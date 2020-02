Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Nouveaux records pour les actions, optimisme sur le coronavirus Reuters • 11/02/2020 à 13:09









* Wall Street attendue dans le vert * Record pour le Stoxx 600 en Europe * Le nombre de nouvelles infections au coronavirus en Chine a reculé * Le dollar a atteint un plus haut de quatre mois * Christine Lagarde et Jerome Powell vont s'exprimer PARIS, 11 février (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mardi, soutenues par l'espoir de voir l'épidémie de coronavirus en Chine atteindre prochainement son pic, ce qui limiterait son impact sur la croissance mondiale. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,2% à 0,4%. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,4% à 6.039,74 points à 12h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,86% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,83%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,61%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,69% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,67%. Ce dernier a inscrit un nouveau record à 428,30 points. A Wall Street lundi, le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC ont fini sur de nouveaux plus hauts de clôture, profitant entre autres des signes de reprise progressive de la production des entreprises chinoises paralysées ces dernières semaines par les mesures prises pour endiguer l'épidémie. Le nombre de décès attribués au coronavirus dépasse désormais le millier selon les chiffres officiels publiés par Pékin mais le nombre de nouveaux cas confirmés a diminué entre dimanche et lundi. Une inversion de tendance dans laquelle les marchés voient un espoir de stabilisation prochaine des cas de contamination. Selon les économistes de JPMorgan, qui prévoient un pic épidémique en mars, la croissance chinoise pourrait chuter à 1% en rythme annualisé au premier trimestre avant de rebondir à 9,3% au deuxième. Si le pic était plus tardif, la deuxième économie mondiale pourrait se contracter sur janvier-mars et le rebond s'étalerait sur les deuxième et troisième trimestres, ajoute la banque. Coïncidence du calendrier, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, et son homologue de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, doivent s'exprimer publiquement ce mardi à une heure d'intervalle, à 14h00 GMT pour la première et 15h00 GMT pour le second. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le rebond en Europe profite à l'ensemble des secteurs de la cote, les meilleures performances étant pour les compartiments les plus sensibles aux nouvelles touchant à l'épidémie en Chine: celui du pétrole et du gaz .SXEP gagne 1,37%, celui des matières premières .SXPP 1,22%, celui des transports et du tourisme .SXTP 1,19%. A Paris, les meilleures performances du CAC 40 sont pour TechnipFMC FTI.PA (+3,20%) et ArcelorMittal MT.AS (+1,86%) et Air France-KLM AIRF.PA gagne 3,2%. Dans l'actualité des résultats, le tour-opérateur TUI TUIT.L bondit de 11,17% après avoir bénéficié ces derniers mois du dépôt de bilan de son grand rival Thomas Cook, alors que Michelin MICP.PA cède 2,95% après avoir dit s'attendre à un tassement de son résultat opérationnel cette année. De son côté, Daimler DAIGn.DE (-0,37%) sous-performe le secteur automobile après l'annonce d'une chute de 64% de son bénéfice net en 2019, conséquence de lourdes charges liées à des restructurations et des litiges. TAUX Les rendements obligataires de référence sont orientés à la hausse, le regain d'optimisme perceptible sur l'ensemble des marchés détournant les investisseurs des actifs refuges. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend près de trois points de base à -0,387%, effaçant sa baisse de lundi, liée entre autres au regain d'incertitude politique en Allemagne. La hausse est plus marquée encore pour le dix ans américain US10YT=RR , qui bondit de près de cinq points pour remonter vers 1,60%. L'un et l'autre restent toutefois à moins de dix points de leurs plus bas de fin janvier et la nervosité est loin d'avoir disparu, comme l'a prouvé lundi une brève inversion de la courbe des rendements américains à trois mois US3MT=RR et dix ans. CHANGES Le dollar se stabilise face aux autres grandes devises .DXY après six séances consécutives de hausse qui l'ont porté à son plus haut niveau depuis quatre mois, à moins de 1% de son pic de 2019. "L'incertitude génère une volatilité inhabituellement faible sur les marchés des changes et, dans un tel scénario, les cambistes cherchent à détenir des devises à rendement plus élevé, le billet vert étant particulièrement attrayant à cet égard", explique Ricardo Evangelista, analyste senior d'ActivTrades. L'euro, à l'opposé, a effacé ses pertes à 1,0912 dollar EUR= après être tombé à 1,0906, au plus bas depuis début octobre. De son côté, la livre sterling s'apprécie légèrement face au billet vert GBP= malgré l'annonce d'une stagnation de l'économie britannique au quatrième trimestre, une relative bonne surprise puisque certains cambistes anticipaient une contraction. PÉTROLE Profitant lui aussi du regain d'optimisme des marchés, le pétrole rebondit après être tombé lundi à son plus bas niveau depuis janvier 2019. Le Brent gagne 2,37% à 54,53 dollars le baril LCOc1 contre 53,11 au plus bas lundi et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,04% à 50,58 dollars CLc1 . LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29325,0 +80,00 +0,27% 1YMc1 0 S&P-500 3359,25 +6,25 +0,19% ESc1 Nasdaq-100 9557,00 +29,50 +0,31% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29276,8 +174,31 +0,60% +2,59% .DJI 2 S&P-500 3352,09 +24,38 +0,73% +3,75% .SPX Nasdaq 9628,39 +107,88 +1,13% +7,31% .IXIC Nasdaq 100 9516,84 +115,74 +1,23% +8,97% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1670,20 +11,48 +0,69% +2,85% .FTEU3 Eurostoxx 50 3816,14 +22,96 +0,61% +1,90% .STOXX50E CAC 40 6039,74 +24,07 +0,40% +1,03% .FCHI Dax 30 13606,6 +112,62 +0,83% +2,70% .GDAXI 5 FTSE .FTSE 7511,06 +64,18 +0,86% -0,42% SMI .SSMI 11090,8 +51,11 +0,46% +4,46% 9 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0913 1,0909 +0,04% -2,65% EUR= Dlr/Yen 109,84 109,74 +0,09% +0,90% JPY= Euro/Yen 119,89 119,76 +0,11% -1,69% EURJPY= Dlr/CHF 0,9778 0,9770 +0,08% +1,03% CHF= Euro/CHF 1,0670 1,0662 +0,08% -1,66% EURCHF= Stg/Dlr 1,2921 1,2913 +0,06% -2,55% GBP= Indice $ 98,8260 98,8320 -0,01% +2,76% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,220 -0,3500 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,3870 +0,0250 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6350 +0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1400 +0,0230 +24,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5902 +0,0430 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4153 +0,0380 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 50,58 49,57 +1,01 +2,04% -17,37% CLc1 Brent LCOc1 54,53 53,27 +1,26 +2,37% -17,42% (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

