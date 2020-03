Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Nouvelle chute des Bourses en vue, les inquiétudes reviennent (actualisé) Reuters • 23/03/2020 à 08:37









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en forte baisse * Les inquiétudes face au coronavirus ne faiblissent pas * Pas d'accord au Sénat américain sur les mesures de relance * Les futures à Wall Street reculent * Nouvelle baisse des rendements obligataires et du pétrole par Laetitia Volga PARIS, 23 mars (Reuters) - Les Bourses européennes devraient chuter une nouvelle fois lundi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street, les investisseurs continuant de s'inquiéter pour l'économie mondiale face à la propagation du coronavirus. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 4,43% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 3,53% et le FTSE à Londres .FTSE cèderait 3,27%. Le bilan sanitaire lié au coronavirus n'a cessé de s'alourdir au cours du week-end, des premiers cas ont été confirmés dans plusieurs pays d'Afrique, la Grèce est entrée en confinement ce lundi matin et la chancelière allemande Angela Merkel a été placée en isolement dimanche après avoir été en contact avec un médecin infecté. Les élus démocrates du Sénat aux Etats-Unis ont bloqué dimanche un projet de loi qui aurait permis d'injecter plus de 1.000 milliards de dollars dans l'économie américaine dans le cadre de programmes destinés à aider les entreprises affectées par le coronavirus et les salariés qui ont perdu leur emploi. Pour ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus, près d'un Américain sur trois a reçu l'ordre de rester à son domicile dont ceux de l'Etat de New York où plus de 80 décès ont été recensés. "L'aggravation de l'épidémie de coronavirus nuit gravement à l'économie mondiale. Nous nous attendons à ce que la croissance mondiale se rapproche des plus bas atteint lors de la crise financière de 2008 et la croissance américaine de son plus bas niveau depuis 74 ans", a déclaré un analyste de Morgan Stanley. James Bullard, président de la Réserve fédérale de St. Louis, a averti dimanche que le taux de chômage pourrait atteindre 30% aux Etats-Unis, un chiffre plus élevé que lors de la Grande Dépression et trois fois supérieur au niveau atteint lors de la récession de 2008-2009. Les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis seront publiés jeudi et les économistes s'attendent à un bond à 750.000 lors de la semaine au 21 mars contre 281.000 inscriptions la semaine précédente. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET En hausse dans les premiers échanges, la Bourse de New York a finalement chuté vendredi en clôture de sa pire semaine depuis octobre 2008 alors que les mesures de confinement se répandent aux Etats-Unis. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a cédé 4,55% à 19.173,98. Le S&P-500 .SPX a perdu 4,34% à 2.304,92. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 3,79% à 6.879,52 points. Sur la semaine, le Dow a plongé de 17,30%, le S&P-500 de 15% et le Nasdaq de 12,64%. Les futures sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture en baisse de 3% ou plus pour les trois indices de référence. EN ASIE Les Bourses de Chine continentale .SSEC , .CSI300 ont perdu plus de 3%. La chute est plus lourde à Séoul où le Kospi .KS11 a lâché 5,4% et la Bourse de Hong Kong .HSI cède 4,57% à l'approche de la cloture. Contre la tendance, le Nikkei japonais .N225 a terminé en hausse de 2%. Les investisseurs, qui redoutaient une annulation des Jeux Olympiques de Tokyo, ont été soulagés que le Comité international olympique (CIO) n'envisage seulement que le report de l'événement. TAUX Le regain d'aversion au risque provoque une nouvelle baisse des rendements obligataires américains. Dans les échanges en Asie, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans US10YT=RR abandonne plus de 11 points de base, à 0,8293%, à proximité d'un plus bas d'une semaine. En Europe, alors que le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est peu changé dans les premiers échanges, autour de -0,336%, son équivalent gagne plus de six points pour se rapprocher de 1,7% IT10YT=RR . CHANGES La baisse des rendements obligataires américains pèse sur le dollar: l'indice mesurant ses variations face à un panier de devises internationales cède 0,7%. .DXY L'euro grimpe de 0,33% pour revenir à 1,073 dollar EUR= . PÉTROLE Les cours du brut évoluent dans le désordre: le baril de Brent LCOc1 recule de 2,85% autour de 26,2 dollars tandis que celui du brut léger américain CLc1 gagne plus de 1% à 22,9 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 15h00 Indice de confiance du mars -15,0 -6,6 consommateur (1re estim.) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 16887,78 +334,95 +2,02% -28,61% .N225 Topix .TOPX 1292,01 +8,79 +0,68% -24,94% Hong Kong .HSI 21793,85 -1011,22 -4,43% -22,69% Taiwan .TWII 8890,03 -344,06 -3,73% -25,90% Séoul .KS11 1482,46 -83,69 -5,34% -32,54% Singapour .STI 2233,09 -177,65 -7,37% -30,71% Shanghaï .SSEC 2660,17 -85,45 -3,11% -12,78% Sydney .AXJO 4546,00 -270,60 -5,62% -31,99% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 19173,98 -913,21 -4,55% -32,81% S&P-500 .SPX 2304,92 -104,47 -4,34% -28,66% Nasdaq .IXIC 6879,52 -271,06 -3,79% -23,33% Nasdaq 100 6994,29 -294,23 -4,04% -19,91% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1151,37 +18,80 +1,66% -29,10% .FTEU3 Eurostoxx 50 2548,50 +94,42 +3,85% -31,95% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4048,80 +193,30 +5,01% -32,27% Dax 30 .GDAXI 8928,95 +318,52 +3,70% -32,61% FTSE .FTSE 5190,78 +39,17 +0,76% -31,18% SMI .SSMI 8623,86 -158,38 -1,80% -18,77% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,0727 1,0694 +0,31% -4,32% Dlr/Yen JPY= 110,17 110,80 -0,57% +1,20% Euro/Yen 118,18 118,52 -0,29% -3,09% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9833 0,9865 -0,32% +1,60% Euro/CHF 1,0550 1,0543 +0,07% -2,78% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,1689 1,1641 +0,41% -11,85% Indice $ .DXY 102,1260 102,8170 -0,67% +6,19% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3330 +0,0060 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6640 +0,0210 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1190 +0,0020 +45,20 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8229 -0,1150 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2922 -0,0740 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 23,00 22,63 +0,37 +1,63% -62,42% CLc1 Brent LCOc1 26,32 26,98 -0,66 -2,45% -60,14% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.