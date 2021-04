POINT MARCHÉS-Nouvelle hausse des actions, Publicis en tête du CAC 40

* Le CAC 40 gagne 0,17%, nouveau record pour le Stoxx 600 * Wall Street devrait ouvrir dans le vert après une séance mitigée mercredi * De nombreux indicateurs US attendus dans la journée * Les résultats de Publicis sont salués par Laetitia Volga PARIS, 15 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en légère hausse jeudi dans la matinée, le sentiment général restant profitable aux actions dans l'attente de nouvelles publications d'entreprises et de nombreux indicateurs économiques américains. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,17% à 6.218,96 points vers 08h05 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,33% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,33%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E gagne 0,21%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,3% et le Stoxx 600 .STOXX , qui évolue au plus haut, est en hausse de 0,36%. Les attentes d'une forte reprise économique, combinées à l'optimisme concernant les mesures de relance monétaire et budgétaire, continuent de soutenir les actions alors que les publications des sociétés se poursuivent. "Les marchés ont besoin de nouveaux catalyseurs et la saison des résultats devrait permettre de retrouver une tendance prononcée, une conviction forte. (...) Les attentes sont élevées autour de cette saison et les marchés seront exigeants dans l'interprétation des résultats à l'image de J.P. Morgan qui fait bien mieux que prévu mais clôture en baisse," ont déclaré les économistes de Saxo Banque dans une note. Les investisseurs suivront ce jeudi les résultats de Bank of America BAC.N , Citigroup C.N et de BlackRock BLK.N ainsi que ceux de L'Oréal OREP.PA après la clôture. L'actualité macroéconomique ne sera pas non plus à négliger avec plusieurs statistiques aux Etats-Unis sur l'emploi, la consommation et la production industrielle. En Europe, l'inflation allemande a été confirmée à 2,0% en mars sur une an et celle de la France à 1,4%. VALEURS Publicis PUBP.PA gagne 3,42%, en tête du CAC 40, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, profitant d'une accélération de ses opérations aux Etats-Unis et en Asie ainsi que du deuxième trimestre consécutif de croissance pour sa filiale Epsilon, spécialisée dans le marketing et les données. Accor ACCP.PA s'octroie 0,86% après un relèvement de conseil de Société générale à l'achat et AB InBev ABI.BR 4,61%, Barclays étant passé à "surpondérer". Parmi les plus fortes progressions de l'indice Stoxx 600, ABB ABBN.S prend 3,69%, le groupe d'ingénierie suisse ayant revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel après un premier trimestre supérieur aux attentes. A la baisse, TechnipFMC FTI.PA (-3,10%) est dernier du CAC 40 après avoir bondi de 4% mercredi grâce à la hausse des cours pétroliers. Au niveau sectoriel, l'indice européen des ressources de base .SXPP affiche la plus forte hausse (+0,99%) avec la progression des prix des métaux industriels. A WALL STREET Les futures sur les grands indices américains préfigurent pour l'heure une hausse de 0,3% à 0,6% à l'ouverture après la clôture mitigée de la veille. L'indice Dow Jones .DJI a gagné mercredi 0,16% à 33.730,89 points. De son côté, le S&P-500 .SPX a perdu 0,40% à 4.124,84 points après avoir touché un record en séance. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,99% à 13.857,84 points. Goldman Sachs GS.N (+2,3%) et Wells Fargo WFC.N (+5,5%) ont progressé après avoir fait état de revenus au premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street. En revanche, J.P. Morgan JPM.N a décliné de 1,9% malgré un chiffre d'affaires en forte hausse. Outre les publications des banques, la séance a été marquée par l'introduction en Bourse de Coinbase Global COIN.O , la plus importante plate-forme américaine d'échanges de cryptomonnaies. A l'issue d'une séance volatile, le titre a clôturé à 328,28 dollars, donnant une valorisation du groupe sur une base entièrement diluée de près de 86 milliards de dollars après avoir atteint 112 milliards au cours de la séance. