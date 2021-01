POINT MARCHÉS-Nouveau repli en vue pour les Bourses européennes après la Fed (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, nouveau commentaire, clôture en Chine, ouverture du marché obligataire européen) * Nette baisse en vue pour les indices européens * Wall Street a fini dans le rouge, recul en Asie * La Fed inquiète pour la reprise * L'action Apple attendue en baisse malgré de bons résultats * Fonds spéculatifs et investisseurs particuliers s'affrontent en Bourse par Laetitia Volga PARIS, 28 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, les craintes de conséquences économiques durables de la pandémie de coronavirus favorisant de nouveau l'aversion au risque. D'après les contrats à terme, le CAC 40 à Paris .FCHI pourrait perdre 1,29%, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 1,42% et le FTSE à Londres .FTSE de 1,23%. Mercredi, la Réserve fédérale a laissé son principal taux d'intérêt et le montant de ses achats de titres inchangés, comme attendu, tout en réaffirmant qu'elle était prête à renforcer si nécessaire son soutien à la reprise économique. L'accent mis par le communiqué de politique monétaire sur la possibilité d'un ralentissement durable de la reprise suggère que la Fed reste déterminée à maintenir une politique monétaire ultra-accommodante pendant encore plusieurs mois, voire plusieurs années. "Que la Fed reconnaissance un ralentissement du rythme de la reprise, qui dépend du déploiement des vaccins, n'est pas nouveau mais cela permet aux investisseurs de se rendre compte de la réalité, en remettant à plus tard le moment de la reprise", a déclaré Rodrigo Catril, stratégiste senior à la National Australia Bank. L'augmentation des cas de coronavirus, les mesures de confinement qui y sont liées et les inquiétudes sur la vitesse des campagnes vaccinales alimentent à la nervosité du marché. De nombreux indicateurs économiques sont attendus dans la journée dont l'inflation allemande en janvier et la première estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre, attendue à 13h30 GMT. Le consensus Reuters table sur une croissance de l'économie américaine de 4% au T4 et sur une contraction de 3,6% sur l'ensemble de l'année 2020, ce qui marquerait sa pire performance depuis 1946. LES VALEURS A SUIVRE : La séance à venir sera aussi animée par de multiples publications de résultats. En Europe, le compartiment technologique .SX8P sera à surveiller après les annonces d'Apple et de Facebook dont les actions reculaient mercredi soir après la clôture malgré des résultats supérieurs aux attentes. Dans le même secteur, STMicro STM.PA prévoit un chiffre d'affaires net de 2,93 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 31,2% en variation annuelle. A WALL STREET La Bourse de New York ont perdu plus de 2% mercredi après des résultats décevants et la prudence affichée par Jerome Powell quant aux perspectives à court terme de l'économie américaine. .NFR Le Dow Jones .DJI a cédé 2,05% à 30.303,17 points, le S&P-500 .SPX a perdu 2,57% à 3.750,77 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 2,61% à 13.270,60 points. Pour les trois indices, la séance est la plus mauvaise enregistrée depuis le 28 octobre dernier. Aux valeurs, Boeing BA.N a cédé 3,97% après une perte annuelle record et un nouveau report du lancement du 777X. L'action GameStop GME.N s'est encore envolée (+134,84% à 347,51 dollars), conséquence d'une bataille boursière entre des fonds vendeurs à découvert et des investisseurs particuliers qui se sont concertés pour contrer ces derniers. Pour ce jeudi, les futures indiquent une baisse d'environ 0,3% pour le Dow, de 0,6% pour le S&P-500 et de 0,9% pour le Nasdaq. Apple perdait mercredi 2,6% dans les échanges hors séance après la clôture en dépit d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice meilleurs que ce qu'attendait Wall Street. Facebook FB.O a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, soutenu par une hausse