-vous importants aux USA (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens devraient poursuivre leur progression * Les ventes au détail US et les "minutes" de la Fed à l'agenda du jour * Le pétrole en hausse après ses plus bas de six mois PARIS, 17 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi avant les deux principaux rendez-vous économiques de la semaine aux Etats-Unis que seront la publication des chiffres mensuels des ventes au détail et celle du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,42% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,14% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,22% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,24% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Le marché parisien peut donc espérer une sixième séance consécutive dans le vert après un gain cumulé de 1,58% sur les cinq dernières. Les ventes au détail américaines, qui seront publiées à 12h30 GMT, sont attendues en légère hausse pour juillet mais en légère baisse hors automobiles selon le consensus Refinitiv. Après le recul des prix de l'essence, ces chiffres pourraient permettre de mieux évaluer le risque d'une récession aux Etats-Unis. Mais les investisseurs attendent surtout les "minutes" de la réunion de juillet de la Fed, à 18h00 GMT, qui pourraient leur donner de nouvelles indications sur l'ampleur de la hausse de taux à attendre pour septembre. Après les fluctuations des dernières semaines au gré des chiffres de l'inflation, les marchés estiment aujourd'hui à 57,5% la probabilité d'un relèvement limité à 50 points de base, contre 42,5% pour une hausse de trois quarts de point, selon le baromètre FedWatch FEDWATCH La séance sera aussi animée par les résultats des distributeurs américains Target TGT.N et Lowe's LOW.N , après ceux de Walmart WMT.N et Home Depot HD.N mardi, qui ont rassuré sur la consommation des Américains. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2ZS4EA A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le Dow Jones et le S&P 500 profitant des résultats et des prévisions solides de Walmart et Home Depot alors que Nasdaq était freiné par le recul des valeurs technologiques. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,71%, ou 239,57 points, à 34.152,01, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 8,06 points, soit 0,19%, à 4.305,2 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 25,5 points (-0,19%) à 13.102,55. Le S&P 500 a terminé très près de sa moyenne mobile à 200 jours, un important seuil technique au-dessus duquel il n'a plus clôturé depuis début avril. Home Depot HD.N (+4,02%) a fait état mardi de ventes trimestrielles meilleures que prévues, et Walmart WMT.N (+5,1%) a déclaré s'attendre à une baisse moins importante de son bénéfice annuel que ce qu'il avait prévu le mois dernier. nL6N2ZS07K nL6N2ZS08E Parallèlement, la hausse des rendements obligataires a pénalisé les valeurs des hautes technologies comme Microsoft MSFT.O (-0,26%) ou Salesforce CRM.N (-0,79%). Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture proche de l'équilibre. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a terminé en hausse de 1,23% dans le sillage de Wall Street, enregistrant sa première clôture à plus de 29.000 points depuis le 5 janvier. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai prend 0,45% et le CSI 300 .CS300 0,96%, profitant du rebond des valeurs immobilières grâce aux espoirs de nouvelles mesures de soutien au secteur. Plusieurs sources ont déclaré à Reuters que Pékin allait garantir de nouvelles émissions obligataires d'un petit nombre de groupes immobiliers; par ailleurs, la Commission nationale du développement et de la réforme, principal organe de planification du pays, a assuré qu'elle allait soutenir la demande et accélérer des projets d'infrastructures. CHANGES Le dollar est en légère baisse face aux autres grandes devises .DXY (-0,06%) et l'euro se traite autour de 1,0180 EUR= dans des échanges peu animés. La vedette du début de journée sur le marché des changes est pour une fois le dollar néo-zélandais NZD= , qui s'apprécie après le communiqué de politique monétaire de la banque centrale de Nouvelle-Zélande. Cette dernière a relevé son taux directeur de 50 points de base, comme attendu, et expliqué qu'elle pourrait accélérer la poursuite de la hausse du loyer de l'argent dans les mois à venir. La livre sterling, elle, est en légère hausse après les chiffres mensuels de l'inflation au Royaume-Uni, qui a atteint 10,1% en juillet après 9,4% en juin. GBP= GBPEUR= TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , les plus sensibles aux anticipations de taux d'intérêt, est en hausse à 3,2953% alors que le dix ans US10T=RR est stable à 2,8403%. Tous deux ont augmenté mardi après les résultats de Walmart et Home Depot, dans lesquels les intervenants ont vu un argument en faveur de la poursuite du resserrement monétaire de la Fed. Sur le marché européen, le dix ans allemand est pratiquement inchangé dans les premiers échanges à 0,983% DE10YT=RR . PÉTROLE Le marché pétrolier reprend du terrain après les plus bas de six mois touchés mardi: le Brent gagne 1,19% à 93,44 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,32% à 87,67 dollars CLc1 . Cette amorce de rebond s'appuie entre autres sur les chiffres de l'American Petroleum Institute (API), qui montrent selon des sources de marchés une baisse des stocks de brut et de carburants la semaine dernière aux Etats-Unis. Les investisseurs attendent aussi des éclaircissements sur les discussions entre l'Iran et l'Occident sur le nucléaire. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 PIB (2e estimation) T2 +0,7% +0,7% - sur un an +4,0% +4,0% USA 12h30 Ventes au détail juillet +0,1% +1,0% - sur un an n.d. +8,42% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 29222,7 +353,86 +1,23% +1,50% .N225 7 Topix 2006,99 +25,03 +1,26% +0,74% .TOPX Hong Kong 20024,5 +194,03 +0,98% -14,42% .HSI 5 Taiwan 15465,4 +44,88 +0,29% -15,11% .TWII 5 Séoul 2518,36 -15,16 -0,60% -15,42% .KS11 Singapour 3264,49 +10,70 +0,33% +4,51% .STI Shanghaï 3291,97 +14,09 +0,43% -9,56% .SSEC Sydney 7127,70 +22,30 +0,31% -4,26% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34152,0 +239,57 +0,71% -6,02% .DJI 1 S&P-500 4305,20 +8,06 +0,19% -9,67% .SPX Nasdaq 13102,5 -25,50 -0,19% -16,25% .IXIC 5 Nasdaq 100 13635,2 -31,97 -0,23% -16,45% .NDX 1 Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1740,57 +3,85 +0,22% -7,92% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3805,22 +15,60 +0,41% -11,47% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6592,58 +22,63 +0,34% -7,84% .FCHI Dax 30 13910,1 +93,51 +0,68% -12,43% .GDAXI 2 FTSE 7536,06 +26,91 +0,36% +2,05% .FTSE SMI 11130,4 -41,10 -0,37% -13,55% .SSMI 4 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0167 1,0170 -0,03% -10,56% EUR= Dlr/Yen 134,48 134,21 +0,20% +16,88% JPY= Euro/Yen 136,77 136,50 +0,20% +4,95% EURJPY= Dlr/CHF 0,9505 0,9493 +0,13% +4,19% CHF= Euro/CHF 0,9665 0,9656 +0,09% -6,79% EURCHF= Stg/Dlr 1,2105 1,2093 +0,10% -10,53% GBP= Indice $ 106,420 106,500 -0,08% +10,65% .DXY 0 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,9810 +0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans 0,6000 +0,0240 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,5460 -0,0020 +56,50 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,8403 +0,0160 US10YT=RR Treasury 2 ans 3,2953 +0,0440 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 87,67 86,53 +1,14 +1,32% +43,23% US CLc1 Brent 93,44 92,34 +1,10 +1,19% +41,51% LCOc1 (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer) ((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))