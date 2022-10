POINT MARCHÉS-Nouvel échec d'une tentative de rebond boursier en Europe

* L'indice Stoxx 600 a perdu 0,53%, le CAC 40 à Paris 0,25% * Wall Street en hausse à mi-séance * Augmentation plus forte qu'attendu des prix à la production aux USA * Nervosité persistante sur le marché obligataire britannique PARIS, 12 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes ont encore perdu du terrain mercredi, la hausse plus forte qu'attendu des prix à la production aux Etats-Unis ayant étouffé les velléités de rebond du début de séance, d'autant que les marchés obligataires britannique restent sous tension et que le pétrole souffre de nouveau des craintes de récession. À Paris, le CAC 40 .FCHI a cédé 0,25% (14,73 points) à 5.818,47 points alors qu'il gagnait 0,67% au plus haut. À Londres, le FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,86% et à Francfort, le Dax .GDAXI a abandonné 0,39%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a terminé sur une baisse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,34% et le Stoxx 600 .STOXX , qui prenait 0,45% en matinée, accuse un repli de 0,53%, sa sixième baisse consécutive. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait dans le vert après un début de séance hésitant, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 0,5%, le Standard & Poor's 500 0,3% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,22%. La hausse des prix à la production américains ressort à 8,5% sur un an en septembre alors que le consensus Reuters tablait sur 8,4%. Ce chiffre marque néanmoins une décélération par rapport à août, lorsque la hausse avait atteint 8,7%, et l'indice hors énergie et alimentation est resté inchangé pour la première fois depuis mai 2020. nL8N31D3B8 Ces chiffres "ont de quoi soulager un peu les consommateurs confrontés à l'inflation galopante des produits dans les rayons des magasins", a commenté Christopher Rupkey, chef économiste de FWDBONDS à New York. "La guerre de la Fed contre l'inflation n'est pas encore gagnée", ajoute-t-il, "mais au moins, les prix des biens au niveau de la production ont arrêté de monter à un rythme qui semblait hors de contrôle plus tôt dans l'année". En attendant les statistiques des prix à la consommation américains jeudi, principal rendez-vous économique de la semaine, les investisseurs prendront connaissance à 18h00 GMT du compte rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale, qui pourrait leur donner de nouvelles indications sur la poursuite du resserrement monétaire dans les prochaines semaines. En Europe, les interrogations sur l'inflation et les taux s'ajoutent aux tensions persistantes sur les marchés britanniques malgré les mesures d'urgence prises par la Banque d'Angleterre. TAUX Principale conséquence de ces tensions: le rendement des obligations d'Etat britanniques à dix ans GB10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2008 à 4,632% et le 30 ans GB30YT=RR son plus haut niveau depuis 2002 à 5,1%. Leur hausse a favorisé celle des rendements de référence de la zone euro: le dix ans allemand est monté en séance à 2,423%, au plus haut depuis 2011, avant de revenir à 2,352% en fin de séance. Et son équivalent français FR10YT=RR a dépassé brièvement 3%, pour la première fois depuis 2012. La tendance est moins marquée sur les rendements américains en attendant les chiffres des prix à la consommation: le dix ans est stable 3,937à % et le deux ans US2YT=RR se replie à 4,2995%. VALEURS Parmi les plus fortes baisses sectorielles du jour côté européen, on retrouve les secteurs cycliques de la distribution .SXRP (-1,85%) et des banques .SX7P (-1,03%). La chute la plus spectaculaire de la séance est pour Philips PHG.AS , dont la valeur boursière a fondu de 12,27% après un nouvel avertissement sur ses résultats. En hausse, les valeurs du luxe ont été portées par le chiffre d'affaires meilleur qu'attendu de LVMH LVMH.PA au troisième trimestre: le groupe dirigé par Bernard Arnault a pris 1,87%, Hermès HRMS.PA 1,82%, l'italien Moncler MONC.MI 2,77%. CHANGES Sur le marché des devises, la séance a surtout été marquée par un nouveau plus haut de 24 ans du dollar face au yen à 146,88, au-dessus donc du niveau auquel la Banque du Japon était intervenue sur le marché le mois dernier JPY= . La livre sterling, elle, a repris du terrain face au billet vert GBP= après la forte baisse provoquée mardi par les déclarations du gouverneur de la Banque d'Angleterre laissant entendre que cette dernière ne prolongerait pas ses mesures d'urgence au-delà de vendredi. L'euro est pratiquement inchangé à 0,9691 dollar EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier souffre à la fois de la vigueur du dollar et de la dégradation des perspectives économiques, deux facteurs qui prennent le pas sur la baisse annoncée de la production de l'Opep+. Le Brent abandonne 2,11% à 92,30 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,42% à 87,19 dollars CLc1 . Au lendemain des prévisions sombres du Fonds monétaire international (FMI), l'Opep a annoncé avoir abaissé ses prévisions de croissance de la demande mondiale pour cette année et la prochaine. nL8N31D3VI A SUIVRE JEUDI: nL8N31D4SR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Eurofirst 1533,5 -5,25 -0,34% -18,8 300 .FTEU3 0 7% Eurostoxx 50 3331,5 -8,82 -0,26% -22,4 .STOXX50E 3 9% CAC 40 5818,4 -14,73 -0,25% -18,6 .FCHI 7 6% Dax 30 12172, -47,99 -0,39% -23,3 .GDAXI 26 7% FTSE .FTSE 6826,1 -59,08 -0,86% -7,56 5 % SMI .SSMI 10199, -8,51 -0,08% -20,7 32 9% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Dow Jones 29378, +139,6 +0,48% -19,1 .DJI 88 9 5% S&P-500 3600,4 +11,60 +0,32% -24,4 .SPX 4 6% Nasdaq 10458, +32,16 +0,31% -33,1 .IXIC 35 5% Nasdaq 100 10845, +54,39 +0,50% -33,5 .NDX 74 4% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 0,9691 0,9703 -0,12% +0,00 EUR= % Dlr/Yen 146,92 145,86 +0,73% +27,6 JPY= 9% Euro/Yen 142,41 141,58 +0,59% +9,28 EURJPY= % Dlr/CHF 0,9981 0,9968 +0,13% +0,00 CHF= % Euro/CHF 0,9673 0,9677 -0,04% -6,71 EURCHF= % Stg/Dlr 1,1087 1,0963 +1,13% -18,0 GBP= 5% Indice $ 113,32 113,22 +0,09% +17,8 .DXY 50 10 3% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1667,7 1665,3 +0,14% +9,93 XAU= 0 1 % TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future Bund 135,98 -0,47 FGBLc1 Bund 10 ans 2,35 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans 1,88 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 2,96 +0,01 +60,8 FR10YT=RR 0 Treasury 10 3,94 -0,00 ans US10YT=RR Treasury 2 4,30 -0,02 ans US2YT=RR PETROLE Cours Précéd Var Var.% YTD ent Brut léger 87,22 89,35 -2,13 -2,38 +42,49 US CLc1 % % Brent 92,33 94,29 -1,96 -2,08 +39,83 LCOc1 % % (Rédigé par Marc Angrand, avec Lucia Mutikani à New York)