des revenus issus de la publicité. Le constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O a publié des résultats trimestriels moins bons que prévu et s'est abstenu de dévoiler un objectif clair de livraisons pour 2021, faisant reculer le titre de 5% en après-Bourse. EN ASIE A Tokyo, le Nikkei .N225 a fini en baisse de 1,53% dans le sillage de Wall Street, accusant sa plus lourde chute en six mois alors que les investisseurs se détournent des actions du compartiment de la technologie après leur forte progression. Le marché chinois a nettement reculé, une liquidité réduite sur le marché monétaire interbancaire alimentant les craintes d'un éventuel resserrement de la politique monétaire par la Banque populaire de Chine. L'indice composite de Shanghai .SSEC a abandonné de 1,91% et l'indice CSI300 de 2,73%, ce qui représente sa plus forte baisse en un jour depuis six mois. CHANGES L'aversion pour le risque profite au dollar dont l'indice qui mesure ses variations contre un panier de devises de référence avance de 0,15% après avoir atteint un pic de dix jours la veille. .DXY L'euro, lui, cède 0,17% sous 1,21 dollars, affecté notamment par les commentaires mercredi d'un membre de la Banque centrale européenne selon qui une baisse du taux de dépôt est possible si nécessaire. EUR= TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans lâche plus d'un point de base à 1,0026%, au plus bas depuis trois semaines. US10YT=RR En Europe, le dix ans allemand est inchangé dans les premiers échanges, autour de -0,55%. DE10YT=RR PÉTROLE Le marché pétrolier est en recul en raison de nouvelles inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande après que le Royaume-Uni a annoncé un durcissement de ses mesures aux frontières et que la Chine a dit souhaiter limiter les voyages pour le nouvel an lunaire afin d'endiguer la hausse des cas de COVID-19. Le baril de Brent LCOc1 perd 0,75% à 55,39 dollars et celui du brut léger américain CLc1 0,76% à 52,45 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 13h00 Inflation IPCH (1re estim.) janvier +0,3% +0,6% - sur un an +0,5% -0,7% USA 13h30 PIB annualisé (1re estim.) T4 +4,0% +33,4% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 875.000 900.000 23/1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 28197,42 -437,79 -1,53% +2,74% .N225 Topix .TOPX 1838,85 -21,22 -1,14% +1,89% Hong Kong 28657,68 -639,85 -2,18% +5,24% .HSI Taiwan .TWII 15415,88 -285,57 -1,82% +4,64% Séoul .KS11 3069,05 -53,51 -1,71% +6,81% Singapour 2917,61 -41,02 -1,39% +2,60% .STI Shanghaï 3505,18 -68,17 -1,91% +0,92% .SSEC Sydney .AXJO 6649,70 -130,90 -1,93% +0,95% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 30303,17 -633,87 -2,05% -0,99% .DJI S&P-500 .SPX 3750,77 -98,85 -2,57% -0,14% Nasdaq .IXIC 13270,60 -355,47 -2,61% +2,97% Nasdaq 100 13112,65 -377,54 -2,80% +1,74% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1554,22 -19,25 -1,22% +1,15% .FTEU3 Eurostoxx 50 3536,38 -56,45 -1,57% -0,46% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5459,62 -63,90 -1,16% -1,65% Dax 30 .GDAXI 13620,46 -250,53 -1,81% -0,72% FTSE .FTSE 6567,37 -86,64 -1,30% +1,65% SMI .SSMI 10904,24 -59,81 -0,55% +1,88% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,2086 1,2108 -0,18% -1,05% Dlr/Yen JPY= 104,34 104,09 +0,24% +1,13% Euro/Yen 126,10 126,07 +0,02% -0,65% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8898 0,8887 +0,12% +0,53% Euro/CHF 1,0755 1,0761 -0,06% -0,48% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3649 1,3686 -0,27% -0,18% Indice $ .DXY 90,7610 90,6470 +0,13% -5,63% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5530 -0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7370 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3126 -0,0020 +24,04 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,0026 -0,0110 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1211 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 52,44 52,85 -0,41 -0,78% -14,33% CLc1 Brent LCOc1 55,39 55,81 -0,42 -0,75% -16,11% (Édité par Patrick Vignal)