POINT MARCHÉS-Nouvelle chute attendue des Bourses en Europe, les taux plongent (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, clôture en Chine, marché obligataire en Europe) * Les indices européens devraient chuter de près de 2% * Wall Street a rechuté jeudi, le S&P a perdu 3,39% * Le 10 ans américain tombe à 0,8080% * Au-delà du coronavirus, le rapport sur l'emploi US au programme par Blandine Henault PARIS, 6 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont de nouveau attendues en forte baisse vendredi à l'ouverture, dans le sillage de la rechute de Wall Street, et les rendements obligataires évoluent sur de nouveaux plus bas, les investisseurs continuant de s'inquiéter pour l'économie mondiale face à la propagation du coronavirus. Les contrats à terme signalent une baisse de 1,89% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 2,2% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,8% pour le FTSE à Londres .FTSE . La propagation continue du nouveau coronavirus hors de Chine continentale, son foyer d'origine, amène les investisseurs à revoir leurs estimations de croissance de l'activité économique et des résultats d'entreprises. La nervosité, qui alimente une forte volatilité, reste de mise en dépit de l'action des banques centrales à travers le monde, Réserve fédérale en tête. Les investisseurs attendent une baisse du taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) lors de sa réunion de politique monétaire jeudi prochain mais beaucoup d'intervenants de marché doutent de l'efficacité d'une telle mesure pour contrer les effets du coronavirus sur l'économie. Les Etats-Unis ont débloqué jeudi 8,3 milliards de dollars pour lutter contre le virus qui a fait 12 morts dans le pays. En France, le bilan est passé à sept morts et 423 cas de contamination confirmés. En Chine, les autorités sanitaires ont annoncé vendredi avoir recensé la veille 143 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 30 décès supplémentaires liés à l'épidémie. Face aux craintes liées au coronavirus, les investisseurs pourront éventuellement se raccrocher à la publication à 13h30 GMT du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui devrait confirmer que l'économie américaine reste en bonne santé. LES VALEURS A SUIVRE : En première ligne face à la crise sanitaire, les secteurs du tourisme, du transport aérien ou encore des ressources de base risquent à nouveau de souffrir. Le secteur bancaire est quant à lui affecté par les anticipations de baisse des taux. A WALL STREET Après avoir rebondi de plus de 4% mercredi, la Bourse de New York a rechuté jeudi, l'indice Dow Jones .DJI abandonnant près de 1.000 points (-3,58%), à 26.121,28 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 3,39%, à 3.023,94 points et le Nasdaq Composite .IXIC a lâché 3,10% à 8.738,595 points. Parmi les derniers principaux développements aux Etats-Unis, Google GOOGL.O (-4,8%) a suivi l'exemple des autres géants du numérique en conseillant à ses employés de la région de Seattle de travailler de chez eux, tandis que de nouveaux cas ont été signalés dans les environs de New York et de Los Angeles. EN ASIE Dans la foulée de Wall Street, la Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 2,72% pour toucher un plus bas de six mois et aligner sa troisième semaine consécutive de baisse. Les Bourses de Chine continentale n'ont pas échappé vendredi au repli général; elles ont toutefois signé leur plus fort rebond hebdomadaire en un an après avoir été soutenues par les anticipations de nouvelles mesures de soutien de Pékin à l'économie et par la moindre virulence de l'épidémie dans le pays. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a abandonné 1,62% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a lâché 1,21%. TAUX En chute libre depuis la mi-février, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a touché vendredi un nouveau plus bas historique à 0,8080% avant de remonter autour de 0,8319%. Son homologue à 30 ans US30YT=RR est tombé jusqu'à 1,4050%, là aussi un plus bas record et évolue actuellement à 1,4389%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans perd plus de quatre points de base pour tomber à -0,711%, un creux de six mois. CHANGES La baisse des rendements obligataires américains pèse sur le dollar. L'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence recule de 0,25%. .DXY L'euro en profite pour revenir à 1,1224 dollar EUR= et le yen à 105,96 pour un dollar, au plus haut depuis six mois. PÉTROLE Les cours du brut reculent sur fond de craintes pour la demande et d'incertitudes sur une éventuelle réduction de la production par l'Opep+ qui tient ce vendredi une réunion à Vienne. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,7% à 49,64 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 0,65% à 45,6 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Balance commerciale janvier €-4,05 mds Balance des comptes courants janvier €9,60 mds US 13h30 Créations d'emplois février 175.000 225.000 Taux de chômage 3,6% 3,6% Salaire horaire moyen +0,3% +0,2% - sur un an +3,0% +3,1% Balance commerciale janvier $-46,1 mds $-48,9 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20749,75 -579,37 -2,72% -12,29% .N225 Topix .TOPX 1471,46 -44,25 -2,92% -14,52% Hong Kong 26168,64 -599,23 -2,24% -7,17% .HSI Taiwan 11321,81 -193,01 -1,68% -5,63% .TWII Séoul .KS11 2040,22 -45,04 -2,16% -7,16% Singapour 2970,96 -47,31 -1,57% -7,82% .STI Shanghaï 3034,51 -37,17 -1,21% -0,51% .SSEC Sydney 6216,20 -179,50 -2,81% -7,00% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26121,28 -969,58 -3,58% -8,47% .DJI S&P-500 3023,94 -106,18 -3,39% -6,40% .SPX Nasdaq 8738,60 -279,49 -3,10% -2,61% .IXIC Nasdaq 100 8671,66 -277,62 -3,10% -0,70% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1488,31 -21,15 -1,40% -8,35% .FTEU3 Eurostoxx 50 3363,58 -56,98 -1,67% -10,19% .STOXX50E CAC 40 5361,10 -103,79 -1,90% -10,32% .FCHI Dax 30 11944,72 -182,97 -1,51% -9,84% .GDAXI FTSE .FTSE 6705,43 -110,16 -1,62% -11,10% SMI .SSMI 10143,57 -107,82 -1,05% -4,46% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1226 1,1239 -0,12% +0,14% EUR= Dlr/Yen 105,96 106,16 -0,19% -2,66% JPY= Euro/Yen 118,96 119,30 -0,28% -2,44% EURJPY= Dlr/CHF 0,9446 0,9453 -0,07% -2,40% CHF= Euro/CHF 1,0609 1,0623 -0,13% -2,24% EURCHF= Stg/Dlr 1,2965 1,2954 +0,08% -2,22% GBP= Indice $ 96,5800 96,8200 -0,25% +0,42% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,7110 -0,0330 Bund 2 ans -0,8820 -0,0240 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3450 +0,0010 +36,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8319 -0,0930 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,5180 -0,0670 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,62 45,90 -0,28 -0,61% -25,47% CLc1 Brent LCOc1 49,68 49,99 -0,31 -0,62% -24,76% (édité par Henri-Pierre André)