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé la journée pratiquement stable (+0,07%), le début de séance positif ayant été entamé par les déclarations d'un responsable politique japonais évoquant une annulation des Jeux olympiques comme une option possible. En Chine, les places boursières ont baissé sur fond de craintes d'un resserrement de la politique monétaire avant la publication, vendredi, du PIB chinois pour le premier trimestre. L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a reculé de 0,64%. CHANGES/TAUX Le dollar évolue au plus bas depuis près d'un mois face à un panier de devises dans la foulée du repli des rendements obligataires américains. .DXY Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale réduirait ses achats mensuels de titres sur les marchés avant de s'engager dans un relèvement de ses taux d'intérêt, laissant entrevoir le maintien de taux faibles pour une période prolongée. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd deux points de base à à 1,6183%, se rapprochant du creux de trois semaines atteint mercredi à 1,611%. Son équivalent allemand est quasiment stable, autour de -0,27%. DE10YT=RR L'euro est inchangé, autour de 1,1975 dollar. EUR= Du côté des devises de pays émergents, le rouble russe perd 1,53% face au dollar après des informations sur de possibles sanctions de l'administration Biden pour tentative d'ingérence dans la dernière élection présidentielle américaine et pour une vaste attaque informatique. PÉTROLE Le pétrole cède du terrain après avoir gagné près de 5% mercredi à la suite de l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) d'une forte baisse des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière, sur fond d'optimisme croissant pour la demande cette année après le relèvement des prévisions de l'Opep et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le baril de Brent LCOc1 perd 0,36% à 66,34 dollars et le brut léger américain CLc1 recule ausi de 0,36%, à 62,92 dollars. MÉTAUX Le prix de l'aluminium a atteint à un pic de près de dix ans à Shanghai SAFcv1 en raison des inquiétudes concernant la production de deux principaux producteurs, la Chine, qui souhaite réduire ses émissions carbone, et la Russie, en proie à des tensions avec les Etats-Unis. Le cours du cuivre et celui du nickel gagnent par ailleurs plus de 1%. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Indice d'activité "Empire avril 19,50 17,40 State" Indice d'activité "Philly avril 42,0 51,8 Fed" 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 10 700.000 744.000 avril 12h30 Ventes au détail mars +5,9% -3,0% 13h15 Production industrielle mars +2,8% -2,2% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1685,18 +5,10 +0,30% +9,67% .FTEU3 Eurostoxx 50 3984,79 +8,51 +0,21% +12,16% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6218,96 +10,38 +0,17% +12,02% Dax 30 .GDAXI 15259,83 +50,68 +0,33% +11,23% FTSE .FTSE 6964,89 +25,31 +0,36% +7,81% SMI .SSMI 11193,58 +37,37 +0,33% +4,58% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 29642,69 +21,70 +0,07% +8,01% .N225 Topix .TOPX 1959,13 +6,95 +0,36% +8,56% Hong Kong .HSI 28742,70 -158,13 -0,55% +5,55% Taiwan .TWII 17076,73 +210,76 +1,25% +15,91% Séoul .KS11 3194,33 +11,95 +0,38% +11,17% Singapour .STI 3184,40 +5,01 +0,16% +11,98% Shanghaï .SSEC 3398,99 -17,73 -0,52% -2,13% Sydney .AXJO 7058,60 +35,50 +0,51% +7,16% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 33730,89 +53,62 +0,16% +10,21% S&P-500 .SPX 4124,66 -16,93 -0,41% +9,81% Nasdaq .IXIC 13857,84 -138,26 -0,99% +7,52% Nasdaq 100 13803,91 -182,58 -1,31% +7,10% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1976 1,1978 -0,02% -1,94% Dlr/Yen JPY= 108,84 108,91 -0,06% +5,50% Euro/Yen 130,36 130,47 -0,08% +2,71% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9231 0,9224 +0,08% +4,29% Euro/CHF 1,1055 1,1053 +0,02% +2,29% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3787 1,3778 +0,07% +0,83% Indice $ .DXY 91,5990 91,6900 -0,10% -4,76% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1744,61 1736,00 +0,50% +15,00% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,95 +0,08 FGBLc1 Bund 10 ans -0,27 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,69 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,01 -0,01 +25,99 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,62 -0,02 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,16 -0,00 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 62,92 63,15 -0,23 -0,36% +2,79% CLc1 Brent LCOc1 66,33 66,58 -0,25 -0,38% +0,45% (édité par Blandine Hénault)