POINT MARCHÉS-Nouvelle chute en vue en Europe face à la propagation du coronavirus (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, clôture en Chine, ouverture du marché obligataire en Europe, les résultats de Carrefour) * L'Europe attendue en forte baisse après le rebond avorté de Wall Street * La propagation mondiale du virus inquiète, les Etats-Unis touchés * Le bilan en Chine continentale rassure le marché action local * Le rendement du 10 ans américain tombe à un plus bas record par Laetitia Volga PARIS, 27 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse jeudi dans le sillage du rebond avorté de Wall Street face aux craintes liées à l'épidémie de coronavirus qui fait de plus en plus de victimes dans le monde. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait chuter de 2,37% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 2,28% et le FTSE à Londres .FTSE également de 2,28%. Les places européennes ont réduit leurs pertes mercredi, les Bourses de Paris et Londres terminant même en territoire positif, soutenues par la progression de Wall Street qui offrait plus de résistante aux craintes liées à l'épidémie de coronavirus. Mais le rebond de la Bourse de New York n'a pas tenu jusqu'à la clôture. Le Dow Jones et le S&P 500 sont passés dans le rouge après la publication d'informations selon lesquelles plusieurs dizaines d'habitants de l'Etat de New York faisaient l'objet d'une surveillance même si aucun cas de coronavirus n'y a été officiellement diagnostiqué. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a confirmé un cas d'infection en Californie d'une personne n'ayant pas voyagé hors des Etats-Unis ni été exposée à un patient connu, une première dans le pays. Donald Trump a assuré à la population américaine que le risque lié à l'épidémie de coronavirus restait "très faible". La Corée du Sud a fait état pour sa part d'un treizième décès et de 334 nouveaux cas de contamination, soit le bilan quotidien le plus important depuis le 20 janvier; une femme au Japon a été de nouveau infectée après avoir guéri alors qu'en Chine continentale, le nombre de décès quotidiens est tombé à un plus bas d'un mois. LES VALEURS A SUIVRE : Plusieurs résultats devraient en outre animer la séance en Europe, parmi lesquels ceux de l'équipementier aéronautique Safran SAF.PA qui a annoncé une hausse plus marquée que prévu de son résultat opérationnel annuel mais a prévenu d'une possible baisse de son chiffre d'affaires en 2020 liée à l'arrêt de la production du 737 MAX de Boeing BA.N . Carrefour CARR.PA a annoncé que son plan de transformation était en bonne voie et qu'il relevait son objectif d'économies après avoir réalisé pour 1,03 milliard d'euros de réductions de coûts en 2019 et enregistré des flux de trésorerie plus importants. A WALL STREET L'indice Dow Jones .DJI a cédé 123,77 points (-0,46%) à 26.957,59 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,38% à 3.116,39 et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a avancé de 0,17% à 8.980,78 points. .NFR Le S&P 500 a aligné une cinquième baisse consécutive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis l'été dernier. Il accuse sur cette période sa plus mauvaise performance depuis février 2018. EN ASIE Pour la quatrième séance d'affilée, l'indice Nikkei à Tokyo .N225 a fini en baisse de 2,13%, plombée par l'expansion rapide de l'épidémie mondiale de coronavirus. Il termine à un plus bas depuis plus de quatre mois. A l'inverse, le marché chinois des actions a fini en hausse grâce au recul du nombre de décès dans le pays. Alors que le nombre de nouveaux cas de contamination est devenu plus important hors de Chine continentale, les autorités à Pékin focalisent désormais leur attention sur de possibles sources d'infection en provenance de l'étranger. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a gagné 0,3% et la Bourse de Shanghai .SSEC a grappillé 0,1%. CHANGES Le dollar recule modestement face à un panier de devises internationales mais cède plus de 0,3% face au yen, la monnaie japonaise étant recherchée en période de nervosité. .DXY , JPY= "Le dollar ne semble pas être (un investissement) si sûr, les Etats-Unis ont à faire face à une épidémie sur leur territoire (...) Il y a des inquiétudes quant à une sous-estimation du coronavirus par le gouvernement américain", a déclaré Yukio Ishizuki chez Daiwa Securities à Tokyo. L'euro gagne près de 0,3% à 1,0915 dollar, se rapprochant d'un plus haut de deux semaines. EUR= TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise à 1,3087% après être tombé une nouvelle fois à un plus bas record, à 1,294%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule à -0,514% (-2 points de base). Il a reculé la veille à un plus bas depuis octobre (-0,531%). PÉTROLE Les cours pétroliers baissent pour la cinquième séance consécutive. Le baril de Brent LCOc1 lâche 1,09% à 52,85 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 perd 1,17 à 48,16 dollars. Ils évoluent tous les deux à un plus bas depuis janvier 2019. MÉTAUX L'or XAU= avance de 0,42% à 1.646,4 dollars l'once. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 FEVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Masse monétaire M3 janvier 5,3% 5,0% 10h00 Indice du climat des affaires février -0,28 -0,23 Indice du sentiment février 102,8 102,8 économique US 13h30 PIB (2e estimation) T4 +2,1%* +2,1%** Commandes de biens durables janvier -1,5% +2,4% Inscriptions au chômage sem. au 22 212.000 210.000 février 15h00 Promesses de ventes janvier +2,2% -4,9% immobilières * en rythme annualisé ** première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21948,23 -477,96 -2,13% -7,22% .N225 Topix .TOPX 1568,06 -38,11 -2,37% -8,91% Hong Kong .HSI 26651,17 -45,32 -0,17% -5,46% Taiwan .TWII 11292,17 -141,45 -1,24% -5,88% Séoul .KS11 2054,89 -21,88 -1,05% -6,50% Singapour .STI 3100,02 -17,50 -0,56% -3,81% Shanghaï .SSEC 2991,33 +3,40 +0,11% -1,93% Sydney .AXJO 6657,90 -50,20 -0,75% -0,39% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26957,59 -123,77 -0,46% -5,54% S&P-500 .SPX 3116,39 -11,82 -0,38% -3,54% Nasdaq .IXIC 8980,78 +15,16 +0,17% +0,09% Nasdaq 100 8873,76 +38,89 +0,44% +1,61% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1577,03 +0,86 +0,05% -2,89% .FTEU3 Eurostoxx 50 3577,68 +5,17 +0,14% -4,47% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5684,55 +4,87 +0,09% -4,91% Dax 30 .GDAXI 12774,88 -15,61 -0,12% -3,58% FTSE .FTSE 7042,47 +24,59 +0,35% -6,63% SMI .SSMI 10512,15 +33,64 +0,32% -0,99% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,0915 1,0879 +0,33% -2,63% Dlr/Yen JPY= 110,11 110,42 -0,28% +1,15% Euro/Yen 120,21 120,12 +0,07% -1,43% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9733 0,9767 -0,35% +0,57% Euro/CHF 1,0626 1,0626 +0,00% -2,08% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2925 1,2903 +0,17% -2,52% Indice $ .DXY 98,8830 98,9960 -0,11% +2,82% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5140 -0,0190 Bund 2 ans -0,7140 -0,0210 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2350 -0,0100 +27,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,3087 -0,0010 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,1369 -0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 48,16 48,73 -0,57 -1,17% -21,32% CLc1 Brent LCOc1 52,85 53,43 -0,58 -1,09% -19,96% (Laetitia Volga avec Stanley White à Tokyo, édité par Blandine Hénault)

